Undgå konflikter i planlægningen med Doodle

Det er sket for os alle sammen. Vi har en travl uge, hvor begivenhederne kommer og går konstant, og vi har knap et minut til os selv. Vi skynder os ind til et møde og ser så en besked dukke op på vores telefoner. "Hvor er du? Kunden venter." Vi har dobbeltbooket vores tid.

Med Doodle kan du gøre planlægning nemt og aldrig mere dobbeltbooke eller gå glip af et møde igen. Du kan automatisere din kalender, så folk kan aftale tid med dig, men kun når du ønsker det. Og, endnu vigtigere, når du ikke allerede har noget booket.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvordan du automatisk undgår dobbeltbooking igen

For at komme i gang skal du oprette en gratis Doodle-konto og forbinde den med din foretrukne digitale kalender. På dit instrumentbræt skal du nu trykke på "Opret en Doodle" og vælge "Booking Page". Udfyld de vigtige detaljer som f.eks. hvad siden er til, en eventuel beskrivelse, du ønsker, og om videokonference er en mulighed.

I det næste afsnit skal du vælge, hvornår du er tilgængelig for møder. Booking Page vil som standard være mandag til fredag, kl. 9-17, men du kan ændre dette. Det er også her, du finder strømindstillingerne - et vigtigt afsnit, hvis du ønsker at være ejer af din tidsplan. Her kan du bestemme, hvor mange møder du vil have på en dag, buffertider mellem dem og det minimumsvarsel, du har brug for.

Dobbelttjek, at du har den rigtige kalender tilsluttet, og Booking Page vil kun tillade folk at booke tider, der ikke er i konflikt med begivenheder, du allerede har. Det er nemt.

Med en Doodle Professional konto kan du oprette så mange Booking Pages som du vil. Dette er fantastisk, hvis du vil administrere forskellige kunder og tildele dem forskellige ledige tider.

Du kan også gøre venner og familie glade

Doodle gør ikke kun arbejdslivet lettere, men du kan også sikre dig, at du aldrig dobbeltbooker en vens baby shower med en familiebegrillning. Du skal blot få dem til at lave en hurtig afstemning, og så finder du det bedste tidspunkt for alle.

Med Doodle planlægningsapp behøver du aldrig at have de akavede samtaler, der opstår på grund af dårlig planlægning. Du vil være på toppen af dit spil!

Hvordan opretter man en gratis Doodle-afstemning?

Uanset om det er dig selv, eller om du anbefaler en ven eller et familiemedlem at gøre det, skal du starte med at gå ind på Doodle og klikke på "opret en Doodle" øverst på siden. Hvis du vil være sikker på, at du ikke booker dobbelt, skal du logge ind, så begivenheder, der allerede er i din kalender, kan tages i betragtning.

Indtast navn, sted og eventuelle noter om begivenheden, som du gerne vil have, at folk skal vide. Derefter skal du tilføje de tidspunkter, hvor du er tilgængelig. Sørg for at medtage mange muligheder for at gøre planlægning et tidspunkt, der passer alle, endnu nemmere.

Til sidst skal du skræddersy din afstemning for at få de resultater, du ønsker. Vælg ja, nej eller om nødvendigt begrænser du deltagernes muligheder eller gør afstemningen skjult. Skjulte afstemninger er gode, hvis du gerne vil holde dine deltagere anonyme. Der er også flere Doodle Professional muligheder såsom frister for afstemninger og anmodninger om yderligere oplysninger.