Comment arrêter de perdre du temps au quotidien

Il y a une sorte d'épuisement silencieux qui vient du fait d'être constamment "sur le qui-vive". Toujours disponible. Toujours en train de vérifier. Toujours en train d'essayer de suivre. Ce n'est pas que vous en fassiez trop peu, c'est que trop de choses vous assaillent en permanence.

Nous ne voyons pas toujours où va notre temps. Mais nous le sentons - ce sentiment étrange que la journée s'est écoulée, alors que nous n'avons jamais cessé d'avancer. C'est ce qu'on appelle la fuite du temps. Et il ne s'agit pas seulement de tâches ou de listes de choses à faire. Il s'agit de la fréquence à laquelle nous gaspillons notre attention sans le vouloir.

Il ne s'agit pas de se réparer. Il s'agit de revenir à soi et de décider ce qui (et qui) mérite vraiment votre temps.

Qu'est-ce qu'une fuite de temps (et pourquoi nous ne la remarquons pas) ?

Les pertes de temps sont discrètes. C'est le fait de consulter son téléphone en attendant que la bouilloire se mette à bouillir - et soudain, c'est 12 minutes plus tard. C'est réécrire cinq fois le même courriel. C'est le fait d'être entraîné dans des réunions où vous n'avez pas besoin d'être, les petites conversations qui se transforment en commérages, ou le fait de se sentir obligé de répondre à tous les messages dès qu'ils arrivent.

Et ce n'est pas seulement au travail. Nous perdons également du temps dans notre vie privée. Des conversations polies avec des personnes qui nous épuisent. Les appels téléphoniques de représentants commerciaux que nous n'avons pas demandés. Nous disons "oui" à certaines choses alors que nous voulions dire "peut-être" ou même "non".

Nous ne remarquons pas ces fuites parce qu'elles sont minimes. Mais si on les additionne ? Elles nous coûtent de la concentration, de l'énergie et, parfois, de la tranquillité.

Pourquoi nous inquiétons-nous trop et nous concentrons-nous trop peu ?

Une grande partie de notre temps est perdue non pas dans l'action, mais dans l'anticipation. Dans l'inquiétude. En pensant trop. Nous répétons mentalement des conversations qui n'auront peut-être jamais lieu. Nous nous attardons sur le moment gênant d'hier. Nous scannons, faisons défiler et comparons. Nous nous disons que nous prenons du retard, même si nous travaillons sans relâche.

Mais le cerveau n'est pas fait pour un tel bruit. L'inquiétude fragmente l'attention. Il crée de l'urgence là où il n'y en a pas. Et il vole du temps aux moments qui comptent vraiment - comme les matins tranquilles, un travail utile ou une présence réelle avec les gens que vous aimez.

Moins de précipitation, moins d'inquiétude, plus d'attention : c'est là que commence l'attention.

Protéger son attention, c'est aussi protéger sa tranquillité

Vous n'êtes pas obligé de consacrer votre temps à tout ce qui le demande. Certaines conversations n'ont pas besoin d'avoir lieu. Il n'est pas nécessaire de répondre à certains appels. Certaines invitations peuvent rester dans votre boîte de réception un peu plus longtemps - ou ne pas être acceptées du tout.

Protéger votre énergie n'est pas égoïste. C'est sacré.

C'est choisir de passer du temps avec des personnes qui vous donnent l'impression d'être vu et non d'être vidé. C'est désactiver les notifications qui vous éloignent de votre travail ou de vos pensées. C'est dire non aux ragots et à la négativité. Non pas parce que vous êtes meilleur que cela, mais parce que vous êtes fatigué de réduire votre esprit juste pour être poli.

Vous avez le droit de protéger votre tranquillité. En fait, votre capacité à vous concentrer en dépend.

Le temps de l'attention, pas le temps de la perfection

Nous n'avons pas besoin de "pirater" nos journées. Il suffit de ralentir suffisamment pour voir ce qui les vole. Au lieu d'insister, essayez de remarquer davantage.

Quand vous sentez-vous le plus enraciné ?

Quand vous sentez-vous dispersé ?

Qu'est-ce qui vous aide à vous reconnecter ?

Peut-être est-ce une petite promenade avant d'ouvrir votre ordinateur portable. C'est peut-être de dire non à un appel qui vous semble plus épuisant qu'utile. C'est peut-être cinq minutes de silence. Il peut s'agir de fermer les yeux et de laisser votre esprit se reposer - pas pour la productivité, juste pour vous.

Il ne s'agit pas d'avoir des horaires parfaits. Il s'agit d'honorer votre vie, une décision douce à la fois.

Il ne s'agit pas d'en faire plus - il s'agit d'être présent

Le temps est précieux, mais votre attention l'est encore plus. Nous ne pouvons pas garder chaque heure. Mais nous pouvons choisir la façon dont nous les vivons.

Chaque fois que vous dites non à une distraction ou que vous choisissez la paix plutôt que la pression, vous fermez une fuite. Vous revenez à vous-même. Vous honorez la vérité tranquille et puissante selon laquelle vous avez le droit de vivre votre vie selon vos propres conditions.

Commencez par là. Commencez modestement.