Come offrire ai clienti opzioni di autoprenotazione che si adattino alla tua giornata

I tuoi clienti vogliono flessibilità. Tu vuoi affidabilità.

Se sei un fisioterapista, un massaggiatore, uno psicoterapeuta o gestisci sessioni di benessere di gruppo, è probabile che tu passi troppo tempo a coordinare le prenotazioni, a rincorrere le conferme e a gestire le cancellazioni dell'ultimo minuto. E tutto questo toglie tempo a ciò che conta davvero: prendersi cura delle persone.

Con Doodle puoi dare ai clienti la possibilità di prenotarsi da soli, mentre tu hai il pieno controllo dei tuoi orari, delle tue energie e della tua attività. Vediamo come fare, con esempi reali di professionisti come te.

Blocca prima ciò che conta

Inizia bloccando il tempo per ciò che ti fa andare avanti. Pause, pranzi, preparazioni e lavoro d'ufficio: tutto ciò merita uno spazio nel tuo calendario. Non si tratta di essere rigidi. Si tratta di costruire una giornata lavorativa sostenibile.

Esempio: Massaggiatore Dopo ogni seduta, hai bisogno di tempo per lavarti le mani, fare stretching, ripristinare il tuo spazio e ricaricarti. Bloccando una pausa di 15 minuti nella tua pagina di prenotazione ti assicuri che questo tempo sia protetto e visibile.

Esempio: Medico di famiglia Potresti aver bisogno di brevi intervalli tra un appuntamento e l'altro per scrivere appunti, chiamare una farmacia o gestire problemi dell'ultimo minuto. Se la tua pagina di prenotazione mostra solo ciò che è effettivamente disponibile, sarai in grado di evitare il caos.

Con Doodle sei tu a decidere quali orari sono visibili e quando le persone possono prenotare. Sei tu che hai il controllo, non la tua casella di posta.

Buffers: proteggi le tue energie tra un appuntamento e l'altro

Le sessioni back-to-back possono sembrare efficienti, ma ti prosciugano velocemente. Aggiungere dei buffer tra un appuntamento e l'altro ti dà il tempo di resettare e di essere presente per il cliente successivo.

Esempio: Psicoterapeuta Alcuni minuti di tranquillità tra una sessione e l'altra possono aiutarti a riflettere su ciò che è appena accaduto, a prepararti emotivamente per il prossimo appuntamento o semplicemente a prendere fiato. I buffer non sono un lusso, ma una necessità.

Esempio: Terapista occupazionale In una clinica molto frequentata, quei minuti in più possono essere utilizzati per igienizzare le attrezzature, aggiornare i piani di trattamento o gestire i casi urgenti senza rimanere indietro.

Con Doodle puoi impostare dei buffer automatici tra le sessioni in modo che il tuo calendario rimanga realistico e gestibile.

Fatti pagare prima, così le persone si presentano davvero

I no-show non ti fanno solo perdere tempo. L'integrazione con Stripe di Doodle ti permette di raccogliere i pagamenti quando qualcuno si prenota. Questo significa meno cancellazioni e ricavi più consistenti.

Esempio: Dietista o dermatologo Se gestisci uno studio ad alta richiesta, il pagamento anticipato filtra i no-show e gli abbandoni dell'ultimo minuto. Quando i clienti pagano al momento della prenotazione, sono più propensi a impegnarsi e tu non sei costretto a rincorrere le fatture.

Sia che tu stia prenotando consulenze 1:1 o sessioni di piccolo gruppo, i pagamenti avvengono in modo automatico e sicuro.

Offri tipi di sessione intelligenti per una programmazione più intelligente

Non tutti gli appuntamenti devono essere uguali. Clienti diversi hanno bisogno di sessioni di durata diversa. La tua pagina di prenotazione deve rispecchiarlo.

Esempio: Psicoterapeuta Offri un breve consulto introduttivo per i nuovi clienti e opzioni più lunghe per quelli che ritornano. Potresti offrire chiamate di scoperta di 20 minuti e sessioni di 30, 45 o 60 minuti per la cura continua.

Esempio: Pediatra Crea sessioni separate per i controlli dei neonati, le vaccinazioni e le visite mediche dell'ultimo minuto. In questo modo la tua giornata è equilibrata e i tuoi servizi sono facili da prenotare.

Esempio: Coach del benessere Offri sessioni personalizzate, follow-up rapidi o sessioni di pianificazione complete, ognuna con il proprio orario e il proprio prezzo.

Con Doodle puoi creare diversi tipi di sessione con durate e descrizioni personalizzate, in modo che la tua pagina di prenotazione si adatti esattamente ai tuoi servizi.

Organizzi eventi di terapia di gruppo o di benessere? Usa un foglio di iscrizione

Gli eventi di gruppo richiedono un diverso tipo di programmazione. Che si tratti di terapie, corsi di formazione o workshop, hai bisogno di un modo semplice per gestire le presenze senza un continuo tira e molla.

I fogli di iscrizione di Doodle ti permettono di controllare i dettagli della sessione, limitare il numero di partecipanti e lasciare che le persone si registrino da sole.

Esempio: Facilitatore di terapia di gruppo Stai organizzando una sessione di sei persone per smettere di fumare? Imposta il numero di posti disponibili, aggiungi la descrizione della sessione e inserisci il luogo. Condividi il link e Doodle si occuperà del resto.

Esempio: Educatore sanitario della comunità Ospiti di un workshop sulla nutrizione o di un gruppo di supporto per il diabete? I partecipanti possono iscriversi da soli senza dover inviare un'e-mail o telefonare. Ti presenti in una sala piena, pronto per l'uso.

È veloce, affidabile e risparmia ore di amministrazione.

Impostalo una volta e lascialo funzionare

Una volta che la pagina di prenotazione o il foglio di iscrizione sono pronti, basta condividere il link. Puoi aggiungerlo al tuo sito web, inserirlo nelle e-mail o inviarlo direttamente ai clienti.

I tuoi pazienti scelgono l'orario, pagano se necessario e ricevono una conferma immediata.

Questo significa:

Nessuna ricerca di conferme da parte dei pazienti

Nessuna doppia prenotazione

Nessun appuntamento non pagato

Nessuna email di risposta

Il tuo calendario diventa uno strumento self-service che funziona come te.

Lascia che Doodle si occupi dell'amministrazione e tu possa concentrarti sulle cure.

Non hai iniziato il tuo studio per passare il tuo tempo a programmare. Doodle ti aiuta a concentrarti su questo obiettivo occupandosi di tutto ciò che sta dietro le quinte: prenotazioni, buffer, pagamenti, registrazione di gruppi e altro ancora.

Imposta oggi stesso la tua pagina di prenotazione e offri ai clienti un modo più semplice per entrare in contatto con te, mantenendo in salute anche la tua agenda.