Já aconteceu com todos nós. Temos uma semana movimentada, eventos que vêm e vão constantemente com apenas um minuto para nós mesmos. Apressamo-nos para uma reunião apenas para ver uma mensagem que aparece em nossos telefones. "Onde você está? O cliente está esperando". Reservamos nosso tempo em dobro.

Com o Doodle, você pode fazer agendamento fácil e nunca mais duplicar o livro ou perder uma reunião novamente. Você pode automatizar seu calendário, para que as pessoas possam marcar tempo com você, mas somente quando você quiser. E, mais importante ainda, quando você ainda não tem algo reservado.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como nunca mais duplicar automaticamente o livro

Para começar, crie uma conta Doodle gratuita e conecte-a ao seu calendário digital preferido calendário digital. Agora, em seu painel, pressione "Create a Doodle" e selecione "Booking Page". Preencha os detalhes importantes, como para que serve a página, qualquer descrição que você queira e se a videoconferência é uma opção.

Na próxima seção, você vai selecionar quando estiver disponível para reuniões. A Página de Reservas estará disponível por padrão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mas você pode alterar isso. Aqui também é onde você encontrará as configurações de energia - uma seção importante se você quiser ter sua agenda. Aqui você pode decidir quantas reuniões você quer em um dia, horários de reserva entre elas e o mínimo de aviso prévio necessário.

Verifique duas vezes se você tem o calendário certo conectado e Página de reservas só permitirá que as pessoas reservem horários que não entrem em conflito com eventos que você já tenha. Fácil.

Com uma conta Doodle Professional, você pode criar quantas Páginas de Reserva quiser. Isto é ótimo se você quiser administrar diferentes clientes e alocar-lhes disponibilidade distinta.

Você pode manter amigos e familiares felizes também

O Doodle não só facilitará a vida profissional, mas você pode se certificar de nunca reservar duas vezes um banho de bebê para os amigos com um churrasco em família. Basta que eles façam uma quick poll e você encontrará o melhor momento para todos.

Com o Doodle scheduling app, você nunca precisará ter aquelas conversas incômodas que vêm de um mau planejamento. Você estará no topo de seu jogo!

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Então, como você cria uma pesquisa Doodle gratuita?

Seja você ou você está recomendando um amigo ou membro da família para fazê-lo, comece indo até Doodle e clicando em 'criar um Doodle' no topo da página. Se você quiser ter certeza de não duplicar o livro, faça o login para que os eventos já no seu calendário possam ser considerados.

Digite o nome, local e quaisquer notas sobre o evento que você gostaria que as pessoas soubessem. A seguir, acrescente os horários em que você está disponível. Não deixe de incluir muitas opções para fazer agendamento um horário que agrade a todos ainda mais fácil.

Por último, faça sua pesquisa sob medida para obter os resultados desejados. Escolha sim, não ou, se necessário, limite as opções dos participantes ou torne a pesquisa oculta. Enquetes ocultas são ótimas se você gostaria de manter seus participantes anônimos. Há também várias opções Doodle Professional, tais como prazos de votação e pedidos de informações adicionais.