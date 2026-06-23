Une séance du conseil municipal est une réunion officiellement convoquée des conseillers élus, régie par des délais de préavis légaux et des règles de quorum que le secrétaire municipal doit respecter avant la publication de tout ordre du jour. Pour organiser efficacement une séance, la solution est simple : remplacez la chaîne d'e-mails de confirmation par un sondage de groupe structuré. Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu'à 1 000 participants et affiche en direct le décompte des réponses, ce qui permet au secrétaire municipal de vérifier en temps réel si le quorum est atteint avant de fixer une date.

🎯 Pourquoi la planification des séances du conseil municipal est un véritable casse-tête

Tout secrétaire municipal connaît bien ce scénario. Un calendrier des réunions est fixé en début d’année conformément à la loi, mais les neuf conseillers élus tiennent chacun leur propre agenda, et un seul conflit d’horaires peut entraîner une violation du délai de préavis. Lorsque le secrétaire envoie un e-mail de confirmation à tout le monde, les réponses arrivent dans le désordre, certains conseillers ne répondent jamais, et le secrétaire se retrouve alors obligé de recouper manuellement les disponibilités avant de pouvoir diffuser l’ordre du jour.

Le problème est d’ordre structurel. Le courrier électronique n’est pas un outil de planification. Il ne dispose d’aucune logique de quorum, d’aucun décompte en temps réel des participants confirmés, ni d’aucune correction automatique du fuseau horaire pour les membres du conseil qui voyagent. Un secrétaire municipal chargé de gérer une séance du conseil municipal dans le respect des délais légaux ne peut pas se permettre de courir après sept réponses individuelles pour déterminer si la réunion peut légalement avoir lieu.

À cela s'ajoute le fait que les membres du conseil utilisent souvent des agendas différents. Certains utilisent Google Agenda, d'autres Microsoft Outlook, et quelques-uns encore l'agenda Apple. Un outil de planification qui ne s'intègre pas à ces trois systèmes oblige le secrétaire à effectuer une étape supplémentaire de mise en concordance manuelle.

🛠 Comment le sondage de groupe de Doodle résout ce problème pour les secrétaires

La solution proposée par Doodle est simple : un secrétaire municipal crée un sondage de groupe, propose une série de dates possibles qui respectent le calendrier réglementaire des réunions, puis partage le lien vers le sondage avec les neuf membres du conseil. Chaque membre vote pour les dates qui lui conviennent, et le secrétaire suit en temps réel l'évolution du décompte des réponses.

Le sondage de groupe de Doodle affiche en temps réel le nombre de réponses pour chaque date proposée. Le secrétaire municipal peut ainsi voir d'un seul coup d'œil quelle date compte suffisamment de participants confirmés pour atteindre le quorum, sans avoir à envoyer le moindre e-mail de relance. Dès qu'une date atteint le seuil du quorum, le secrétaire la valide et passe directement à la publication de l'ordre du jour.

La fonctionnalité « Recherche de date » de Doodle recoupe les calendriers connectés de chaque participant au moment du vote, signalant automatiquement les conflits d'horaires. Ainsi, si un conseiller municipal a un engagement pris de longue date à la date proposée, ce conflit apparaîtra directement dans le sondage, et le secrétaire municipal n'aura pas à le découvrir après la diffusion de l'ordre du jour.

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle envoie également des rappels par e-mail aux membres qui n'ont pas encore répondu, ce qui réduit le travail manuel de relance pour le secrétaire. Les rappels sont envoyés exclusivement par e-mail, ce qui est conforme aux normes de communication officielles déjà appliquées dans la plupart des procédures des séances du conseil municipal.

Pour les conseils municipaux qui organisent des séances hybrides ou à distance, le processus de création d'un sondage permet au secrétaire d'ajouter un lien de visioconférence via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, afin que les informations de connexion soient confirmées en même temps que la date.

⚙️ Modalités de fonctionnement du secrétariat municipal

Une fois la date retenue confirmée, le processus à suivre par le secrétaire municipal dans Doodle est très simple.

Mise en place du sondage. Le greffier se connecte à son compte Doodle (un compte Doodle est nécessaire pour créer et gérer des sondages), sélectionne « Sondage de groupe », puis saisit le titre de la séance du conseil municipal, une brève description faisant référence au numéro ou au cycle de réunion prévu par la loi, ainsi que les dates proposées pour les candidats. La durée peut être définie pour correspondre à la durée standard d’une séance, généralement 60 ou 90 minutes pour une séance ordinaire du conseil municipal.

Synchronisation des calendriers. Doodle s'intègre à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda. Le secrétaire municipal doit connecter son propre agenda afin que les dates proposées pour le scrutin excluent d'emblée les créneaux horaires pendant lesquels la salle du conseil ou l'agenda du secrétaire sont déjà occupés.

Suivi du quorum. Au fur et à mesure que les membres du conseil répondent, le décompte en temps réel est mis à jour. Le secrétaire municipal peut consulter à tout moment la répartition des réponses. Lorsqu'une date atteint le nombre requis de réponses positives, le secrétaire la sélectionne comme date confirmée. Doodle envoie alors automatiquement une invitation de calendrier à tous les participants confirmés.

Délais de sécurité. Pour les séances du conseil municipal nécessitant un briefing avant la réunion ou un débriefing après celle-ci, le secrétaire peut définir des plages horaires de réserve entre les réunions sur sa page de réservation, afin d'éviter tout chevauchement de réservation de la salle du conseil.

Fonctionnalités Premium. Les secrétaires municipaux qui utilisent Doodle Premium peuvent ajouter le logo et la couleur principale du conseil municipal au sondage, ce qui lui confère un aspect officiel en cohérence avec les autres communications du conseil. La version Premium donne également accès à des descriptions de réunion générées par IA, ce qui peut aider le secrétaire à rédiger un résumé concis de la séance directement dans le sondage.

Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu'à 1 000 participants, ce qui signifie que ce même outil s'adapte aussi bien à une réunion du conseil municipal de neuf membres qu'à une consultation publique à grande échelle, sans que le secrétaire municipal n'ait à modifier son organisation de travail.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour les séances du conseil municipal

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre, la description et la durée sont déjà renseignés par le lien : il vous suffit de cliquer pour que votre sondage soit prêt.

Séance ordinaire du conseil municipal Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Sélectionnez la date qui vous convient pour la séance statutaire du conseil municipal de ce mois-ci.

Séance extraordinaire du conseil municipal Sondage de groupe prérempli, 30 min Lancer ce sondage Vote sur la fixation d'une date urgente pour une séance extraordinaire du conseil municipal nécessitant le quorum.

Séance du conseil consacrée à l'examen du budget annuel Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Veuillez confirmer votre disponibilité pour la séance du conseil municipal consacrée à l'examen du budget annuel.

Séance du Conseil d'urbanisme et d'aménagement du territoire Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Choisissez une date pour la séance du conseil municipal consacrée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire de ce trimestre.

Séance du conseil municipal consacrée à la commission des travaux publics Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Votez pour la date qui vous convient le mieux pour la séance du conseil municipal consacrée aux travaux publics.

✅ Ce que Doodle prend en charge pour les séances du conseil municipal

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe avec comptage en temps réel des réponses 🟩 Jusqu'à 1 000 participants ; suivi du quorum accessible au secrétaire municipal Intégration avec les agendas (Google, Outlook, Apple) 🟩 Détection des conflits lorsque les membres du conseil synchronisent leurs agendas Rappels par e-mail pour les personnes n'ayant pas répondu 🟩 Uniquement par e-mail ; pas de SMS ni de notifications push Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Utile pour les conseils dont les membres sont répartis dans différentes régions Identité visuelle du Conseil (logo et couleur principale) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 En cours de développement ; actuellement, un organisateur par sondage

❓ Foire aux questions

Q : Un secrétaire municipal peut-il vérifier que le quorum est atteint avant de publier l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ? R : Oui. Le sondage de groupe de Doodle affiche en temps réel le nombre de réponses pour chaque date proposée, au fur et à mesure que les membres du conseil y répondent. Le secrétaire municipal peut ainsi voir exactement combien de membres ont confirmé leur disponibilité pour chaque option, ce qui permet d’identifier facilement la première date qui satisfait à l’exigence légale de quorum avant même que l’ordre du jour ne soit diffusé.

Q : Les membres du conseil doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour voter dans le sondage de groupe ? R : Les membres du conseil municipal n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour répondre à un sondage de groupe. Le secrétaire municipal crée le sondage à l'aide de son compte Doodle et partage le lien vers celui-ci. Les membres cliquent sur le lien et votent directement, sans avoir à s'inscrire.

Q : Quels outils de visioconférence sont pris en charge par les invitations aux séances du conseil municipal ? R : Lorsque le secrétaire municipal organise le vote de groupe ou la réunion confirmée, il peut joindre un lien vers Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams. Ces quatre plateformes sont prises en charge, ce qui couvre l'éventail des outils que la plupart des conseils municipaux utilisent déjà pour leurs séances hybrides.

Q : Le secrétaire municipal peut-il programmer automatiquement les séances récurrentes du conseil municipal ? R : Oui. Doodle prend en charge les événements récurrents automatiques ; ainsi, un secrétaire municipal peut configurer un calendrier récurrent pour les séances du conseil municipal sans avoir à créer un nouveau sondage chaque mois. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les cycles de réunions mensuels ou trimestriels prévus par la loi, dont le calendrier est prévisible.

👉 Prêt à simplifier vos séances du conseil municipal ?

Les modèles ci-dessus permettent à un secrétaire municipal de prendre un bon départ pour tout type de séance du conseil municipal, qu'il s'agisse d'une réunion statutaire de routine ou d'une séance extraordinaire d'urgence. Chacun d'entre eux ouvre en quelques secondes un sondage de groupe prérempli. Ajoutez les dates que vous proposez, partagez le lien avec vos neuf conseillers municipaux et regardez le quorum s'afficher sans avoir à envoyer le moindre e-mail de suivi. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.