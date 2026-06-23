Una sesión del ayuntamiento es una reunión convocada formalmente por los concejales electos, regida por plazos de notificación legales y normas de quórum que el secretario municipal debe cumplir antes de que se publique cualquier orden del día. La respuesta breve para programarla de forma eficiente es la siguiente: sustituir la cadena de correos electrónicos de confirmación por una encuesta grupal estructurada. La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes y muestra un recuento en directo de las confirmaciones de asistencia, de modo que el secretario municipal puede ver el estado del quórum en tiempo real antes de fijar una fecha.

🎯 Por qué falla la programación de las sesiones del ayuntamiento

Cualquier secretario municipal conoce bien este patrón. A principios de año se establece un ciclo de reuniones previsto por la ley, pero cada uno de los nueve concejales electos lleva su propia agenda, y un solo conflicto de horarios puede provocar una infracción del plazo de notificación. Cuando el secretario envía un correo electrónico de confirmación, las respuestas llegan desordenadas, algunos concejales nunca responden y el secretario se ve obligado a cotejar manualmente la disponibilidad de cada uno antes de poder enviar el orden del día.

El problema es estructural. El correo electrónico no es una herramienta de programación de reuniones. No cuenta con una lógica de quórum, ni con un recuento en tiempo real de los asistentes confirmados, ni con una corrección automática de la zona horaria para los concejales que viajan. Un secretario municipal que gestione una sesión del ayuntamiento dentro de los plazos legales no puede permitirse el lujo de tener que estar pendiente de siete respuestas individuales para determinar si la reunión puede celebrarse legalmente.

A esto hay que añadir el hecho de que los concejales suelen utilizar diferentes sistemas de calendario. Algunos utilizan Google Calendar, otros Microsoft Outlook y unos pocos Apple Calendar. Una herramienta de planificación que no se integre con los tres obliga al secretario a realizar otro paso más de conciliación manual.

🛠 Cómo la encuesta grupal de Doodle resuelve este problema para los empleados administrativos

El procedimiento de Doodle es muy preciso: un secretario municipal crea una encuesta de grupo, propone una serie de fechas posibles que se ajustan al ciclo de reuniones establecido por la ley y comparte el enlace de la encuesta con los nueve concejales. Cada concejal vota por las fechas que más le convienen, y el secretario observa cómo se va actualizando el recuento de confirmaciones de asistencia en tiempo real.

La encuesta grupal de Doodle muestra un recuento en tiempo real de las respuestas para cada fecha propuesta, de modo que el secretario municipal puede ver de un vistazo qué fecha cuenta con suficientes asistentes confirmados para alcanzar el quórum, sin necesidad de enviar ni un solo correo electrónico de seguimiento. Una vez que una fecha supera el umbral de quórum, el secretario la confirma y pasa directamente a la publicación del orden del día.

La función «Buscar fecha» de Doodle compara los calendarios vinculados de cada participante en el momento de la votación y señala automáticamente los posibles conflictos. Esto significa que, si un concejal tiene un compromiso previo en una fecha propuesta, dicho conflicto aparecerá en la encuesta, y el secretario municipal no tendrá que detectarlo una vez que ya se haya distribuido el orden del día.

La encuesta grupal de Doodle también envía recordatorios por correo electrónico a los miembros que aún no han respondido, lo que reduce el trabajo manual de seguimiento que debe realizar el secretario. Los recordatorios se envían únicamente por correo electrónico, lo que se ajusta a las normas de comunicación formal que ya se siguen en la mayoría de los procesos de las sesiones del ayuntamiento.

En el caso de los ayuntamientos que celebran sesiones híbridas o a distancia, el proceso de creación de la votación permite al secretario adjuntar un enlace de videoconferencia de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, de modo que los datos de conexión queden confirmados junto con la fecha.

⚙️ Detalles operativos para el secretario municipal

Una vez confirmada la fecha elegida, el proceso que debe seguir el secretario municipal en Doodle es muy sencillo.

Configuración de la encuesta. El secretario inicia sesión en su cuenta de Doodle (se necesita una cuenta de Doodle para crear y gestionar encuestas), selecciona «Encuesta de grupo» e introduce el título de la sesión del ayuntamiento, una breve descripción en la que se haga referencia al número de reunión o al ciclo establecido por la ley, y las fechas propuestas para los candidatos. La duración se puede ajustar para que coincida con la duración estándar de la sesión, que suele ser de 60 o 90 minutos para una sesión ordinaria del ayuntamiento.

Sincronizar calendarios. Doodle se integra con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar. El secretario municipal debería vincular su propio calendario para que las fechas propuestas para la votación ya excluyan los momentos en los que la sala del pleno o la agenda del propio secretario estén ocupadas.

Seguimiento del quórum. A medida que los miembros del consejo responden, el recuento en tiempo real se va actualizando. El secretario municipal puede consultar el desglose de las respuestas en cualquier momento. Cuando una fecha alcanza el número requerido de respuestas afirmativas, el secretario la selecciona como fecha confirmada. A continuación, Doodle envía automáticamente una invitación de calendario a todos los asistentes confirmados.

Tiempos de amortiguación. En el caso de las sesiones del ayuntamiento que requieran una reunión informativa previa o una reunión de balance posterior, el secretario puede configurar márgenes de tiempo entre reuniones en su página de reservas, lo que garantiza que no se produzcan solapamientos en la reserva de la sala del ayuntamiento.

Funcionalidades premium. Los secretarios municipales que utilicen Doodle Premium pueden añadir el logotipo y el color principal del ayuntamiento a la encuesta, lo que le confiere un aspecto oficial acorde con el resto de comunicaciones del ayuntamiento. La versión Premium también ofrece descripciones de las reuniones generadas por IA, lo que puede ayudar al secretario a redactar un resumen conciso de la sesión directamente en la propia encuesta.

La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, lo que significa que la misma herramienta se adapta tanto a una sesión del consejo municipal de nueve miembros como a una consulta pública a gran escala, sin que el secretario municipal tenga que modificar su flujo de trabajo.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para la sesión del Ayuntamiento

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para crear una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título, la descripción y la duración; solo tienes que hacer clic y tu encuesta estará lista.

Sesión ordinaria del consejo municipal Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Selecciona la fecha disponible para la sesión reglamentaria del ayuntamiento de este mes.

Sesión extraordinaria de emergencia del consejo Encuesta de grupo preconfigurada, 30 min Iniciar esta encuesta Votar sobre la fijación de una fecha urgente para celebrar una sesión extraordinaria del ayuntamiento en la que se requiera quórum.

Sesión del consejo para la revisión del presupuesto anual Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Confirma tu disponibilidad para la sesión del ayuntamiento dedicada a la revisión del presupuesto anual.

Sesión del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Selecciona una fecha para la sesión del pleno municipal sobre planificación y ordenación del territorio de este trimestre.

Sesión del pleno del comité de obras públicas Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Vota por la fecha que prefieras para la sesión del ayuntamiento dedicada a las obras públicas.

✅ Qué apoya Doodle en la sesión del Ayuntamiento

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo con recuento en tiempo real de las confirmaciones de asistencia 🟩 Hasta 1.000 participantes; el seguimiento del quórum es visible para el secretario municipal Integración con calendarios (Google, Outlook, Apple) 🟩 Detección de conflictos cuando los concejales sincronizan sus calendarios Recordatorios por correo electrónico para quienes no han respondido 🟩 Solo por correo electrónico; sin SMS ni notificaciones push Detección automática de la zona horaria 🟩 Útil para los ayuntamientos cuyos concejales residen en diferentes regiones Identidad corporativa del Ayuntamiento (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con la versión Premium Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta; actualmente, un organizador por encuesta

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Puede un secretario municipal confirmar que hay quórum antes de publicar el orden del día de la sesión del ayuntamiento? R: Sí. La encuesta grupal de Doodle muestra un recuento en tiempo real de las confirmaciones de asistencia para cada fecha propuesta a medida que los concejales van respondiendo. El secretario municipal puede ver exactamente cuántos concejales han confirmado su disponibilidad para cada opción, lo que facilita identificar la primera fecha que cumple el requisito legal de quórum antes de que se distribuya el orden del día.

P: ¿Los miembros del consejo necesitan una cuenta de Doodle para votar en la encuesta del grupo? R: Los concejales no necesitan una cuenta de Doodle para responder a una encuesta de grupo. El secretario municipal crea la encuesta utilizando su cuenta de Doodle y comparte el enlace de la misma. Los concejales hacen clic en el enlace y votan directamente, sin necesidad de registrarse.

P: ¿Qué herramientas de videoconferencia admiten las invitaciones a las sesiones del ayuntamiento? R: Cuando el secretario municipal configura la votación en grupo o la reunión confirmada, puede adjuntar un enlace de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Las cuatro plataformas son compatibles, lo que cubre la gama de herramientas que la mayoría de los ayuntamientos ya utilizan para las sesiones híbridas.

P: ¿Puede el secretario municipal programar automáticamente las sesiones periódicas del ayuntamiento? R: Sí. Doodle admite eventos recurrentes automáticos, por lo que un secretario municipal puede configurar una periodicidad para las sesiones del ayuntamiento sin tener que crear una nueva encuesta cada mes. Esto resulta especialmente útil para los ciclos de reuniones mensuales o trimestrales establecidos por ley, en los que el calendario es predecible.

👉 ¿Estás listo para simplificar las sesiones de tu Ayuntamiento?

Las plantillas anteriores facilitan al secretario municipal una rápida puesta en marcha para cualquier tipo de sesión del ayuntamiento, desde la reunión ordinaria prevista por la ley hasta una sesión extraordinaria de emergencia. Cada una de ellas abre una encuesta grupal ya rellenada en cuestión de segundos. Añade las fechas que propongas, comparte el enlace con los nueve concejales y observa cómo se va completando el recuento del quórum sin necesidad de enviar ni un solo correo electrónico de seguimiento. Pruébalo gratis hoy mismo.