Vill du anordna nästa sommarfest, men har svårt att få ihop alla dina vänners datumförslag och hålla reda på allt?

Doodle erbjuder dig ett verktyg som gör det enkelt och överskådligt att samordna datum och som inte bara sparar dig massor av tid utan också besparar dig en hel del stress – och allt detta utan att du behöver registrera dig i förväg och, framför allt, helt gratis.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Men med Doodle kan man inte bara samordna möten, utan även skapa enkla enkäter. Och allt detta kan göras online på bara några få steg.

Att behöva ringa eller skicka otaliga e-postmeddelanden för att boka en tid hör nu till det förflutna. Allt du behöver göra är att gå till Doodles startsida, så guidas du steg för steg genom processen för att boka en tid.

Enkel samordning av tidsbokningar

Boka en tid i bara tre enkla steg. För att hitta den bästa tiden behöver du bara en e-postadress.

Varken du eller deltagarna behöver vara registrerade på Doodle. Klicka på knappen ”Hitta ett möte” på startsidan, så är du redo att sätta igång.

Börja med att ge din omröstning om tidsbokningen en rubrik och ange ditt namn och din e-postadress i de avsedda fälten.

I det andra steget väljer du de datum du vill rösta om. För att göra detta klickar du helt enkelt på de önskade datumen i kalendern som visas. Därefter kan du, om du vill, ange en start- och sluttid.

Skapa en Termin-enkät

Ställ slutligen in tidsbokningskoordineringen på önskat läge. Här kan du välja hur många svarsalternativ det ska finnas, om det ska vara en dold omröstning eller om antalet deltagare per alternativ ska begränsas.

För att kunna samordna datumen online kan du antingen själv skicka länken till omröstningen till alla deltagare via din e-post eller låta Doodle skicka ut inbjudan.

För att göra detta måste du ange mottagaradresserna i ett extra fält. Sedan är du klar. Som bekräftelse får du ett e-postmeddelande med länken till omröstningen och ett ytterligare e-postmeddelande som ger dig tillgång till omröstningens administratörsdel.

Prova det redan nu och skapa en omröstning för att boka ett möte med Doodle.