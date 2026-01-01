Você quer organizar a próxima festa de verão, mas é difícil conciliar todas as sugestões de datas de seus amigos e manter o controle de tudo?

Então o Doodle oferece uma ferramenta com a qual você pode coordenar datas de forma fácil e clara e economizar não apenas muito tempo, mas também nervos - e tudo isso sem registro prévio e, acima de tudo, gratuitamente.

Mas não são apenas os compromissos que podem ser coordenados com o Doodle, também é possível criar pesquisas simples. E tudo isso pode ser feito on-line em apenas algumas etapas.

Pegar o telefone e enviar inúmeros e-mails para marcar um compromisso agora são coisas do passado. Tudo o que você precisa fazer é acessar a página inicial do Doodle e você será guiado passo a passo pelo processo de criação de compromissos.

Criar uma enquete de grupo

Coordenação de compromissos facilitada

Crie um compromisso em apenas três pequenas etapas. Para coordenar o compromisso ideal, tudo o que você precisa é de um endereço de e-mail.

Criar uma enquete de grupo

Nem você nem os participantes precisam estar registrados no Doodle. Selecione o botão "Encontrar um compromisso" na página inicial e você estará pronto para começar.

Primeiro, dê um título à sua pesquisa de compromisso e digite seu nome e endereço de e-mail nos campos apropriados.

Na segunda etapa, você seleciona as datas em que deseja votar. Para fazer isso, basta clicar nas datas desejadas no calendário exibido. Depois disso, você pode opcionalmente inserir um horário de início e de término.

Criar uma enquete de grupo

Por fim, defina a coordenação de compromissos para o modo desejado. Aqui você pode selecionar quantas opções de resposta devem existir, se deve ser uma enquete oculta ou se o número de participantes por opção deve ser limitado.

Para poder coordenar as datas on-line, você pode enviar o link da enquete para todos os participantes por meio de sua caixa de entrada de e-mail ou fazer com que o Doodle transmita o convite.

Para fazer isso, é necessário inserir os endereços de destinatários apropriados em um campo extra. E pronto. Como confirmação, você receberá um e-mail com o link da enquete e outro e-mail que lhe dará acesso à área de administração da enquete.

Experimente agora mesmo e crie uma enquete sobre compromissos com o Doodle.