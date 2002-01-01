Cómo dar a los clientes opciones de autorreserva que se adapten a tu jornada

Tus clientes quieren flexibilidad. Tú quieres fiabilidad.

Tanto si eres fisioterapeuta, masajista, psicoterapeuta o diriges sesiones de bienestar en grupo, es probable que pases demasiado tiempo coordinando reservas, persiguiendo confirmaciones y lidiando con cancelaciones de última hora. Y todo eso te quita tiempo para lo que realmente importa: atender a las personas.

Con Doodle, puedes dar a los clientes el poder de reservar ellos mismos, mientras tú mantienes el control total de tu agenda, tu energía y tu negocio. Veamos cómo hacerlo, con ejemplos reales de profesionales como tú.

Bloquea primero lo que importa

Empieza por reservar tiempo para lo que te mantiene en marcha. Pausas, comida, preparación y papeleo: todo ello merece un espacio en tu calendario. No se trata de ser rígido. Se trata de construir una jornada laboral que sea sostenible.

Ejemplo: Masajista Después de cada sesión, necesitas tiempo para lavarte las manos, estirarte, reajustar tu espacio y recargarte. Bloqueando un descanso de 15 minutos en tu Página de Reservas te aseguras de que ese tiempo esté protegido y sea visible.

Ejemplo: Médico de familia Es posible que necesites breves intervalos entre citas para escribir notas, llamar a la farmacia o resolver problemas de última hora. Si tu Página de Reservas sólo muestra lo que está realmente disponible, te mantienes por delante del caos.

Con Doodle, tú decides qué horas son visibles y cuándo puede reservar la gente. Tú mantienes el control, no tu bandeja de entrada.

Buffers: protege tu energía entre citas

Las sesiones consecutivas pueden parecer eficientes, pero te agotarán rápidamente. Añadir buffers entre citas te da tiempo para restablecerte y estar presente para el siguiente cliente.

Ejemplo: Psicoterapeuta Unos minutos de tranquilidad entre sesiones pueden ayudarte a reflexionar sobre lo que acaba de ocurrir, a prepararte emocionalmente para la siguiente cita o, simplemente, a tomarte un respiro. Los buffers no son un lujo, son una necesidad.

Ejemplo: Terapeuta ocupacional En una clínica con mucho trabajo, esos minutos extra pueden servir para desinfectar el equipo, actualizar los planes de tratamiento o atender casos urgentes sin retrasarte.

Con Doodle, puedes establecer topes automáticos entre sesiones para que tu calendario siga siendo realista y manejable.

Cobra primero para que la gente se presente

Las ausencias no sólo te hacen perder el tiempo. La integración con Stripe de Doodle te permite cobrar cuando alguien reserva. Esto significa menos cancelaciones y unos ingresos más constantes.

Ejemplo: Dietista o dermatólogo Si tienes una consulta de alta demanda, el pago por adelantado filtra las ausencias y las cancelaciones de última hora. Cuando los clientes pagan en el momento de la reserva, es más probable que se comprometan, y tú no tienes que perseguir facturas.

Tanto si reservas consultas 1:1 como sesiones de grupos pequeños, los pagos se realizan de forma automática y segura.

Ofrece tipos de sesión inteligentes para una programación más inteligente

No todas las citas deben ser iguales. Cada cliente necesita una duración de sesión diferente. Tu página de reservas debe reflejarlo.

Ejemplo: Psicoterapeuta Ofrece una breve consulta introductoria para los nuevos clientes y opciones más largas para los que vuelven. Podrías tener llamadas de descubrimiento de 20 minutos y sesiones de 30, 45 o 60 minutos para la atención continuada.

Ejemplo: Pediatra Crea tipos de sesión distintos para las revisiones de los recién nacidos, las vacunaciones y las visitas de última hora por enfermedad. Así mantienes tu jornada equilibrada y tus servicios son fáciles de reservar.

Ejemplo: Entrenador de bienestar Ofrece sesiones personalizadas, seguimientos rápidos o sesiones completas de planificación, cada una con su propio tiempo y precio.

Con Doodle, puedes crear varios tipos de sesiones con duraciones y descripciones personalizadas para que tu Página de Reservas se ajuste exactamente a tus servicios.

¿Organizas terapias de grupo o eventos de bienestar? Utiliza una hoja de inscripción

Los eventos de grupo requieren un tipo diferente de programación. Ya se trate de terapia, educación o un taller, necesitas una forma sencilla de gestionar la asistencia sin interminables idas y venidas.

Las Hojas de Inscripción de Doodle te permiten controlar los detalles de la sesión, limitar el número de participantes y dejar que la gente se inscriba por sí misma.

Ejemplo: Facilitador de terapia de grupo ¿Dirigiendo una sesión de seis personas para dejar de fumar? Establece el número de plazas disponibles, añade la descripción de la sesión e indica el lugar. Comparte el enlace, Doodle se encarga del resto.

Ejemplo: Educador sanitario comunitario ¿Organiza un taller de nutrición o un grupo de apoyo a la diabetes? Los participantes pueden apuntarse por su cuenta, sin enviar correos electrónicos ni llamar. Te presentas en una sala llena, listo para empezar.

Es rápido, fiable y ahorra horas de administración.

Configúralo una vez y déjalo funcionar

Una vez que tu Página de Reservas u Hoja de Inscripción esté lista, sólo tienes que compartir el enlace. Puedes añadirla a tu sitio web, incluirla en correos electrónicos o enviarla directamente a los clientes.

Tus pacientes eligen una hora, pagan si es necesario y reciben una confirmación al instante.

Eso significa

Nada de perseguir a la gente para que confirme

Sin reservas dobles

Sin citas sin pagar

Sin correos electrónicos de ida y vuelta

Tu calendario se convierte en una herramienta de autoservicio que funciona como tú.

Deja que Doodle se ocupe de la administración para que tú puedas centrarte en la asistencia

No abriste tu consulta para perder el tiempo programando citas, sino para ayudar a la gente. Doodle te ayuda a centrarte en ello ocupándose de todo entre bastidores: reservas, topes, pagos, registro de grupos y mucho más.

Configura tu Página de reservas hoy mismo y ofrece a los clientes una forma más fácil de ponerse en contacto contigo, al tiempo que mantienes tu agenda sana.