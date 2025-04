Te levantas con las mejores intenciones. Hoy vas a machacarte. Y de repente, son las 6 de la tarde, tu lista de tareas pendientes está sin tocar y, de alguna manera, has pasado 45 minutos decidiendo qué tentempié te parece más "productivo". ¿Te suena? No eres perezoso. Lo que ocurre es que el tiempo se te escapa cuando no estás atento.

Aquí hay diez maneras en las que probablemente estás perdiendo el tiempo sin siquiera darte cuenta-y no, ninguna de ellas involucra a Netflix.

1. Responder a cada mensaje como si fuera un simulacro de incendio

Sí, ese ping de Slack parece urgente. No, probablemente no lo sea. Dejar constantemente lo que estás haciendo para responder mata tu flujo más rápido que una llamada sorpresa de Zoom con video requerido.

2. Aferrarse a reuniones que podrían haber sido... cualquier otra cosa

Ya las conoces. La "puesta al día rápida" que se convierte en un paseo de 40 minutos sin tomar ninguna decisión. Si una reunión no tiene orden del día, no tiene por qué robarte tiempo.

3. Pensarlo literalmente todo

Vas por la tercera opción de fuente para una propuesta que tu cliente apenas ojeará. Si el lema de tu vida es "un retoque más", felicidades, has encontrado una fuga de tiempo secreta.

4. Multitarea como una ardilla con espresso

¿Respondes correos electrónicos mientras revisas un presupuesto y finges escuchar una llamada? No estás haciendo más cosas, sólo estás haciendo más cosas mal, simultáneamente.

5. Decir que sí a cosas que ya te dan pavor

Has aceptado "hacer una llamada rápida" a esa persona de LinkedIn. Una vez más. En el fondo, sabías que esto pasaría. Tu calendario no es una lotería de la amabilidad.

6. Programar el caos en lugar de la claridad

Si tu calendario parece el Tetris en modo difícil, es hora de replantearte cómo reservas tu día. Pista: "¿Estás libre el martes a las 3?" multiplicado por 17 no es una estrategia.

7. Comprobar el correo electrónico como si fuera una máquina tragaperras

No necesitas darle a actualizar cada 12 minutos. Spoiler: Ese correo sobre la factura aún no está ahí. Pon límites o deja que Gmail se adueñe de tu alma.

8. Tomar el camino más largo (porque olvidaste que ya lo habías resuelto)

¿Pasar 30 minutos investigando algo que resolviste el mes pasado? Sucede. Anota las cosas. Sálvate la vida más tarde.

9. Esperar el momento perfecto para empezar cualquier cosa

No necesitas un mejor momento. Necesitas empezar. Esperar "el momento adecuado" es básicamente la forma que tiene el tiempo de fantasmear con tu progreso.

10. Planificar la semana sobre la marcha

Hacerlo sobre la marcha te parece rebelde hasta el jueves, cuando estás con el triple de reservas, agotado y buscando vagamente en Google "Cómo mudarse a un bosque".

Un consejo sobre el tiempo

Si pasas más tiempo programando que haciendo, quizá sea hora de utilizar una herramienta que realmente te ayude. Doodle facilita la organización de reuniones sin tener que ir de un lado a otro (o escribir con rabia). Ya sea para reservar clientes, coordinar a tu equipo o organizar eventos, te devuelve tu tiempo, y no lo llama "sinergia".