Una seduta del consiglio comunale è una riunione convocata formalmente dai membri eletti del consiglio, soggetta a termini di preavviso previsti dalla legge e a norme sul quorum che il segretario comunale deve rispettare prima della pubblicazione di qualsiasi ordine del giorno. La risposta breve per organizzarne una in modo efficiente è: sostituire la catena di e-mail di conferma con un sondaggio di gruppo strutturato. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti e mostra in tempo reale il conteggio delle conferme di partecipazione, consentendo così al segretario comunale di verificare lo stato del quorum prima di fissare una data.

🎯 Perché la programmazione delle sedute del consiglio comunale va a rotoli

Ogni segretario comunale conosce bene la situazione. All’inizio dell’anno viene stabilito un ciclo di riunioni previsto dalla legge, ma i nove membri eletti del consiglio tengono ciascuno un’agenda indipendente, e un solo conflitto di orari può innescare una violazione dei termini di preavviso. Quando il segretario invia un’e-mail di conferma a tutti, le risposte arrivano in ordine sparso, alcuni membri non rispondono affatto e il segretario è costretto a verificare manualmente la disponibilità di ciascuno prima di poter inviare l’ordine del giorno.

Il problema è di natura strutturale. L’e-mail non è uno strumento di pianificazione. Non prevede alcuna logica di quorum, nessun conteggio in tempo reale dei partecipanti confermati e nessuna correzione automatica del fuso orario per i membri del consiglio che si trovano in viaggio. Un segretario comunale che gestisce una seduta del consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge non può permettersi di dover rincorrere sette risposte individuali per stabilire se la riunione possa legalmente avere luogo.

A ciò si aggiunge il fatto che i membri del consiglio utilizzano spesso sistemi di calendario diversi. Alcuni si affidano a Google Calendar, altri a Microsoft Outlook e pochi ad Apple Calendar. Uno strumento di pianificazione che non si integri con tutti e tre costringe il segretario a compiere un’ulteriore operazione manuale di allineamento.

🛠 In che modo il sondaggio di gruppo di Doodle risolve questo problema per gli impiegati

La soluzione offerta da Doodle è precisa: un funzionario comunale crea un sondaggio di gruppo, propone una serie di date candidate in linea con il ciclo di riunioni previsto dalla legge e condivide il link del sondaggio con tutti e nove i membri del consiglio. Ciascun membro vota le date che gli sono più congeniali, mentre il funzionario osserva l’aggiornamento in tempo reale del conteggio delle adesioni.

Il sondaggio di gruppo di Doodle mostra il conteggio in tempo reale delle risposte relative a ciascuna data proposta, così un funzionario comunale può vedere a colpo d’occhio quale data abbia un numero sufficiente di partecipanti confermati per raggiungere il quorum, senza dover inviare nemmeno una singola e-mail di follow-up. Una volta che una data supera la soglia del quorum, il funzionario la blocca e passa direttamente alla pubblicazione dell’ordine del giorno.

La funzione "Trova ora" di Doodle incrocia i dati con il calendario collegato di ciascun partecipante al momento della votazione, segnalando automaticamente eventuali conflitti. Ciò significa che un membro del consiglio che abbia un impegno già in programma nella data proposta vedrà tale conflitto evidenziato nel sondaggio, e il segretario comunale non dovrà scoprirlo solo dopo che l'ordine del giorno è già stato distribuito.

La funzione "Sondaggio di gruppo" di Doodle invia inoltre promemoria via e-mail ai membri che non hanno ancora risposto, riducendo così il lavoro manuale di sollecito a carico del segretario. I promemoria vengono inviati esclusivamente via e-mail, in linea con le norme di comunicazione formale già seguite nella maggior parte delle procedure delle sedute del consiglio comunale.

Per i consigli comunali che tengono sedute in modalità ibrida o a distanza, la procedura di creazione del sondaggio consente al segretario di allegare un link per la videoconferenza da Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, in modo che i dettagli di connessione vengano confermati insieme alla data.

⚙️ Dettagli operativi per il segretario comunale

Una volta confermata la data prescelta, il flusso di lavoro del segretario comunale all’interno di Doodle è molto semplice.

Configurazione del sondaggio. Il segretario accede al proprio account Doodle (è necessario un account Doodle per creare e gestire i sondaggi), seleziona “Sondaggio di gruppo” e inserisce il titolo della seduta del consiglio comunale, una breve descrizione che faccia riferimento al numero o al ciclo di riunione previsto dalla legge e le date proposte per i candidati. La durata può essere impostata in modo da corrispondere alla durata standard della seduta, in genere 60 o 90 minuti per una seduta ordinaria del consiglio comunale.

Collegamento dei calendari. Doodle si integra con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar. Il segretario comunale dovrebbe collegare il proprio calendario in modo che le date proposte per la votazione escludano già gli orari in cui la sala del consiglio o l'agenda del segretario stesso sono già occupate.

Monitoraggio del quorum. Man mano che i membri del consiglio rispondono, il conteggio in tempo reale si aggiorna. Il segretario comunale può visualizzare in qualsiasi momento la ripartizione delle risposte. Quando una data raggiunge il numero richiesto di risposte affermative, il segretario la seleziona come data confermata. Doodle invia quindi automaticamente un invito di calendario a tutti i partecipanti confermati.

Tempi di buffer. Per le sedute del consiglio comunale che richiedono un briefing prima della riunione o un debriefing dopo la seduta, il segretario può impostare dei tempi di margine tra una riunione e l'altra nella propria pagina di prenotazione, assicurandosi che la sala del consiglio non sia prenotata due volte.

Funzionalità premium. I segretari comunali che utilizzano Doodle Premium possono aggiungere il logo e il colore principale del consiglio al sondaggio, conferendogli un aspetto ufficiale in linea con le altre comunicazioni del consiglio. La versione Premium sblocca inoltre le descrizioni delle riunioni generate dall’intelligenza artificiale, che possono aiutare il segretario a redigere un riassunto conciso della seduta direttamente all’interno del sondaggio.

Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, il che significa che lo stesso strumento si adatta sia a una seduta del consiglio comunale composto da nove membri sia a una consultazione pubblica su larga scala, senza che il segretario comunale debba modificare in alcun modo il proprio flusso di lavoro.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all'uso per le sedute del Consiglio comunale

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo, la descrizione e la durata sono già precompilati dal link: basta cliccare e il tuo sondaggio è pronto.

Sessione ordinaria del consiglio comunale Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Seleziona la data disponibile per la seduta ordinaria del consiglio comunale di questo mese.

Sessione straordinaria del Consiglio comunale per motivi di emergenza Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio Votazione su una data urgente per una seduta straordinaria del consiglio comunale che richiede il quorum.

Sessione del Consiglio dedicata alla revisione del bilancio annuale Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Conferma la tua disponibilità per la seduta del consiglio comunale dedicata alla revisione del bilancio annuale.

Seduta del Consiglio per la pianificazione e l'assetto territoriale Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Scegliere una data per la seduta del consiglio comunale dedicata all’urbanistica e alla pianificazione territoriale di questo trimestre.

Seduta del Consiglio della commissione per i lavori pubblici Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Vota la data che preferisci per la seduta del consiglio comunale dedicata ai lavori pubblici.

✅ Cosa offre Doodle per le sedute del consiglio comunale

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo con conteggio in tempo reale delle adesioni 🟩 Fino a 1.000 partecipanti; monitoraggio del quorum visibile al segretario comunale Integrazione con i calendari (Google, Outlook, Apple) 🟩 Rilevamento dei conflitti quando i membri del consiglio sincronizzano i propri calendari Promemoria via e-mail per chi non ha risposto 🟩 Solo e-mail; nessun SMS né notifiche push Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Utile per i consigli con membri provenienti da diverse regioni Identità visiva del Consiglio (logo e colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 In programma; attualmente un organizzatore per ogni sondaggio

❓ Domande frequenti

D: Un impiegato comunale può verificare il raggiungimento del quorum prima di pubblicare l'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale? A: Sì. Il sondaggio di gruppo di Doodle mostra in tempo reale il conteggio delle conferme di partecipazione relative a ciascuna data proposta man mano che i membri del consiglio rispondono. Il segretario comunale può vedere esattamente quanti membri hanno confermato la propria disponibilità per ciascuna opzione, rendendo così semplice individuare la prima data che soddisfa il requisito di quorum previsto dalla legge prima ancora che venga distribuito l’ordine del giorno.

D: I membri del consiglio devono avere un account Doodle per votare nel sondaggio di gruppo? R: I membri del Consiglio non hanno bisogno di un account Doodle per partecipare a un sondaggio di gruppo. Il segretario comunale crea il sondaggio utilizzando il proprio account Doodle e condivide il link del sondaggio. I membri cliccano sul link e votano direttamente, senza bisogno di registrarsi.

D: Quali strumenti di videoconferenza sono supportati dagli inviti alle sedute del consiglio comunale? R: Quando il segretario comunale organizza la votazione di gruppo o la riunione confermata, può allegare un link a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Sono supportate tutte e quattro le piattaforme, che coprono la gamma di strumenti già utilizzati dalla maggior parte dei consigli comunali per le sessioni ibride.

D: Il segretario comunale può programmare automaticamente le sedute ricorrenti del consiglio comunale? A: Sì. Doodle supporta gli eventi ricorrenti automatici, quindi un funzionario comunale può impostare una cadenza ricorrente per le sedute del consiglio comunale senza dover creare un nuovo sondaggio ogni mese. Ciò è particolarmente utile per i cicli di riunioni mensili o trimestrali previsti dalla legge, in cui il calendario è prevedibile.

👉 Sei pronto a semplificare la seduta del tuo consiglio comunale?

I modelli riportati sopra offrono al segretario comunale un punto di partenza pronto all’uso per ogni tipo di seduta del consiglio comunale, dalla riunione ordinaria prevista dalla legge alla seduta straordinaria di emergenza. Ciascuno di essi apre in pochi secondi un sondaggio di gruppo già precompilato. Aggiungi le date proposte, condividi il link con i nove membri del consiglio e osserva il conteggio del quorum aumentare senza dover inviare nemmeno un’e-mail di follow-up. Provalo gratuitamente oggi stesso.