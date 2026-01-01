Undvik schemakonflikter med Doodle

Det har hänt oss alla. Vi har en hektisk vecka, med evenemang som avlöser varandra i en strid ström och knappt en minut över för oss själva. Vi skyndar oss in på ett möte, bara för att se ett meddelande dyka upp på våra mobiler. ”Var är du? Kunden väntar.” Vi har dubbelbokat vår tid.

Med Doodle kan du skapa schemaläggning Det är enkelt och du slipper dubbelbokningar eller missade möten för alltid. Du kan automatisera din kalender så att andra kan boka tid med dig, men bara när du själv vill det. Och, ännu viktigare, bara när du inte redan har något inbokat.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Så här undviker du automatiskt dubbelbokningar i framtiden

För att komma igång ska du skapa ett gratis Doodle-konto och koppla det till din favorit digital kalender . Klicka nu på ”Skapa en Doodle” på din instrumentpanel och välj ”Booking Page”. Fyll i viktiga uppgifter, till exempel vad sidan är avsedd för, en eventuell beskrivning och om videokonferens är ett alternativ.

I nästa avsnitt ska du ange när du är tillgänglig för möten. Det Booking Page Standardinställningen är måndag till fredag, kl. 09.00–17.00, men du kan ändra detta. Här hittar du också inställningarna för tillgänglighet – ett viktigt avsnitt om du vill ha kontroll över ditt schema. Här kan du bestämma hur många möten du vill ha per dag, hur långa pauser du vill ha mellan dem och hur långt i förväg du behöver bli informerad.

Kontrollera noga att du har kopplat in rätt kalender och Booking Page gör att användarna endast kan boka tider som inte krockar med evenemang som du redan har inplanerade. Enkelt.

Med en Doodle Professional Med ditt konto kan du skapa så många Booking Pages du vill. Det är perfekt om du vill hantera olika kunder och tilldela dem olika tillgänglighet.

Du kan också göra vänner och familj glada

Doodle gör inte bara arbetslivet enklare, utan du kan också se till att du aldrig bokar in en väns babyshower samtidigt som en familjegrillfest. Be dem helt enkelt att skapa en snabbundersökning och då hittar du den tid som passar alla bäst.

Med Doodle schemaläggningsapp , så slipper du de där pinsamma samtalen som uppstår på grund av dålig planering. Du kommer att vara på topp!

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Hur skapar man då en gratis Doodle-omröstning?

Oavsett om det är du själv eller om du rekommenderar en vän eller familjemedlem att göra det, börja med att gå till Doodle och klicka på ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan. Om du vill undvika dubbelbokningar bör du logga in så att evenemang som redan finns i din kalender kan tas med i beräkningen.

Ange namn, plats och eventuella kommentarer om evenemanget som du vill att deltagarna ska känna till. Lägg sedan till de tider då du är tillgänglig. Se till att ange många olika alternativ för att göra schemaläggning en tid som passar alla ännu bättre.