Unikaj konfliktów terminów dzięki Doodle

Każdemu z nas się to zdarzało. Mamy pracowity tydzień, wydarzenia następują jedno po drugim, a na chwilę dla siebie nie ma prawie ani minuty. Wpadamy na spotkanie, a tu nagle na telefonie pojawia się wiadomość: „Gdzie jesteś? Klient czeka”. Okazuje się, że mamy podwójne zobowiązanie.

Dzięki Doodle możesz tworzyć planowanie To proste – już nigdy nie dopuścisz do podwójnego rezerwowania terminów ani nie przegapisz spotkania. Możesz zautomatyzować swój kalendarz, dzięki czemu inni będą mogli umawiać się z tobą na spotkania tylko wtedy, kiedy tego chcesz. A co ważniejsze – tylko wtedy, gdy nie masz już zaplanowanego innego spotkania.

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Jak automatycznie uniknąć podwójnych rezerwacji w przyszłości

Aby rozpocząć, załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle i połącz je ze swoją ulubioną kalendarz cyfrowy . Teraz na pulpicie nawigacyjnym kliknij „Utwórz Doodle” i wybierz „Booking Page”. Wprowadź najważniejsze informacje, takie jak cel strony, dowolny opis oraz czy dostępna jest opcja wideokonferencji.

W następnej sekcji wybierzesz, kiedy jesteś dostępny na spotkania. W Booking Page Domyślnie ustawione są dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00, ale można to zmienić. W tym miejscu znajdziesz również ustawienia dotyczące zarządzania czasem – to ważna sekcja, jeśli chcesz samodzielnie planować swój harmonogram. Tutaj możesz zdecydować, ile spotkań chcesz mieć w ciągu dnia, ile czasu chcesz przeznaczyć na przerwy między nimi oraz z jakim minimalnym wyprzedzeniem chcesz otrzymywać powiadomienia.

Upewnij się, że podłączony jest właściwy kalendarz i Booking Page umożliwi użytkownikom rezerwowanie terminów tylko wtedy, gdy nie kolidują one z wydarzeniami, które już masz w kalendarzu. To proste.

Z Doodle Professional W ramach jednego konta możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać różnymi klientami i przypisywać im odrębne terminy dostępności.

Możesz też sprawić radość przyjaciołom i rodzinie

Doodle nie tylko ułatwi Ci życie zawodowe, ale także pozwoli uniknąć sytuacji, w której termin imprezy z okazji narodzin dziecka u znajomych pokrywa się z rodzinnym grillem. Wystarczy, że poprosisz ich, aby utworzyli szybka ankieta i znajdziesz termin, który najbardziej wszystkim odpowiada.

With the Doodle aplikacja do planowania , nigdy nie będziesz musiał prowadzić tych niezręcznych rozmów, które wynikają ze złego planowania. Będziesz na szczycie swoich możliwości!

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Jak więc utworzyć bezpłatną ankietę w serwisie Doodle?

Niezależnie od tego, czy robisz to sam, czy polecasz to znajomemu lub członkowi rodziny, zacznij od wejścia na stronę Doodle i kliknięcia opcji „Utwórz Doodle” u góry strony. Jeśli chcesz uniknąć nakładania się terminów, zaloguj się, aby uwzględnić wydarzenia już zapisane w Twoim kalendarzu.

Wpisz nazwę, miejsce oraz wszelkie uwagi dotyczące wydarzenia, o których chcesz poinformować innych. Następnie podaj godziny, w których jesteś dostępny. Pamiętaj, aby podać wiele opcji, aby planowanie wybranie terminu, który wszystkim odpowiada, będzie jeszcze łatwiejsze.