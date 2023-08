Vous voulez organiser la prochaine fête d'été, mais il est difficile de concilier toutes les suggestions de dates de vos amis et de garder une trace de tout ?

Alors Doodle vous propose un outil qui vous permettra de coordonner facilement et clairement les dates et d'économiser non seulement beaucoup de temps, mais aussi des nerfs - et tout cela sans inscription préalable et, surtout, gratuitement.

Doodle permet non seulement de coordonner des rendez-vous, mais aussi de créer des enquêtes simples. Et tout cela peut être fait en ligne en quelques étapes seulement.

Il n'est plus nécessaire de prendre le téléphone ou d'envoyer d'innombrables courriels pour fixer un rendez-vous. Il vous suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Doodle et vous serez guidé pas à pas dans le processus de prise de rendez-vous.

La coordination des rendez-vous en toute simplicité

Créez un rendez-vous en seulement trois petites étapes. Pour coordonner un rendez-vous optimal, il vous suffit d'une adresse électronique.

Ni vous ni les participants n'avez besoin d'être inscrits sur Doodle. Sélectionnez le bouton "Trouver un rendez-vous" sur la page d'accueil et c'est parti.

Commencez par intituler votre sondage sur les rendez-vous et entrez votre nom et votre adresse e-mail dans les champs correspondants.

Dans un deuxième temps, vous sélectionnez les dates pour lesquelles vous souhaitez voter. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur les dates souhaitées dans le calendrier affiché. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, indiquer une heure de début et de fin.

Enfin, réglez la coordination des rendez-vous sur le mode souhaité. Vous pouvez choisir ici le nombre d'options de réponse, s'il s'agit d'un sondage caché ou si le nombre de participants par option doit être limité.

Pour pouvoir coordonner les dates en ligne, vous pouvez soit envoyer vous-même le lien vers le sondage à tous les participants via votre boîte aux lettres électronique, soit demander à Doodle de transmettre l'invitation.

Pour ce faire, vous devez indiquer les adresses des destinataires dans un champ supplémentaire. Et le tour est joué. En guise de confirmation, vous recevrez un e-mail contenant le lien vers le sondage et un autre e-mail vous permettant d'accéder à la zone d'administration du sondage.

Essayez-le dès maintenant et créez un sondage sur les rendez-vous avec Doodle.