Évitez les conflits d'horaires avec Doodle

Cela nous est arrivé à tous. Nous avons une semaine chargée, des événements qui se succèdent sans cesse et à peine une minute pour nous. On se précipite à une réunion pour voir apparaître un message sur notre téléphone. "Où es-tu ? Le client attend." Nous avons réservé deux fois notre temps.

Avec Doodle, vous pouvez faciliter la programmation et ne plus jamais prendre de rendez-vous ou en manquer. Vous pouvez automatiser votre calendrier, afin que les gens puissent convenir d'un rendez-vous avec vous, mais uniquement lorsque vous le souhaitez. Et, plus important encore, lorsque vous n'avez pas déjà quelque chose de réservé.

Comment ne plus jamais faire de double réservation automatiquement

Pour commencer, créez un compte Doodle gratuit et connectez-le à votre préféré. Maintenant, sur votre tableau de bord, cliquez sur "Créer un Doodle" et sélectionnez "Page de réservation". Remplissez les détails importants tels que l'objet de la page, la description que vous souhaitez et si la vidéoconférence est une option.

Dans la section suivante, vous allez sélectionner quand vous êtes disponible pour des réunions. La Page de réservation sera par défaut du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, mais vous pouvez la modifier. C'est également ici que vous trouverez les paramètres d'alimentation - une section importante si vous voulez être maître de votre emploi du temps. C'est ici que vous pouvez décider du nombre de réunions que vous souhaitez par jour, des délais entre ces réunions et du préavis minimum dont vous avez besoin.

Vérifiez que vous avez connecté le bon calendrier et que Page de réservation n'autorisera que les personnes à réserver des heures qui n'entrent pas en conflit avec des événements que vous avez déjà. Facile.

Avec un compte Doodle Professional, vous pouvez créer autant de pages de réservation que vous le souhaitez. C'est idéal si vous souhaitez gérer différents clients et leur attribuer des disponibilités distinctes.

Vous pouvez aussi faire plaisir à vos amis et à votre famille

Non seulement Doodle facilitera la vie professionnelle, mais vous pouvez vous assurer de ne jamais réserver en double une baby shower d'amis avec un barbecue familial. Demandez-leur simplement de faire un sondage rapide et vous trouverez le meilleur moment pour tout le monde.

Avec l'application Doodle scheduling app, vous n'aurez plus jamais à avoir ces conversations gênantes qui découlent d'une mauvaise planification. Vous serez au sommet de votre art !

Alors, comment créer un sondage Doodle gratuit ?

Que ce soit vous-même ou que vous recommandiez à un ami ou à un membre de votre famille de le faire, commencez par vous rendre sur Doodle et cliquez sur "créer un Doodle" en haut de la page. Si vous voulez être sûr de ne pas faire deux fois la même chose, connectez-vous pour que les événements déjà inscrits à votre calendrier puissent être pris en compte.

Saisissez le nom, le lieu et toute note concernant l'événement que vous souhaitez faire connaître. Ensuite, ajoutez les heures auxquelles vous êtes disponible. Veillez à inclure de nombreuses options pour faciliter encore davantage la programmation d'un horaire qui convient à tout le monde.

Enfin, adaptez votre sondage pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Choisissez oui, non ou, si besoin est, limitez les options des participants ou rendez le sondage caché. Les sondages cachés sont parfaits si vous souhaitez préserver l'anonymat de vos participants. Il existe également plusieurs options Doodle Professional telles que les dates limites de sondage et les demandes d'informations supplémentaires.