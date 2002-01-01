Como oferecer aos clientes opções de autoagendamento que se ajustem ao seu dia

Seus clientes querem flexibilidade. Você quer confiabilidade.

Quer você seja fisioterapeuta, massagista, psicoterapeuta ou realize sessões de bem-estar em grupo, é provável que esteja gastando muito tempo coordenando reservas, buscando confirmações e lidando com cancelamentos de última hora. E tudo isso faz com que você perca tempo com o que realmente importa: cuidar das pessoas.

Com o Doodle, você pode dar aos clientes o poder de fazer suas próprias reservas, enquanto você mantém o controle total da sua agenda, da sua energia e dos seus negócios. Vamos explicar como fazer isso - com exemplos reais de profissionais como você.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

Bloqueie o que importa primeiro

Comece reservando tempo para o que faz você continuar. Intervalos, almoço, preparação e papelada - tudo isso merece espaço em sua agenda. Não se trata de ser rígido. Trata-se de criar um dia de trabalho que seja sustentável.

Exemplo: Massoterapeuta Depois de cada sessão, você precisa de tempo para lavar as mãos, alongar-se, restaurar seu espaço e recarregar as energias. Ao bloquear um intervalo de 15 minutos em sua página de reservas, você garante que esse tempo esteja protegido e visível.

Exemplo: Médico de família Você pode precisar de pequenos intervalos entre as consultas para fazer anotações, ligar para uma farmácia ou resolver problemas de última hora. Se a sua página de reservas mostrar apenas o que está realmente disponível, você ficará à frente do caos.

Com o Doodle, você decide quais horários são visíveis e quando as pessoas podem reservar. Você fica no controle, não a sua caixa de entrada.

Buffers: proteja sua energia entre os compromissos

Sessões consecutivas podem parecer eficientes, mas elas esgotam você rapidamente. Adicionar buffers entre os compromissos dá a você o tempo necessário para reiniciar e permanecer presente para o próximo cliente.

Exemplo: Psicoterapeuta Alguns minutos de silêncio entre as sessões podem ajudar você a refletir sobre o que acabou de acontecer, preparar-se emocionalmente para a próxima consulta ou simplesmente respirar. Os amortecedores não são um luxo, são uma necessidade.

Exemplo: Terapeuta ocupacional Em uma clínica movimentada, esses minutos extras podem ser usados para higienizar equipamentos, atualizar planos de tratamento ou lidar com casos urgentes sem ficar para trás.

Com o Doodle, você pode definir intervalos automáticos entre as sessões para que o seu calendário permaneça realista e gerenciável.

Receba o pagamento primeiro para que as pessoas realmente compareçam

O não comparecimento não apenas faz você perder tempo. A integração com o Stripe do Doodle permite que você receba os pagamentos quando alguém faz a reserva. Isso significa que você terá menos cancelamentos e uma receita mais consistente.

Exemplo: Dietista ou dermatologista Se você tem um consultório com alta demanda, o pagamento antecipado filtra os não comparecimentos e as desistências de última hora. Quando os clientes pagam no momento da reserva, é mais provável que se comprometam, e você não fica correndo atrás de faturas.

Não importa se você está agendando consultas individuais ou sessões para pequenos grupos, os pagamentos são feitos de forma automática e segura.

Ofereça tipos de sessões inteligentes para um agendamento mais inteligente

Nem todos os agendamentos devem ter a mesma aparência. Clientes diferentes precisam de sessões com durações diferentes. Sua página de agendamento deve refletir isso.

Exemplo: Psicoterapeuta Ofereça uma consulta introdutória curta para novos clientes e opções mais longas para os que estão retornando. Você pode ter chamadas de descoberta de 20 minutos e sessões de 30, 45 ou 60 minutos para atendimento contínuo.

Exemplo: pediatraPediatra Crie tipos de sessões separadas para exames de recém-nascidos, vacinas e consultas de última hora. Isso mantém seu dia equilibrado e seus serviços fáceis de reservar.

Exemplo: Treinador de bem-estar Ofereça sessões personalizadas, acompanhamentos rápidos ou sessões completas de planejamento - cada uma com seu próprio tempo e preço.

Com o Doodle, você pode criar vários tipos de sessões com durações e descrições personalizadas para que a sua página de reservas se ajuste exatamente aos seus serviços.

Você está organizando terapia de grupo ou eventos de bem-estar? Use uma folha de registro

Os eventos em grupo exigem um tipo diferente de agendamento. Quer se trate de terapia, educação ou um workshop, você precisa de uma maneira simples de gerenciar a participação sem ficar trocando ideias.

As folhas de inscrição do Doodle permitem que você controle os detalhes da sessão, limite o número de participantes e permita que as pessoas se inscrevam por conta própria.

Exemplo: Facilitador de terapia de grupo Está realizando uma sessão para seis pessoas para parar de fumar? Defina o número de vagas disponíveis, adicione a descrição da sessão e informe o local. Compartilhe o link e o Doodle cuidará do resto.

Exemplo: Educador de saúde comunitário Organizando um workshop sobre nutrição ou um grupo de apoio a diabéticos? Os participantes podem se inscrever por conta própria, sem precisar enviar e-mails ou telefonar. Você aparece com a sala cheia, pronto para começar.

É rápido, confiável e economiza horas de administração.

Você pode configurá-lo uma vez e deixá-lo funcionando

Quando sua página de reservas ou planilha de inscrição estiver pronta, basta você compartilhar o link. Você pode adicioná-la ao seu site, incluí-la em e-mails ou enviá-la diretamente aos clientes.

Seus pacientes escolhem um horário, pagam, se necessário, e recebem uma confirmação instantânea.

Isso significa que você não precisa ficar procurando pessoas para confirmar:

Você não precisa ficar procurando pessoas para confirmar

Não há agendamentos duplos

Não há consultas não pagas

Você não precisa ficar trocando e-mails

Sua agenda se torna uma ferramenta de autoatendimento que funciona da maneira que você faz.

Deixe o Doodle cuidar da administração para que você possa se concentrar no atendimento

Você não começou sua clínica para gastar seu tempo agendando. O Doodle ajuda você a manter o foco nisso, cuidando de tudo nos bastidores - agendamento, buffers, pagamentos, registro de grupos e muito mais.

Configure sua página de agendamento hoje mesmo e ofereça aos clientes uma maneira mais fácil de se conectar com você, mantendo sua agenda saudável também.