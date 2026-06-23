Eine Stadtratssitzung ist eine formell einberufene Versammlung gewählter Ratsmitglieder, für die gesetzliche Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsregeln gelten, die ein Stadtverwaltungsbeamter erfüllen muss, bevor eine Tagesordnung veröffentlicht wird. Die kurze Antwort auf die Frage, wie man eine solche Sitzung effizient plant: Ersetzen Sie die E-Mail-Kette zur Bestätigung durch eine strukturierte Gruppenumfrage. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und zeigt eine Live-Übersicht der Rückmeldungen an, sodass ein Stadtverwaltungsbeamter den Quorum-Status in Echtzeit einsehen kann, bevor er sich auf einen Termin festlegt.

🎯 Warum die Terminplanung für Stadtratssitzungen ins Stocken gerät

Jeder Stadtverwaltungsbeamte kennt das Muster. Zu Beginn des Jahres wird ein gesetzlich vorgeschriebener Sitzungszyklus festgelegt, doch neun gewählte Ratsmitglieder führen jeweils ihre eigenen Terminkalender, und schon ein einziger Terminkonflikt kann zu einem Verstoß gegen die Einberufungsfristen führen. Wenn der Verwaltungsbeamte eine Bestätigungs-E-Mail verschickt, kommen die Antworten in ungeordneter Reihenfolge zurück, manche Ratsmitglieder antworten gar nicht, und der Verwaltungsbeamte muss die Verfügbarkeiten manuell abgleichen, bevor die Tagesordnung verschickt werden kann.

Das Problem ist struktureller Natur. E-Mail ist kein Terminplanungsinstrument. Es bietet weder eine Beschlussfähigkeitslogik noch eine Echtzeit-Zählung der bestätigten Teilnehmer und auch keine automatische Zeitzonenkorrektur für Ratsmitglieder, die auf Reisen sind. Ein Stadtverwaltungsbeamter, der eine Stadtratssitzung unter Einhaltung gesetzlicher Fristen leitet, kann es sich nicht leisten, sieben einzelne Antworten einzuholen, um festzustellen, ob die Sitzung rechtmäßig stattfinden kann.

Hinzu kommt, dass Ratsmitglieder häufig unterschiedliche Kalendersysteme nutzen. Einige verwenden Google Kalender, andere Microsoft Outlook und wieder andere den Apple-Kalender. Ein Terminplanungs-Tool, das nicht mit allen drei Systemen kompatibel ist, zwingt den Schriftführer zu einem weiteren manuellen Abgleichschritt.

🛠 Wie die Gruppenumfrage von Doodle dieses Problem für Sachbearbeiter löst

Die Lösung mit Doodle ist präzise: Ein Stadtverwaltungsmitarbeiter erstellt eine Gruppenumfrage, schlägt eine Reihe von Terminvorschlägen vor, die mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Sitzungszyklus übereinstimmen, und teilt den Link zur Umfrage mit allen neun Ratsmitgliedern. Jedes Mitglied stimmt für die Termine ab, die ihm passen, und der Verwaltungsmitarbeiter verfolgt in Echtzeit, wie sich die Anzahl der Rückmeldungen entwickelt.

Die Gruppenumfrage von Doodle zeigt eine laufende Zählung der Antworten für jeden vorgeschlagenen Termin an, sodass ein Gemeindesekretär auf einen Blick erkennen kann, für welchen Termin sich genügend Teilnehmer bestätigt haben, um die Beschlussfähigkeit zu erreichen – ganz ohne eine einzige Folge-E-Mail versenden zu müssen. Sobald ein Termin die Schwelle zur Beschlussfähigkeit überschreitet, legt der Sekretär diesen Termin fest und fährt direkt mit der Veröffentlichung der Tagesordnung fort.

Die Funktion „Terminfindung“ von Doodle gleicht bei der Abstimmung die verknüpften Kalender aller Teilnehmer ab und weist automatisch auf Terminüberschneidungen hin. Das bedeutet, dass bei einem Ratsmitglied, das an einem vorgeschlagenen Termin bereits eine andere Verpflichtung hat, diese Überschneidung in der Umfrage angezeigt wird, sodass der Stadtverwaltungsbeamte sie nicht erst feststellen muss, nachdem die Tagesordnung bereits verteilt wurde.

Die Gruppenumfrage von Doodle versendet zudem E-Mail-Erinnerungen an Mitglieder, die noch nicht geantwortet haben, wodurch sich der manuelle Aufwand für den Schriftführer verringert. Die Erinnerungen erfolgen ausschließlich per E-Mail, was den formellen Kommunikationsnormen entspricht, an die sich die meisten Verfahren in Stadtratssitzungen bereits halten.

Für Gemeinderäte, die hybride oder Online-Sitzungen abhalten, bietet der Ablauf zur Erstellung von Abstimmungen dem Schriftführer die Möglichkeit, einen Link für eine Videokonferenz über Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams hinzuzufügen, sodass die Verbindungsdaten zusammen mit dem Termin bestätigt werden.

⚙️ Praktische Informationen für den Stadtverwaltungsbeamten

Sobald der gewählte Termin feststeht, ist der Arbeitsablauf des Stadtverwaltungsbeamten in Doodle ganz einfach.

Einrichten der Umfrage. Der Sachbearbeiter meldet sich bei seinem Doodle-Konto an (ein Doodle-Konto ist erforderlich, um Umfragen zu erstellen und zu verwalten), wählt „Gruppenumfrage“ aus und gibt den Titel der Stadtratssitzung, eine kurze Beschreibung unter Angabe der gesetzlichen Sitzungsnummer oder des Sitzungszyklus sowie die vorgeschlagenen Termine für die Kandidaten ein. Die Dauer kann entsprechend der üblichen Sitzungslänge festgelegt werden, die bei einer regulären Stadtratssitzung in der Regel 60 oder 90 Minuten beträgt.

Kalender verknüpfen. Doodle lässt sich mit Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender verknüpfen. Der Stadtverwaltungsbeamte sollte seinen eigenen Kalender verknüpfen, damit die vorgeschlagenen Termine für die Abstimmung bereits Zeiträume ausschließen, in denen der Ratssaal oder der eigene Terminkalender des Verwaltungsbeamten belegt ist.

Quorum-Überwachung. Sobald die Ratsmitglieder antworten, wird die Live-Auswertung aktualisiert. Der Stadtverwaltungsbeamte kann sich die Aufschlüsselung der Antworten jederzeit anzeigen lassen. Sobald ein Termin die erforderliche Anzahl an positiven Antworten erreicht hat, wählt der Stadtverwaltungsbeamte diesen als bestätigten Termin aus. Doodle versendet daraufhin automatisch eine Kalendereinladung an alle bestätigten Teilnehmer.

Pufferzeiten. Für Stadtratssitzungen, für die eine Einweisung vor der Sitzung oder eine Nachbesprechung nach der Sitzung erforderlich ist, kann der Schriftführer auf seiner Buchungsseite Pufferzeiten zwischen den Sitzungen festlegen, um sicherzustellen, dass der Sitzungssaal nicht doppelt belegt wird.

Premium-Funktionen. Gemeindeverwaltungsangestellte, die Doodle Premium nutzen, können das Logo und die Hauptfarbe des Gemeinderats zur Umfrage hinzufügen, wodurch diese ein offizielles Erscheinungsbild erhält, das mit anderen Mitteilungen des Gemeinderats im Einklang steht. Mit Premium stehen zudem KI-generierte Sitzungsbeschreibungen zur Verfügung, die dem Verwaltungsangestellten dabei helfen können, direkt in der Umfrage eine prägnante Zusammenfassung der Sitzung zu verfassen.

Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer, was bedeutet, dass sich dasselbe Tool sowohl für eine Sitzung des neunköpfigen Gemeinderats als auch für eine umfassende öffentliche Konsultation eignet, ohne dass der Gemeindesekretär seinen Arbeitsablauf ändern muss.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für die Sitzung des Gemeinderats

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Titel, Beschreibung und Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt – ein Klick genügt, und schon ist Ihre Umfrage startklar.

Ordentliche Sitzung des Gemeinderats Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen verfügbaren Termin für die gesetzlich vorgeschriebene Stadtratssitzung dieses Monats aus.

Sondersitzung des Gemeinderats im Notfall Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten Abstimmung über einen dringenden Termin für eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderats, für die ein Beschlussfähigkeitsquorum erforderlich ist.

Sitzung des Haushaltsausschusses zur jährlichen Haushaltsüberprüfung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Bitte bestätigen Sie Ihre Verfügbarkeit für die Sitzung des Stadtrats zur jährlichen Haushaltsüberprüfung.

Sitzung des Planungs- und Bauausschusses Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Termin für die Sitzung des Stadtrats zum Thema Stadtplanung und Flächennutzung in diesem Quartal aus.

Sitzung des Ausschusses für öffentliche Arbeiten Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Stimmen Sie für Ihren bevorzugten Termin für die Sitzung des Stadtrats zum Thema öffentliche Bauvorhaben ab.

✅ Was Doodle für die Sitzung des Gemeinderats bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit Live-Auswertung der Teilnahmebestätigungen 🟩 Bis zu 1.000 Teilnehmer; die Erfassung der Beschlussfähigkeit ist für den Stadtverwaltungsbeamten einsehbar Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Erkennung von Terminüberschneidungen, wenn Ratsmitglieder ihre Kalender miteinander verknüpfen E-Mail-Erinnerungen für Personen, die nicht geantwortet haben 🟩 Nur per E-Mail; keine SMS oder Push-Benachrichtigungen Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Nützlich für Gemeinderäte mit Mitgliedern aus verschiedenen Regionen Markenauftritt des Rates (Logo und Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap; derzeit ein Organisator pro Umfrage

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Gemeindesekretär die Beschlussfähigkeit feststellen, bevor die Tagesordnung für die Sitzung des Gemeinderats veröffentlicht wird? A: Ja. Die Gruppenumfrage von Doodle zeigt für jeden vorgeschlagenen Termin eine Live-Anzahl der Rückmeldungen an, sobald die Ratsmitglieder antworten. Der Stadtverwaltungsbeamte kann genau sehen, wie viele Mitglieder ihre Verfügbarkeit für jede Option bestätigt haben, sodass sich noch vor der Verteilung der Tagesordnung problemlos der erste Termin ermitteln lässt, an dem die gesetzliche Beschlussfähigkeit gegeben ist.

F: Benötigen Ratsmitglieder ein Doodle-Konto, um an der Gruppenumfrage teilzunehmen? A: Ratsmitglieder benötigen kein Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen. Der Stadtverwaltungsbeamte erstellt die Umfrage über sein Doodle-Konto und teilt den Link zur Umfrage. Die Mitglieder klicken auf den Link und geben direkt ihre Stimme ab, ohne sich dafür registrieren zu müssen.

F: Welche Videokonferenz-Tools werden bei den Einladungen zu den Stadtratssitzungen unterstützt? A: Wenn der Gemeindesekretär die Gruppenabstimmung oder die bestätigte Sitzung einrichtet, kann er einen Link zu Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams hinzufügen. Alle vier Plattformen werden unterstützt und decken damit die Bandbreite der Tools ab, die die meisten Gemeinderäte bereits für hybride Sitzungen nutzen.

F: Kann der Stadtverwaltungsbeamte wiederkehrende Stadtratssitzungen automatisch ansetzen? A: Ja. Doodle unterstützt automatisch wiederkehrende Termine, sodass ein Stadtverwaltungsmitarbeiter einen wiederkehrenden Rhythmus für Stadtratssitzungen festlegen kann, ohne jeden Monat eine neue Umfrage erstellen zu müssen. Dies ist besonders nützlich für gesetzlich vorgeschriebene monatliche oder vierteljährliche Sitzungszyklen, bei denen der Zeitplan vorhersehbar ist.

👉 Sind Sie bereit, Ihre Stadtratssitzung zu vereinfachen?

Die oben aufgeführten Vorlagen bieten einem Gemeindesekretär einen schnellen Einstieg in jede Art von Gemeinderatssitzung – von der routinemäßigen satzungsmäßigen Sitzung bis hin zu einer außerordentlichen Dringlichkeitssitzung. Mit jeder Vorlage lässt sich innerhalb von Sekunden eine vorausgefüllte Gruppenumfrage öffnen. Fügen Sie Ihre vorgeschlagenen Termine hinzu, teilen Sie den Link mit Ihren neun Ratsmitgliedern und beobachten Sie, wie sich die Quorum-Zahl ohne eine einzige Folge-E-Mail erhöht. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.