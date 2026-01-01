क्या आप अगली गर्मियों की पार्टी आयोजित करना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के सभी तारीख सुझावों को मिलाना और सब कुछ ट्रैक पर रखना मुश्किल हो रहा है?

फिर Doodle आपको एक ऐसा टूल प्रदान करता है, जिसकी मदद से आप आसानी से और स्पष्ट रूप से तारीखों का समन्वय कर सकते हैं और न केवल बहुत समय, बल्कि अपनी नसें भी बचा सकते हैं - और यह सब बिना किसी पूर्व पंजीकरण के और सबसे बढ़कर, नि:शुल्क।

लेकिन Doodle के साथ न केवल अपॉइंटमेंट्स समन्वयित किए जा सकते हैं, बल्कि सरल सर्वेक्षण भी बनाए जा सकते हैं। और यह सब केवल कुछ ही चरणों में ऑनलाइन किया जा सकता है।

फोन उठाकर अपॉइंटमेंट तय करने के लिए अनगिनत ईमेल भेजना अब अतीत की बात हो गया है। आपको बस Doodle के होम पेज पर जाना है और अपॉइंटमेंट बनाने की प्रक्रिया में आपको चरण-दर-चरण मार्गदर्शन मिलेगा।

ग्रुप पोल बनाएँ

अपॉइंटमेंट समन्वय आसान बना

केवल तीन छोटे चरणों में अपॉइंटमेंट बनाएँ। सर्वोत्तम अपॉइंटमेंट समन्वयित करने के लिए आपको केवल एक ईमेल पता चाहिए।

ग्रुप पोल बनाएँ

न तो आपको और न ही प्रतिभागियों को Doodle पर पंजीकृत होने की आवश्यकता है। प्रारंभ पृष्ठ पर "Find an appointment" बटन चुनें और आप जाने के लिए तैयार हैं।

सबसे पहले, अपनी अपॉइंटमेंट पोल को शीर्षक दें और उपयुक्त फ़ील्ड में अपना नाम और ईमेल पता दर्ज करें।

दूसरे चरण में, आप उन तारीखों का चयन करते हैं जिन पर आप मतदान करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए, प्रदर्शित कैलेंडर में इच्छित तारीखों पर बस क्लिक करें। इसके बाद आप वैकल्पिक रूप से प्रारंभ और समाप्ति समय दर्ज कर सकते हैं।

ग्रुप पोल बनाएँ

अंत में, अपॉइंटमेंट समन्वय को इच्छित मोड में सेट करें। यहाँ आप चुन सकते हैं कि प्रतिक्रिया विकल्पों की संख्या कितनी होनी चाहिए, क्या यह एक छिपी हुई पोल होनी चाहिए, या प्रति विकल्प प्रतिभागियों की संख्या सीमित होनी चाहिए।

ऑनलाइन तारीखों का समन्वय करने के लिए, आप या तो स्वयं अपने ईमेल इनबॉक्स से सभी प्रतिभागियों को पोल का लिंक भेजते हैं या Doodle से निमंत्रण भेजवाते हैं।

इसे करने के लिए, आपको अतिरिक्त फ़ील्ड में उपयुक्त प्राप्तकर्ता पते दर्ज करने होंगे। और आपका काम पूरा हो गया। पुष्टि के रूप में, आपको पोल लिंक के साथ एक ईमेल और पोल के एडमिन क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करने वाला एक और ईमेल प्राप्त होगा।

इसे अभी आज़माएँ और Doodle के साथ एक अपॉइंटमेंट पोल बनाएँ।