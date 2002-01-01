Wie du deinen Kunden die Möglichkeit zur Selbstbuchung gibst, die zu deinem Tag passt

Deine Kunden wollen Flexibilität. Du willst Verlässlichkeit.

Egal, ob du Physiotherapeut/in, Masseur/in, Psychotherapeut/in bist oder Wellness-Gruppensitzungen durchführst, du verbringst wahrscheinlich zu viel Zeit damit, Buchungen zu koordinieren, Bestätigungen nachzugehen und dich mit kurzfristigen Absagen zu beschäftigen. Und all das nimmt dir Zeit für das, was wirklich wichtig ist: die Betreuung von Menschen.

Mit Doodle kannst du deinen Kunden die Möglichkeit geben, selbst zu buchen, während du die volle Kontrolle über deinen Zeitplan, deine Energie und dein Geschäft behältst. Wir zeigen dir, wie das geht - mit echten Beispielen von Fachleuten wie dir.

Blockiere zuerst das, was wichtig ist

Beginne damit, Zeit für das zu reservieren, was dich am Laufen hält. Pausen, Mittagessen, Vorbereitungen und Papierkram - all das verdient einen Platz in deinem Kalender. Hier geht es nicht darum, starr zu sein. Es geht darum, einen Arbeitstag zu schaffen, der nachhaltig ist.

Beispiel: Massagetherapeut Nach jeder Sitzung brauchst du Zeit, um dir die Hände zu waschen, dich zu dehnen, deinen Raum neu zu gestalten und neue Energie zu tanken. Wenn du auf deiner Buchungsseite eine 15-minütige Pause einplanst, ist diese Zeit geschützt und sichtbar.

Beispiel: Hausarzt Du brauchst vielleicht kurze Pausen zwischen den Terminen, um Notizen zu schreiben, eine Apotheke anzurufen oder kurzfristige Probleme zu lösen. Wenn deine Buchungsseite nur das anzeigt, was tatsächlich verfügbar ist, bleibst du dem Chaos voraus.

Mit Doodle entscheidest du, welche Zeiten sichtbar sind und wann die Leute buchen können. Du behältst die Kontrolle, nicht dein Posteingang.

Puffer: Schütze deine Energie zwischen den Terminen

Ein Termin nach dem anderen sieht vielleicht effizient aus, aber er wird dich schnell erschöpfen. Wenn du zwischen den Terminen Puffer einbaust, hast du die Zeit, dich zu erholen und für den nächsten Kunden präsent zu sein.

Beispiel: Psychotherapeut/in Ein paar ruhige Minuten zwischen den Sitzungen können dir helfen, über das Geschehene nachzudenken, dich emotional auf den nächsten Termin vorzubereiten oder einfach mal durchzuatmen. Puffer sind kein Luxus, sie sind eine Notwendigkeit.

Beispiel: Ergotherapeut/in In einer geschäftigen Klinik können diese zusätzlichen Minuten genutzt werden, um Geräte zu reinigen, Behandlungspläne zu aktualisieren oder dringende Fälle zu bearbeiten, ohne in Verzug zu geraten.

Mit Doodle kannst du automatische Puffer zwischen den Sitzungen festlegen, damit dein Kalender realistisch und überschaubar bleibt.

Lass dich vorher bezahlen, damit die Leute auch wirklich kommen

Wer nicht erscheint, verschwendet nicht nur deine Zeit. Mit der Stripe-Integration von Doodle kannst du Zahlungen einfordern, wenn jemand bucht. Das bedeutet weniger Stornierungen und konstantere Einnahmen.

Beispiel: Diätassistentin oder Dermatologin Wenn du eine Praxis mit hoher Nachfrage betreibst, verhindert die Vorauszahlung, dass Kunden nicht erscheinen oder in letzter Minute absagen. Wenn Kunden zum Zeitpunkt der Buchung zahlen, sind sie eher bereit, sich zu binden, und du musst dich nicht um Rechnungen kümmern.

Egal, ob du 1:1-Beratungen oder kleine Gruppensitzungen buchst, die Zahlungen erfolgen automatisch und sicher.

Biete intelligente Sitzungstypen für eine bessere Planung

Nicht alle Termine sollten gleich aussehen. Unterschiedliche Kunden brauchen unterschiedliche Sitzungslängen. Deine Buchungsseite sollte das widerspiegeln.

Beispiel: Psychotherapeut/in Biete neuen Kunden ein kurzes Einführungsgespräch an und längere Optionen für wiederkehrende Kunden. Du könntest ein 20-minütiges Kennenlerngespräch und 30-, 45- oder 60-minütige Sitzungen für die laufende Betreuung anbieten.

Beispiel: Kinderarzt/ärztin Biete separate Sitzungen für die Untersuchung von Neugeborenen, Impfungen und Krankheitsbesuche in letzter Minute an. So bleibt dein Tag ausgeglichen und deine Dienste sind leicht buchbar.

Beispiel: Wellness-Coach Biete personalisierte Sitzungen, schnelle Nachuntersuchungen oder ausführliche Planungssitzungen an - jede mit eigener Zeit und eigenem Preis.

Mit Doodle kannst du mehrere Sitzungstypen mit individueller Dauer und Beschreibung erstellen, damit deine Buchungsseite genau zu deinen Dienstleistungen passt.

Du veranstaltest Gruppentherapien oder Wellness-Events? Verwende einen Anmeldebogen

Gruppenveranstaltungen erfordern eine andere Art der Terminplanung. Egal, ob es sich um eine Therapie, eine Fortbildung oder einen Workshop handelt, du brauchst eine einfache Möglichkeit, die Teilnahme zu verwalten, ohne endloses Hin und Her.

Mit den Anmeldebögen von Doodle kannst du die Details der Veranstaltung festlegen, die Anzahl der Teilnehmenden begrenzen und die Teilnehmer/innen sich selbst anmelden lassen.

Beispiel: Gruppentherapeut Du leitest eine Gruppentherapie für sechs Personen zur Raucherentwöhnung? Lege die Anzahl der verfügbaren Plätze fest, füge die Beschreibung der Sitzung hinzu und gib den Ort an. Teile den Link und Doodle kümmert sich um den Rest.

Beispiel: Gesundheitspädagoge Ein Gesundheitspädagoge veranstaltet einen Ernährungsworkshop oder eine Diabetes-Selbsthilfegruppe? Die Teilnehmer können sich selbst anmelden, ohne eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen. Du kommst in einen vollen Raum und kannst sofort loslegen.

Das ist schnell, zuverlässig und spart stundenlangen Verwaltungsaufwand.

Einmal einrichten und los geht's

Sobald deine Buchungsseite oder dein Anmeldeformular fertig ist, musst du nur noch den Link teilen. Du kannst ihn auf deiner Website einfügen, in E-Mails einfügen oder direkt an deine Kunden schicken.

Deine Kunden wählen einen Termin aus, bezahlen, wenn nötig, und erhalten sofort eine Bestätigung.

Das bedeutet:

Kein Nachfragen nach einer Bestätigung

Keine doppelten Buchungen

Keine unbezahlten Termine

Kein Hin- und Herschreiben von E-Mails

Dein Kalender wird zu einem Selbstbedienungsinstrument, das so funktioniert, wie du es willst.

Überlasse Doodle die Verwaltung, damit du dich auf die Pflege konzentrieren kannst

Du hast deine Praxis nicht gegründet, um deine Zeit mit der Terminplanung zu verbringen. Doodle hilft dir, dich darauf zu konzentrieren, indem es sich um alles hinter den Kulissen kümmert - Buchungen, Puffer, Zahlungen, Gruppenanmeldungen und vieles mehr.

Richte noch heute deine Buchungsseite ein und biete deinen Kunden eine einfachere Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten - während du gleichzeitig deinen Zeitplan einhältst.