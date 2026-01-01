Chcesz zorganizować kolejną letnią imprezę, ale trudno ci pogodzić wszystkie propozycje terminów od znajomych i ogarnąć wszystko?

W takim razie Doodle oferuje narzędzie, dzięki któremu można łatwo i przejrzyście uzgadniać terminy, oszczędzając nie tylko mnóstwo czasu, ale także nerwów – a wszystko to bez konieczności wcześniejszej rejestracji i, co najważniejsze, całkowicie za darmo.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Za pomocą Doodle można nie tylko koordynować terminy spotkań, ale także tworzyć proste ankiety. A wszystko to można zrobić online w zaledwie kilku krokach.

Dzwonienie i wysyłanie niezliczonych e-maili w celu umówienia spotkania to już przeszłość. Wystarczy wejść na stronę główną serwisu Doodle, a system poprowadzi Cię krok po kroku przez proces tworzenia terminu spotkania.

Łatwa koordynacja wizyt

Umów się na spotkanie w zaledwie trzech prostych krokach. Aby ustalić dogodny termin, wystarczy podać adres e-mail.

Ani Ty, ani uczestnicy nie musicie być zarejestrowani w serwisie Doodle. Wystarczy kliknąć przycisk „Znajdź termin” na stronie głównej i już można zaczynać.

Najpierw nadaj tytuł swojej ankiecie dotyczącej terminu spotkania, a następnie wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w odpowiednich polach.

W drugim kroku należy wybrać daty, w których chcesz głosować. W tym celu wystarczy kliknąć wybrane daty w wyświetlonym kalendarzu. Następnie można opcjonalnie podać godzinę rozpoczęcia i zakończenia.

Utwórz ankietę dotyczącą terminów

Na koniec ustaw tryb koordynacji spotkań zgodnie z własnymi preferencjami. W tym miejscu możesz wybrać, ile opcji odpowiedzi ma być dostępnych, czy ma to być ankieta ukryta oraz czy liczba uczestników w każdej opcji ma być ograniczona.

Aby móc uzgodnić terminy online, możesz albo samodzielnie wysłać link do ankiety do wszystkich uczestników za pośrednictwem swojej skrzynki e-mailowej, albo zlecić serwisowi Doodle wysłanie zaproszenia.

W tym celu należy wpisać odpowiednie adresy odbiorców w dodatkowym polu. I to wszystko. W ramach potwierdzenia otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do ankiety oraz kolejną wiadomość, która umożliwi Ci dostęp do panelu administracyjnego ankiety.

Wypróbuj to już teraz i stwórz ankietę dotyczącą terminu spotkania za pomocą serwisu Doodle.