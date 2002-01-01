Comment offrir à vos clients des options de réservation automatique adaptées à votre emploi du temps ?

Vos clients veulent de la flexibilité. Vous voulez de la fiabilité.

Que vous soyez kinésithérapeute, masseur, psychothérapeute ou que vous organisiez des séances de bien-être en groupe, vous passez probablement trop de temps à coordonner les réservations, à vérifier les confirmations et à gérer les annulations de dernière minute. Et tout cela vous fait perdre du temps par rapport à ce qui compte vraiment : prendre soin des gens.

Avec Doodle, vous pouvez donner à vos clients la possibilité de réserver eux-mêmes, tout en gardant le contrôle de votre emploi du temps, de votre énergie et de votre activité. Voyons comment faire - avec des exemples concrets de professionnels comme vous.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Bloquez d'abord ce qui compte

Commencez par réserver du temps pour ce qui vous fait avancer. Les pauses, les déjeuners, la préparation et la paperasserie méritent tous une place dans votre calendrier. Il ne s'agit pas d'être rigide. Il s'agit de construire une journée de travail durable.

Exemple : Massothérapeute Après chaque séance, vous avez besoin de vous laver les mains, de vous étirer, de changer d'espace et de vous ressourcer. En bloquant une pause de 15 minutes dans votre page de réservation, vous vous assurez que ce temps est protégé et visible.

Exemple : Médecin de famille Vous pouvez avoir besoin de courtes pauses entre les rendez-vous pour rédiger des notes, appeler une pharmacie ou régler des problèmes de dernière minute. Si votre page de réservation n'affiche que ce qui est réellement disponible, vous gardez une longueur d'avance sur le chaos.

Avec Doodle, vous décidez des horaires visibles et du moment où les gens peuvent réserver. Vous gardez le contrôle, pas votre boîte de réception.

Tampons : protégez votre énergie entre les rendez-vous

Les sessions consécutives peuvent sembler efficaces, mais elles vous épuisent rapidement. En ajoutant des périodes tampons entre les rendez-vous, vous avez le temps de vous ressourcer et de rester présent pour le client suivant.

Exemple : Psychothérapeute Quelques minutes de calme entre les séances peuvent vous aider à réfléchir à ce qui vient de se passer, à vous préparer émotionnellement à votre prochain rendez-vous ou simplement à respirer. Les tampons ne sont pas un luxe, c'est une nécessité.

Exemple : Ergothérapeute Dans une clinique très active, ces minutes supplémentaires peuvent être utilisées pour désinfecter l'équipement, mettre à jour les plans de traitement ou traiter les cas urgents sans prendre de retard.

Avec Doodle, vous pouvez mettre en place des tampons automatiques entre les sessions afin que votre calendrier reste réaliste et gérable.

Soyez payé d'abord pour que les gens se présentent

Les absences ne font pas que vous faire perdre du temps. L'intégration de Stripe dans Doodle vous permet d'encaisser les paiements au moment de la réservation. Cela signifie moins d'annulations et des revenus plus réguliers.

Exemple : Diététicien ou dermatologue Si vous exercez dans un cabinet où la demande est forte, le paiement anticipé permet d'éviter les absences et les abandons de dernière minute. Lorsque les clients paient au moment de la réservation, ils sont plus enclins à s'engager et vous n'avez pas à courir après les factures.

Que vous réserviez des consultations individuelles ou des sessions en petits groupes, les paiements se font automatiquement et en toute sécurité.

Proposez des types de sessions intelligents pour une planification plus intelligente

Tous les rendez-vous ne doivent pas se ressembler. Chaque client a besoin d'une durée de séance différente. Votre page de réservation doit en tenir compte.

Exemple : Psychothérapeute Proposez une courte consultation d'introduction pour les nouveaux clients et des options plus longues pour ceux qui reviennent. Vous pouvez proposer des appels de découverte de 20 minutes et des séances de 30, 45 ou 60 minutes pour les soins continus.

Exemple : pédiatrePédiatre Créez des sessions distinctes pour les examens des nouveau-nés, les vaccinations et les visites de dernière minute. Cela permet d'équilibrer votre journée et de faciliter la réservation de vos services.

Exemple : pédiatreCoach en bien-être Proposez des séances personnalisées, des suivis rapides ou des séances de planification complètes - chacune avec son propre temps et son propre prix.

Avec Doodle, vous pouvez créer plusieurs types de séances avec des durées et des descriptions personnalisées afin que votre page de réservation corresponde exactement à vos services.

Vous organisez des thérapies de groupe ou des événements de bien-être ? Utilisez une feuille d'inscription

Les événements de groupe requièrent une programmation différente. Qu'il s'agisse d'une thérapie, d'une formation ou d'un atelier, vous avez besoin d'un moyen simple de gérer la participation sans avoir à faire des allers-retours incessants.

Les feuilles d'inscription de Doodle vous permettent de contrôler les détails de la session, de limiter le nombre de participants et de laisser les gens s'inscrire eux-mêmes.

Exemple : Animateur de thérapie de groupe Vous organisez une séance de sevrage tabagique pour six personnes ? Définissez le nombre de places disponibles, ajoutez la description de la session et indiquez le lieu. Partagez le lien, Doodle s'occupe du reste.

Exemple : Éducateur de santé communautaire Organisant un atelier sur la nutrition ou un groupe de soutien aux diabétiques ? Les participants peuvent s'inscrire d'eux-mêmes, sans avoir à envoyer d'e-mail ou à téléphoner. Vous arrivez dans une salle pleine, prête à fonctionner.

C'est rapide, fiable et cela vous évite des heures d'administration.

Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner

Une fois que votre page de réservation ou votre feuille d'inscription est prête, il vous suffit de partager le lien. Vous pouvez l'ajouter à votre site web, l'inclure dans vos emails ou l'envoyer directement à vos clients.

Vos patients choisissent une heure, paient si nécessaire et reçoivent une confirmation instantanément.

En d'autres termes, vous n'avez pas à courir après les gens pour obtenir une confirmation :

Pas besoin de courir après les gens pour obtenir une confirmation

Pas de double réservation

Pas de rendez-vous non honorés

Pas d'e-mails contradictoires

Votre agenda devient un outil en libre-service qui fonctionne comme vous.

Laissez Doodle s'occuper de l'administration pour que vous puissiez vous concentrer sur les soins.

Vous n'avez pas créé votre cabinet pour passer votre temps à organiser des rendez-vous, mais pour aider les gens. Doodle vous aide à vous concentrer sur cette tâche en s'occupant de tout ce qui se passe en coulisses - réservations, tampons, paiements, inscriptions de groupes, et bien plus encore.

Créez votre page de réservation dès aujourd'hui et offrez à vos clients un moyen plus facile de vous contacter, tout en préservant votre emploi du temps.