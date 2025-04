Vi svegliate con le migliori intenzioni. Oggi si farà il botto. E poi, all'improvviso, sono le 18, la lista delle cose da fare non è stata toccata e in qualche modo avete passato 45 minuti a decidere quale spuntino vi sembra più "produttivo". Vi ricorda qualcosa? Non siete pigri. Il tempo è solo molto bravo a scivolare via quando non lo si osserva.

Ecco dieci modi in cui probabilmente state perdendo tempo senza nemmeno rendervene conto - e no, nessuno di questi riguarda Netflix.

1. Rispondere a ogni messaggio come se fosse un'esercitazione antincendio

Sì, quel ping su Slack sembra urgente. No, probabilmente non lo è. Abbandonare continuamente quello che state facendo per rispondere uccide il vostro flusso più velocemente di una chiamata Zoom a sorpresa con obbligo di video.

2. Tenere in sospeso riunioni che avrebbero potuto essere... qualsiasi altra cosa.

Le conoscete. La "riunione veloce" che si trasforma in una sfuriata di 40 minuti con zero decisioni prese. Se una riunione non ha un ordine del giorno, non deve rubare il vostro tempo.

3. Pensare troppo a tutto

Siete alla terza scelta di font per una proposta che il cliente a malapena sfoglierà. Se "solo un'altra modifica" è il vostro motto di vita, congratulazioni: avete trovato una perdita di tempo segreta.

4. Multitasking come uno scoiattolo con l'espresso

Rispondete alle e-mail, rivedete un bilancio e fate finta di ascoltare una telefonata? Non state facendo di più: state solo facendo male più cose contemporaneamente.

5. Dire di sì a cose che già temete

Avete accettato di "fare una telefonata veloce" con quella persona di LinkedIn. Di nuovo. In fondo, sapevate che sarebbe successo. Il vostro calendario non è una lotteria della gentilezza.

6. Programmare il caos invece di fare chiarezza

Se il vostro calendario assomiglia a Tetris in modalità hard, è ora di rivedere il modo in cui prenotate la vostra giornata. Suggerimento: "Sei libero martedì alle 15?" per 17 volte non è una strategia.

7. Controllare la posta elettronica come se fosse una slot machine

Non c'è bisogno di premere "aggiorna" ogni 12 minuti. Spoiler: L'e-mail sulla fattura non è ancora arrivata. Stabilite dei limiti o lasciate che Gmail si impossessi della vostra anima.

8. Fare la strada più lunga (perché avete dimenticato di aver già risolto questo problema)

Passare 30 minuti a fare ricerche su qualcosa che avete capito il mese scorso? Succede. Scrivete le cose. Vi risparmierete la vita più tardi.

9. Aspettare il momento perfetto per iniziare qualcosa

Non serve un momento migliore. Avete bisogno di iniziare. Aspettare il "momento giusto" è fondamentalmente il modo in cui il tempo ostacola i vostri progressi.

10. Pianificare la settimana al volo

L'idea di non fare nulla è ribelle fino a giovedì, quando si è già impegnati in una tripla prenotazione, si è esausti e si cerca vagamente su Google "Come trasferirsi in una foresta".

Un consiglio sul tempo

Se passate più tempo a programmare che a fare, forse è il caso di usare uno strumento che vi aiuti davvero. Con Doodle è facile organizzare riunioni senza dover fare avanti e indietro (o scrivere a raffica). Che si tratti di prenotare clienti, coordinare il vostro team o gestire eventi, vi restituisce il vostro tempo, senza chiamarlo "sinergia".