Så här planerar man ett kommunfullmäktigesammanträde: En handbok för kommunsekreterare

Ett kommunfullmäktigesammanträde är ett formellt sammankallat möte med valda fullmäktigeledamöter, som regleras av lagstadgade kallelsetider och beslutförhetsregler som en kommunsekreterare måste uppfylla innan dagordningen offentliggörs. Det korta svaret på hur man planerar ett sådant möte på ett effektivt sätt är att ersätta kedjan av bekräftelsemejl med en strukturerad Group Poll. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare och visar en löpande sammanställning av anmälningarna, så att kommunsekreteraren kan se om beslutförhet uppnås i realtid innan ett datum fastställs.

🎯 Varför planeringen av kommunfullmäktiges sammanträden går snett

Varje kommunsekreterare känner till mönstret. En lagstadgad mötescykel fastställs i början av året, men de nio valda fullmäktigeledamöterna har var och en sina egna scheman, och en enda schemakonflikt kan leda till att tidsfristen för kallelse inte respekteras. När sekreteraren skickar ut ett bekräftelsemejl kommer svaren i oordning, vissa ledamöter svarar aldrig, och sekreteraren tvingas manuellt jämföra tillgängligheten innan dagordningen kan skickas ut.

Problemet är strukturellt. E-post är inte ett verktyg för schemaläggning. Det saknar både beslutslogik, en löpande räkning av bekräftade deltagare och automatisk tidszonsjustering för fullmäktigeledamöter som är på resa. En kommunsekreterare som hanterar ett kommunfullmäktigesammanträde inom lagstadgade tidsfrister har inte råd att jaga sju enskilda svar för att avgöra om mötet lagligen kan genomföras.

Till detta kommer att fullmäktigeledamöterna ofta använder olika kalendersystem. Vissa använder Google Kalender, andra Microsoft Outlook och några få Apple Kalender. Ett schemaläggningsverktyg som inte kan integreras med alla tre tvingar sekreteraren att utföra ännu ett manuellt avstämningssteg.

🛠 Hur Doodle:s Group Poll löser detta för kontorister

Lösningen med Doodle är enkel: en kommunsekreterare skapar en Group Poll, föreslår ett antal möjliga datum som följer den lagstadgade mötescykeln och delar länken till omröstningen med alla nio fullmäktigeledamöterna. Varje ledamot röstar på de datum som passar dem, och sekreteraren följer hur antalet anmälningar ökar i realtid.

Doodle's Group Poll visar en löpande sammanräkning av svaren för varje föreslaget datum, så att en kommunsekreterare med ett ögonkast kan se vilket datum som har tillräckligt många bekräftade deltagare för att uppfylla beslutförhetskravet, utan att behöva skicka ett enda uppföljningsmejl. Så snart ett datum uppfyller beslutförhetskravet låser sekreteraren fast det och går direkt vidare till att offentliggöra dagordningen.

Doodles funktion för tidssökning jämför varje deltagares anslutna kalender när de röstar och markerar automatiskt eventuella tidskonflikter. Det innebär att en fullmäktigeledamot som redan har ett åtagande på ett föreslaget datum kommer att se denna konflikt i omröstningen, och kommunsekreteraren behöver inte upptäcka den först efter att dagordningen redan har skickats ut.

Doodle's Group Poll skickar dessutom påminnelser via e-post till medlemmar som ännu inte har svarat, vilket minskar sekreterarens manuella arbete med att följa upp. Påminnelserna skickas enbart via e-post, vilket överensstämmer med de formella kommunikationsnormer som redan följs vid de flesta kommunfullmäktigesammanträden.

För kommunfullmäktige som håller hybrid- eller distanssammanträden gör processen för att skapa omröstningar det möjligt för sekreteraren att bifoga en länk till videokonferensen från Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, så att anslutningsuppgifterna bekräftas tillsammans med datumet.

⚙️ Praktiska uppgifter för kommunsekreteraren

När det vinnande datumet har bekräftats är kommunsekreterarens arbetsflöde i Doodle enkelt.

Så här skapar du en omröstning. Sekreteraren loggar in på sitt Doodle-konto (ett Doodle-konto krävs för att skapa och hantera omröstningar), väljer ”Group Poll” och anger titeln på kommunfullmäktigesammanträdet, en kort beskrivning med hänvisning till det lagstadgade mötets nummer eller sammanträdescykel samt de föreslagna kandidatdatumen. Varaktigheten kan ställas in så att den motsvarar den normala sammanträdeslängden, vanligtvis 60 eller 90 minuter för ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.

Synkronisera kalendrar. Doodle kan integreras med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender. Kommunsekreteraren bör koppla in sin egen kalender så att de föreslagna datumen för omröstningen redan utesluter tider då fullmäktigesalen eller kommunsekreterarens eget schema är upptaget.

Övervakning av kvorum. Allteftersom rådsmedlemmarna svarar uppdateras räkningen i realtid. Kommunsekreteraren kan när som helst se en sammanställning av svaren. När ett datum har nått det erforderliga antalet ja-svar väljer sekreteraren det som bekräftat datum. Doodle skickar sedan automatiskt ut en kalenderinbjudan till alla bekräftade deltagare.

Buffertider. För kommunfullmäktigesammanträden som kräver en genomgång före mötet eller en sammanfattning efter mötet kan kommunsekreteraren ställa in buffertider mellan mötena på sin Booking Page, för att säkerställa att fullmäktigesalen inte blir dubbelbokad.

Premiumfunktioner. Kommunsekreterare som använder Doodle Premium kan lägga till fullmäktiges logotyp och huvudfärg i omröstningen, vilket ger den ett officiellt utseende som stämmer överens med fullmäktiges övriga kommunikation. Premium ger också tillgång till AI-genererade mötesbeskrivningar, vilket kan hjälpa sekreteraren att utarbeta en kortfattad sammanfattning av sammanträdet direkt i omröstningen.

Doodles Group Poll stödjer upp till 1 000 deltagare, vilket innebär att samma verktyg kan anpassas från ett kommunfullmäktigesammanträde med nio ledamöter till ett fullskaligt offentligt samråd utan att kommunsekreteraren behöver ändra sitt arbetsflöde.

Färdiga mallar för Group Poll inför kommunfullmäktiges sammanträde

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Ordinarie lagstadgat fullmäktigesammanträde Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Välj ett ledigt datum för månadens ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.

Extra sammanträde i fullmäktige i en nödsituation Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning Omröstning om ett brådskande datum för ett extra kommunfullmäktigesammanträde där beslutförhet krävs.

Rådets sammanträde om den årliga budgetöversynen Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Bekräfta när du är tillgänglig för kommunfullmäktiges sammanträde om den årliga budgetöversynen.

Sammanträde i plan- och byggnadsnämnden Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Välj ett datum för kommunfullmäktiges sammanträde om planering och detaljplanering under detta kvartal.

Kommunfullmäktiges sammanträde i utskottet för offentliga arbeten Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Rösta på det datum du föredrar för kommunfullmäktiges sammanträde om offentliga arbeten.

✅ Vad Doodle erbjuder för kommunfullmäktiges sammanträden

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med realtidsuppdatering av antalet anmälda 🟩 Upp till 1 000 deltagare; uppföljning av beslutsmässighet synlig för kommunsekreteraren Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Konfliktdetektering när fullmäktigeledamöter kopplar samman sina kalendrar E-postpåminnelser till dem som inte har svarat 🟩 Endast via e-post; inga SMS eller push-meddelanden Automatisk identifiering av tidszon 🟩 Användbart för kommunfullmäktige med ledamöter i olika regioner Kommunens varumärke (logotyp och huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls that are hosted jointly 🔜 Enligt planen: för närvarande en arrangör per omröstning

❓ Vanliga frågor

Fråga: Kan en kommunsekreterare bekräfta att det finns beslutförhet innan dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträde offentliggörs? A: Ja. Doodles Group Poll visar ett uppdaterat antal anmälningar för varje föreslaget datum allteftersom fullmäktigeledamöterna svarar. Kommunsekreteraren kan se exakt hur många ledamöter som har bekräftat att de är tillgängliga för varje alternativ, vilket gör det enkelt att fastställa det första datumet som uppfyller det lagstadgade kravet på beslutförhet redan innan dagordningen skickas ut.

Fråga: Behöver rådsmedlemmarna ett Doodle-konto för att kunna rösta i Group Poll? S: Rådsledamöterna behöver inte ha ett Doodle-konto för att delta i en Group Poll. Kommunsekreteraren skapar Group Poll-omröstningen via sitt Doodle-konto och delar länken till omröstningen. Ledamöterna klickar på länken och röstar direkt, utan att behöva registrera sig.

Fråga: Vilka verktyg för videokonferenser stöds i inbjudningarna till kommunfullmäktiges sammanträden? S: När kommunsekreteraren skapar en Group Poll eller ett bekräftat möte kan hen bifoga en länk till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams. Alla fyra plattformarna stöds, vilket täcker de verktyg som de flesta kommunfullmäktige redan använder för hybridmöten.

Fråga: Kan kommunsekreteraren automatiskt schemalägga återkommande kommunfullmäktigesammanträden? A: Ja. Doodle stöder automatiskt återkommande händelser, vilket innebär att en kommunsekreterare kan ställa in ett återkommande mötesintervall för kommunfullmäktige utan att behöva skapa en ny omröstning varje månad. Detta är särskilt användbart för lagstadgade månatliga eller kvartalsvisa mötescykler där schemat är förutsägbart.

👉 Är du redo att förenkla kommunfullmäktiges sammanträden?

Mallarna ovan ger en kommunsekreterare en smidig start inför alla typer av kommunfullmäktigesammanträden, från rutinmässiga lagstadgade sammanträden till extrainsatta sammanträden i brådskande ärenden. Varje mall öppnar en förifylld Group Poll på några sekunder. Lägg till dina föreslagna datum, dela länken med dina nio fullmäktigeledamöter och se hur antalet närvarande ökar utan att du behöver skicka ett enda uppföljningsmejl. Prova gratis redan idag.