Vous vous réveillez avec les meilleures intentions. Vous allez tout déchirer aujourd'hui. Et soudain, il est 18 heures, votre liste de tâches n'a pas été modifiée, et vous avez passé 45 minutes à décider de l'en-cas le plus "productif". Cela vous rappelle quelque chose ? Vous n'êtes pas paresseux. Le temps est juste très doué pour s'échapper lorsque vous ne le surveillez pas.

Voici dix façons dont vous perdez probablement du temps sans même vous en rendre compte - et non, aucune d'entre elles n'implique Netflix.

1. Répondre à chaque message comme s'il s'agissait d'un exercice d'incendie

Oui, ce ping de Slack semble urgent. Non, ce n'est probablement pas le cas. Le fait d'abandonner constamment ce que vous êtes en train de faire pour répondre tue votre flux plus rapidement qu'un appel Zoom surprise avec vidéo requise.

2. S'accrocher à des réunions qui auraient pu être... n'importe quoi d'autre

Vous les connaissez. Les réunions de rattrapage qui se transforment en 40 minutes de bavardage sans qu'aucune décision ne soit prise. Si une réunion n'a pas d'ordre du jour, elle n'a pas à vous voler votre temps.

3. Réfléchir à tout, littéralement

Vous en êtes à votre troisième choix de police pour une proposition que votre client va à peine parcourir. Si la devise de votre vie est "encore une petite retouche", félicitations, vous avez trouvé une fuite de temps secrète.

4. Multitâches comme un écureuil qui boit un expresso

Répondre à des courriels tout en examinant un budget et en faisant semblant d'écouter un appel ? Vous ne faites pas plus de choses - vous faites juste plus de choses mal, simultanément.

5. Dire oui à des choses que vous redoutez déjà

Vous avez accepté de " passer un petit coup de fil " avec cette personne de LinkedIn. Encore une fois. Au fond de vous, vous saviez que cela arriverait. Votre agenda n'est pas une loterie de la bonté.

6. Planifier le chaos au lieu de la clarté

Si votre agenda ressemble à Tetris en mode difficile, il est temps de repenser votre façon de planifier votre journée. Indice : "Es-tu libre mardi à 15 heures ?" multiplié par 17 n'est pas une stratégie.

7. Vérifier ses e-mails comme s'il s'agissait d'une machine à sous

Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton "rafraîchir" toutes les 12 minutes. Spoiler : L'email concernant la facture n'est toujours pas là. Fixez des limites ou laissez Gmail s'emparer de votre âme.

8. Prendre le chemin le plus long (parce que vous avez oublié que vous avez déjà résolu ce problème)

Passer 30 minutes à rechercher quelque chose que vous avez compris le mois dernier ? Cela arrive. Écrivez les choses. Cela vous sauvera la vie plus tard.

9. Attendre le moment idéal pour commencer quelque chose

Vous n'avez pas besoin d'un meilleur moment. Vous devez commencer. Attendre le "bon moment", c'est la façon dont le temps vous empêche de progresser.

10. Planifier sa semaine à la volée

L'improvisation vous semble rebelle jusqu'au jeudi, quand vous avez trois réservations, que vous êtes épuisé et que vous cherchez vaguement sur Google "Comment déménager dans une forêt".

Une astuce pour gagner du temps

Une astuce pour gagner du temps