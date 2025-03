Evitare i conflitti di programmazione con Doodle

È successo a tutti noi. Abbiamo una settimana piena di impegni, eventi che vanno e vengono in continuazione e abbiamo a malapena un minuto per noi stessi. Ci precipitiamo a una riunione per poi veder comparire un messaggio sul telefono. "Dove sei? Il cliente sta aspettando". Abbiamo prenotato due volte il nostro tempo.

Con Doodle, è possibile rendere facile la programmazione e non prenotare mai più due volte o perdere una riunione. Potete automatizzare il vostro calendario, in modo che le persone possano fissare un appuntamento con voi, ma solo quando lo desiderate. E, cosa più importante, quando non avete già prenotato qualcosa.

Come non fare mai più una doppia prenotazione

Per iniziare, create un account Doodle gratuito e collegatelo al vostro preferito. A questo punto, nella vostra dashboard, cliccate su "Crea un Doodle" e selezionate "Pagina di prenotazione". Inserite i dettagli importanti, come lo scopo della pagina, la descrizione desiderata e l'eventuale opzione di videoconferenza.

Nella sezione successiva, dovrete selezionare quando siete disponibili per gli incontri. La Pagina di prenotazione è impostata di default su lunedì-venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, ma è possibile modificarla. Qui si trovano anche le impostazioni di alimentazione, una sezione importante se si vuole essere padroni del proprio programma. Qui si può decidere il numero di riunioni che si desidera in un giorno, gli intervalli di tempo tra una e l'altra e il preavviso minimo necessario.

Controllate di aver collegato il calendario giusto e Pagina di prenotazione permetterà alle persone di prenotare solo gli orari che non sono in conflitto con gli eventi che avete già. Facile.

Con un account Doodle Professional, potete creare tutte le Pagine di prenotazione che volete. Questo è ottimo se volete gestire diversi clienti e assegnare loro disponibilità distinte.

Potete rendere felici anche amici e familiari

Non solo Doodle semplificherà la vita lavorativa, ma potrete anche assicurarvi di non dover mai prenotare due volte la festa del bambino di un amico con il barbecue della famiglia. Basta chiedere loro di fare un sondaggio rapido per trovare l'orario migliore per tutti.

Con l'applicazione Doodle scheduling app, non dovrete più avere quelle conversazioni imbarazzanti che nascono da una cattiva pianificazione. Sarete al top!

Come si crea un sondaggio Doodle gratuito?

Sia che siate voi a farlo, sia che stiate consigliando a un amico o a un familiare di farlo, iniziate andando su Doodle e cliccando su "crea un Doodle" in cima alla pagina. Se volete essere sicuri di non fare una doppia prenotazione, effettuate il login in modo da poter prendere in considerazione gli eventi già presenti nel vostro calendario.

Inserite il nome, il luogo e tutte le note sull'evento che desiderate far conoscere. Quindi, aggiungete gli orari in cui siete disponibili. Assicuratevi di includere molte opzioni per rendere ancora più facile programmare un orario adatto a tutti.

Infine, personalizzate il sondaggio per ottenere i risultati desiderati. Scegliete sì, no o, se necessario, limitate le opzioni dei partecipanti o rendete il sondaggio nascosto. I sondaggi nascosti sono ottimi se si desidera mantenere l'anonimato dei partecipanti. Ci sono anche diverse opzioni di Doodle Professional, come le scadenze dei sondaggi e le richieste di informazioni aggiuntive.