Et byrådsmøde er et formelt indkaldt møde mellem valgte byrådsmedlemmer, der er underlagt lovbestemte indkaldelsesfrister og regler om beslutningsdygtighed, som en kommunekontorist skal overholde, inden dagsordenen offentliggøres. Det korte svar på, hvordan man planlægger et sådant møde effektivt, er: Erstat e-mail-korrespondancen med en struktureret gruppeafstemning. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere og viser en live oversigt over tilmeldingerne, så en kommunekontorist kan se, om der er beslutningsdygtighed i realtid, inden der fastsættes en dato.

🎯 Hvorfor planlægningen af byrådsmøder går i vasken

Enhver kommunal sekretær kender mønsteret. Der fastlægges en lovbestemt mødecyklus ved årets begyndelse, men de ni valgte byrådsmedlemmer fører hver især deres egne kalendere, og én eneste tidsmæssig konflikt kan udløse en overtrædelse af varslingsfristen. Når sekretæren sender en bekræftelsesmail rundt, kommer svarene i uorden, nogle medlemmer svarer aldrig, og sekretæren er nødt til manuelt at sammenholde ledige tidspunkter, før dagsordenen kan sendes ud.

Problemet er af strukturel karakter. E-mail er ikke et planlægningsværktøj. Den indeholder ingen beslutningslogik, ingen løbende optælling af bekræftede deltagere og ingen automatisk tidszonekorrektion for byrådsmedlemmer, der er på rejse. En kommunal sekretær, der skal administrere et byrådsmøde inden for de lovbestemte frister, har ikke råd til at skulle indhente syv individuelle svar for at afgøre, om mødet lovligt kan gennemføres.

Hertil kommer, at byrådsmedlemmerne ofte bruger forskellige kalendersystemer. Nogle bruger Google Kalender, andre Microsoft Outlook, og nogle få Apple Kalender. Et planlægningsværktøj, der ikke kan integreres med alle tre, tvinger sekretæren til endnu et manuelt afstemningsskridt.

🛠 Sådan løser Doodles gruppeafstemning dette problem for kontorassistenter

Løsningen med Doodle er enkel: en kommunal sekretær opretter en gruppeafstemning, foreslår en række mulige datoer, der passer med den lovbestemte mødecyklus, og deler linket til afstemningen med alle ni byrådsmedlemmer. Hvert medlem stemmer på de datoer, der passer dem, og sekretæren følger med i, hvordan antallet af tilmeldinger stiger i realtid.

Doodles gruppeafstemning viser en løbende optælling af svarene for hver foreslået dato, så en kommunekontorist med et enkelt blik kan se, hvilken dato der har tilstrækkeligt mange bekræftede deltagere til at opfylde beslutningsdygtighedskravet, uden at skulle sende en eneste opfølgende e-mail. Så snart en dato opfylder beslutningsdygtighedskravet, fastlægger kontoristen datoen og går straks videre til offentliggørelsen af dagsordenen.

Doodles funktion til tidssøgning sammenligner hver deltagers tilknyttede kalender, når de stemmer, og markerer automatisk eventuelle konflikter. Det betyder, at et byrådsmedlem, der allerede har en aftale på en foreslået dato, vil få vist denne konflikt i afstemningen, og at kommunekontorchefen ikke behøver at opdage den, efter at dagsordenen allerede er blevet udsendt.

Doodles gruppeafstemning sender også e-mail-påmindelser til medlemmer, der endnu ikke har svaret, hvilket mindsker sekretærens manuelle opfølgningsarbejde. Påmindelserne sendes udelukkende via e-mail, hvilket er i overensstemmelse med de formelle kommunikationsnormer, som de fleste byrådsmøder allerede følger.

For kommuner, der afholder hybrid- eller fjernmøder, giver processen til oprettelse af afstemninger sekretæren mulighed for at vedhæfte et link til videokonference fra Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, så forbindelsesoplysningerne bekræftes sammen med datoen.

⚙️ Praktiske oplysninger til kommunekontorchefen

Når den valgte dato er bekræftet, er kommunekontoristens arbejdsgang i Doodle ganske enkel.

Opsætning af afstemningen. Sekretæren logger ind på sin Doodle-konto (en Doodle-konto er påkrævet for at oprette og administrere afstemninger), vælger »Gruppeafstemning« og indtaster titlen på byrådsmødet, en kort beskrivelse med henvisning til det lovbestemte mødenummer eller -cyklus samt de foreslåede datoer for kandidatmøderne. Varigheden kan indstilles, så den svarer til den normale mødelængde, typisk 60 eller 90 minutter for et ordinært byrådsmøde.

Sammenkobling af kalendere. Doodle kan integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender. Kommunesekretæren bør tilknytte sin egen kalender, så de foreslåede datoer for afstemningen allerede udelukker tidspunkter, hvor rådssalen eller sekretærens egen kalender er optaget.

Overvågning af kvorum. Efterhånden som byrådsmedlemmerne svarer, opdateres den løbende optælling. Kommunesekretæren kan til enhver tid se en oversigt over svarene. Når en dato når det krævede antal positive svar, vælger sekretæren den som den bekræftede dato. Doodle sender derefter automatisk en kalenderinvitation til alle bekræftede deltagere.

Buffertider. Ved byrådsmøder, hvor der er behov for en orientering før mødet eller en evaluering efter mødet, kan byrådssekretæren indstille buffertider mellem møderne på sin reservationsside, så man sikrer, at byrådssalen ikke bliver dobbeltbooket.

Premium-funktioner. Kommunesekretærer, der bruger Doodle Premium, kan tilføje byrådets logo og primærfarve til afstemningen, hvilket giver den et officielt udseende, der passer til byrådets øvrige kommunikation. Premium giver også adgang til AI-genererede mødebeskrivelser, som kan hjælpe sekretæren med at udarbejde et kortfattet mødeopsummering direkte i afstemningen.

Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, hvilket betyder, at det samme værktøj kan skaleres fra et byrådsmøde med ni medlemmer til en fuldstændig offentlig høring uden, at det kræver ændringer i arbejdsgangen for kommunekontorchefen.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til byrådsmøder

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Ordinært lovbestemt byrådsmøde Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Vælg en ledig dato til denne måneds lovpligtige byrådsmøde.

Ekstraordinært byrådsmøde i en nødsituation Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Afstemning om en hastedato for et ekstraordinært byrådsmøde, hvor der kræves beslutningsdygtighed.

Rådsmøde om den årlige budgetgennemgang Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Bekræft, om du har tid til byrådets møde om den årlige budgetgennemgang.

Møde i plan- og zoneudvalget Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Vælg en dato for byrådsmødet om planlægning og arealanvendelse i dette kvartal.

Rådsmøde i udvalget for offentlige arbejder Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Stem på den dato, du foretrækker, til byrådsmødet om offentlige arbejder.

✅ Hvad Doodle understøtter i forbindelse med byrådsmødet

Kapacitet Doodle Noter Gruppafstemning med live-opgørelse af tilmeldinger 🟩 Op til 1.000 deltagere; oversigt over beslutningsdygtighed synlig for kommunekontorchefen Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Konfliktdetektering, når byrådsmedlemmer synkroniserer deres kalendere E-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret 🟩 Kun via e-mail; ingen SMS eller push-beskeder Automatisk registrering af tidszone 🟩 Nyttigt for kommuner med medlemmer i forskellige regioner Rådets branding (logo og hovedfarve) ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgninger med flere værter 🔜 I planen: for øjeblikket én arrangør pr. afstemning

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan en kommunal sekretær fastslå, om der er beslutningsdygtighed, inden dagsordenen for byrådsmødet offentliggøres? A: Ja. Doodles gruppeafstemning viser et løbende antal tilmeldinger for hver foreslået dato, efterhånden som byrådsmedlemmerne svarer. Kommunesekretæren kan se præcis, hvor mange medlemmer der har bekræftet, at de er til rådighed for hver mulighed, hvilket gør det nemt at finde den første dato, der opfylder det lovmæssige krav om beslutningsdygtighed, inden dagsordenen udsendes.

Spørgsmål: Skal byrådsmedlemmerne have en Doodle-konto for at kunne stemme i gruppeafstemningen? A: Byrådsmedlemmer behøver ikke en Doodle-konto for at deltage i en gruppeafstemning. Kommunesekretæren opretter afstemningen via sin Doodle-konto og deler linket til afstemningen. Medlemmerne klikker på linket og stemmer direkte, uden at de behøver at oprette en konto.

Spørgsmål: Hvilke videokonferenceværktøjer understøtter indkaldelserne til byrådsmøderne? A: Når kommunekontorchefen opretter en gruppeafstemning eller et bekræftet møde, kan vedkommende vedhæfte et link fra Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams. Alle fire platforme understøttes, hvilket dækker de værktøjer, som de fleste kommunalbestyrelser allerede bruger til hybridmøder.

Spørgsmål: Kan kommunekontorchefen automatisk planlægge tilbagevendende byrådsmøder? A: Ja. Doodle understøtter automatisk tilbagevendende begivenheder, så en kommunal medarbejder kan indstille et fast mønster for byrådsmøder uden at skulle oprette en ny afstemning hver måned. Dette er især nyttigt i forbindelse med lovpligtige månedlige eller kvartalsvise mødecyklusser, hvor tidsplanen er forudsigelig.

👉 Er du klar til at gøre byrådsmødet mere overskueligt?

Ovenstående skabeloner giver en kommunekontorist et godt udgangspunkt til alle former for byrådsmøder, lige fra de rutinemæssige lovpligtige møder til ekstraordinære møder i nødstilfælde. Hver skabelon åbner en forududfyldt gruppeafstemning på få sekunder. Indtast de foreslåede datoer, del linket med de ni byrådsmedlemmer, og se, hvordan antallet af stemmeberettigede stiger uden en eneste opfølgende e-mail. Prøv det gratis i dag.