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अनुसूचीकरण

Doodle के साथ शेड्यूलिंग टकराव से बचें

वीडियो का समय: 2 मिनट

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

Colin calendar graphic

यह हम सभी के साथ हो चुका है। हमारा सप्ताह व्यस्त रहता है, कार्यक्रम लगातार आते-जाते रहते हैं और हमारे पास खुद के लिए मुश्किल से ही एक मिनट होता है। हम बैठक में दौड़ते हुए जाते हैं और देखते ही हमारे फोन पर एक संदेश आ जाता है: "तुम कहाँ हो? क्लाइंट इंतजार कर रहा है।" हमने अपना समय दो बार बुक कर दिया है।

Doodle के साथ, आप बना सकते हैं अनुसूचीकरण आसान है और अब कभी दोबारा बैठक बुक न करें या कोई मीटिंग न चूकें। आप अपना कैलेंडर स्वचालित कर सकते हैं, ताकि लोग आपके साथ समय तय कर सकें, लेकिन केवल तब जब आप चाहें। और, इससे भी महत्वपूर्ण, जब आपके पास पहले से कोई बुकिंग न हो।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

कैसे स्वचालित रूप से फिर कभी डबल-बुकिंग न करें

शुरू करने के लिए, एक मुफ्त Doodle खाता बनाएँ और उसे अपनी पसंद के साथ कनेक्ट करें। डिजिटल कैलेंडरअब अपने डैशबोर्ड पर "Create a Doodle" पर क्लिक करें और "Booking Page" चुनें। महत्वपूर्ण विवरण भरें, जैसे पेज किस लिए है, कोई भी विवरण जो आप चाहते हैं, और क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प है।

अगले अनुभाग में, आप बैठकों के लिए उपलब्ध समय चुनेंगे। बुकिंग पेज डिफ़ॉल्ट रूप से यह सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। यहीं पर आपको पावर सेटिंग्स भी मिलेंगी – यदि आप अपने शेड्यूल के मालिक बनना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण अनुभाग है। यहां आप तय कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी मीटिंग्स आप चाहते हैं, उनके बीच बफ़र समय कितना रखें और आपको न्यूनतम सूचना कितनी चाहिए।

दोबारा जांच लें कि आपका सही कैलेंडर जुड़ा हुआ है और बुकिंग पेज यह केवल उन समयों को बुक करने की अनुमति देगा जो आपके पहले से निर्धारित कार्यक्रमों से टकराते नहीं हैं। आसान।

के साथ Doodle Professional खाते में, आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं। यह तब बहुत उपयोगी है जब आप विभिन्न ग्राहकों का प्रबंधन करना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग उपलब्धताएँ आवंटित करना चाहते हैं।

आप दोस्तों और परिवार को भी खुश रख सकते हैं।

Doodle न केवल कामकाजी जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कभी भी दोस्तों की बेबी शावर को पारिवारिक बारबेक्यू के साथ दोहरी बुकिंग न करें। बस उनसे एक बनाएं त्वरित सर्वेक्षण और आपको सभी के लिए सबसे अच्छा समय मिल जाएगा।

Doodle के साथ शेड्यूलिंग ऐप, आपको कभी भी उन अजीबोगरीब बातचीतों से नहीं गुजरना पड़ेगा जो खराब योजना के कारण होती हैं। आप अपने खेल में शीर्ष पर रहेंगे!

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

तो, आप एक मुफ्त Doodle पोल कैसे बनाते हैं?

चाहे आप स्वयं ऐसा कर रहे हों या किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसकी सिफारिश कर रहे हों, Doodle पर जाएँ और पेज के शीर्ष पर 'create a Doodle' पर क्लिक करें। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप दोहरी बुकिंग न करें, तो लॉग इन करें ताकि आपके कैलेंडर में पहले से मौजूद कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जा सके।

इवेंट का नाम, स्थान और कोई भी नोट्स दर्ज करें जिन्हें आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसके बाद, आप जिन समयों में उपलब्ध हैं, उन्हें जोड़ें। सुनिश्चित करें कि बनाने के लिए पर्याप्त विकल्प शामिल हों। अनुसूचीकरण एक ऐसा समय जो सभी के लिए और भी आसान हो।

अंत में, अपने पोल को अपनी इच्छित परिणामों के अनुसार अनुकूलित करें। हाँ, नहीं चुनें या यदि आवश्यक हो तो प्रतिभागियों के विकल्प सीमित करें या पोल को छिपा दें। यदि आप अपने प्रतिभागियों को गुमनाम रखना चाहते हैं तो छिपे हुए पोल बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा कई Doodle Professional जैसे मतदान की समय-सीमा और अतिरिक्त जानकारी के अनुरोध।

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