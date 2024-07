Come aggiungere la vostra pagina di prenotazione al vostro profilo LinkedIn

Integrare la vostra pagina di prenotazione Doodle con LinkedIn è una mossa intelligente per dirigenti, liberi professionisti e imprenditori. Migliora il vostro profilo professionale, facilitando la programmazione di incontri per potenziali clienti e contatti.

Ecco una guida passo passo su come aggiungere il link della vostra pagina di prenotazione Doodle al vostro profilo LinkedIn, che siate utenti premium o non premium.

Perché aggiungere un link alla pagina di prenotazione al vostro profilo LinkedIn?

L'aggiunta del link alla pagina di prenotazione di Doodle al vostro profilo LinkedIn può migliorare notevolmente la vostra presenza professionale. Permette ai visitatori di programmare facilmente gli incontri con voi, snellendo il processo di pianificazione e facendovi risparmiare tempo. Ciò è particolarmente vantaggioso per i professionisti che gestiscono un'agenda fitta di impegni e vogliono rendere il processo di prenotazione il più semplice possibile.

Guida passo passo all'aggiunta del link alla pagina di prenotazione di Doodle

Passo 1: accedere al proprio profilo LinkedIn Per accedere al vostro profilo LinkedIn, cliccate sull'immagine del vostro profilo in alto a destra.

Passo 2: entrare in modalità di modifica Fate clic sull'icona della matita accanto all'immagine del vostro profilo per accedere alla modalità di modifica.

Fase 3: Aggiungere il link alla pagina di prenotazione di Doodle Scorrere fino alla sezione "Informazioni di contatto" e fare clic sull'icona della matita per modificarla.

Per gli utenti non premium, aggiungere l'URL della pagina di prenotazione Doodle nel campo "Sito web". Per una migliore visibilità, includere un testo chiaro e professionale (ad esempio, "Organizza una riunione").

Per gli utenti premium, aggiungere l'URL della pagina di prenotazione Doodle nel campo "Pulsanti personalizzati". Invece di un testo con un URL, sul vostro profilo apparirà un pulsante.

LinkedIn offre diverse opzioni per i pulsanti personalizzati, come ad esempio: Visita il mio negozio, visita il mio sito web, visualizza il mio portfolio, visualizza il mio blog, prenota un appuntamento e iscriviti alla newsletter.

Una volta scelto il pulsante personalizzato e inserito il link, il pulsante sarà visibile nel profilo, nei risultati di ricerca, nei messaggi e nel feed. Passo 4: salvare le modifiche Fate clic su "Applica" o "Salva" per aggiornare il vostro profilo con il nuovo link di prenotazione.

È possibile consultare la pagina di aiuto ufficiale di LinkedIn qui per un riferimento dettagliato.

Suggerimenti per ottimizzare il link alla pagina di prenotazione di Doodle

Usate un testo di collegamento chiaro e professionale: Assicuratevi che il testo utilizzato sia chiaro e professionale. Ad esempio, "Pianifica una riunione" indica chiaramente a cosa serve il link.

Mantenere aggiornata la pagina di prenotazione Doodle: Aggiornate regolarmente la vostra disponibilità sulla pagina di prenotazione Doodle per assicurarvi che rifletta i vostri impegni attuali.

Testate il link: Dopo averlo aggiunto al vostro profilo LinkedIn, assicuratevi che rimandi alla pagina corretta e che funzioni come previsto.

Collegare i calendari: Collegate i vostri calendari online (Google Calendar, Microsoft Calendar, Apple Calendar) alla vostra pagina Doodle Booking. Questa integrazione è fondamentale, in quanto consente di omettere automaticamente gli orari non disponibili e di suggerire orari migliori per gli incontri, offrendo un'esperienza di pianificazione senza soluzione di continuità.

Aggiungere il link della vostra pagina Doodle Booking al vostro profilo LinkedIn è un modo semplice ma efficace per migliorare la vostra presenza professionale e ottimizzare il processo di pianificazione. Seguendo questi passaggi, potrete rendere più facile per i potenziali clienti e contatti programmare incontri con voi, risparmiando tempo e migliorando la vostra efficienza professionale.