Como configurar as páginas de reserva para a entrada de clientes

Se as chamadas de admissão parecem complicadas de gerenciar, você não está sozinho. Entre e-mails de ida e volta, não comparecimento e expectativas pouco claras, é fácil perder tempo e energia antes mesmo de você falar com um cliente.

É por isso que o seu processo de admissão é importante e que a sua página de reservas pode fazer o trabalho pesado para você.

Com o Doodle, você pode configurar uma Booking Page limpa, com a sua marca e útil para novos clientes em apenas alguns minutos. É simples, intuitivo e funciona sem uma assinatura paga - assim, você pode começar a causar uma ótima primeira impressão sem despesas extras.

Veja como você pode criar uma experiência de admissão que seja profissional, eficiente e fácil para todos.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

1. Faça com que seu primeiro contato seja fácil

Os novos clientes geralmente estão nervosos ou inseguros. Um processo de agendamento confuso não ajuda em nada. Sua página de agendamento é a primeira interação deles com você, portanto, vamos fazer com que ela seja tranquila.

Uma página cuidadosamente configurada sinaliza que você:

Você é organizado

Você valoriza o tempo do cliente

É fácil trabalhar com você

Com o Doodle, você não precisa de habilidades técnicas ou de várias ferramentas. Um simples link substitui as longas cadeias de e-mails e os reagendamentos de última hora, proporcionando tranquilidade a vocês dois desde o início.

2. Crie uma página de agendamento exclusiva para novos clientes

Não envie novos clientes para sua disponibilidade geral. Em vez disso, crie uma página de reservas apenas para a entrada de clientes. Isso ajuda você a controlar as expectativas e a personalizar o fluxo para as pessoas que se encontram com você pela primeira vez.

Para configurá-la:

Vá para o painel do Doodle e crie uma Booking Page (página de agendamento )

Dê à sessão um nome acolhedor, como "Chamada de introdução", "Chamada de boas-vindas" ou "Consulta inicial"

Escolha uma sessão de curta duração, 15 ou 30 minutos é o ideal

Use a descrição da sessão para que eles saibam o que esperar: "Esta é uma breve sessão de introdução para que você possa se conhecer melhor e explorar se temos condições de trabalhar juntos."

Isso define o tom e elimina a incerteza antes mesmo de a chamada começar.

3. Adicione sua disponibilidade e proteja seu tempo

Você não precisa abrir toda a sua agenda. Limite quando e com que frequência você atende às chamadas de admissão para manter o foco e a energia.

Nas configurações da página de reservas, você pode

Defina janelas de disponibilidade apenas para essas sessões (por exemplo, manhãs de segunda e quarta-feira )

Adicione buffers antes e depois - para que você possa se preparar, descomprimir ou fazer anotações

Use limites para controlar quantas entradas você permite por dia ou semana

O Doodle facilita a criação de um cronograma que funcione para você e se adapte à sua vida.

4. Marque sua página de agendamento para criar confiança

Sua página de reservas deve refletir quem você é e o que oferece. Com as opções de personalização premium do Doodle, você pode tornar sua página realmente sua, ajudando os clientes a se sentirem confiantes antes mesmo de falarem com você.

Personalize:

Seu logotipo ou foto de perfil

Seu nome, título profissional e área de especialização

Uma descrição curta e calorosa da sessão

A cor da sua marca (ou simplesmente escolha algo calmo e profissional)

Esses pequenos toques ajudam sua página a se destacar dos agendadores genéricos e dão aos clientes uma noção de quem eles estão conhecendo.

5. Faça as perguntas certas, mas seja leve

O Doodle coleta automaticamente o nome e o e-mail do cliente durante o agendamento - você não precisa perguntar novamente.

Em vez disso, use perguntas personalizadas para obter um contexto útil, como:

"Em que você gostaria de se concentrar na nossa primeira sessão?"

"Você já trabalhou com alguém dessa área antes?"

"Há algo que você gostaria que eu soubesse antes de nos encontrarmos?"

Mantenha o tom de conversa e seja opcional. Este não é o lugar para formulários médicos ou jurídicos detalhados. Você está simplesmente mostrando que se importa o suficiente para se preparar.

Dica profissional: uma pergunta bem pensada pode estimular uma primeira conversa melhor. Por exemplo, você pode perguntar: "O que eu preciso saber para o nosso primeiro encontro e saudação para que você se sinta confortável?"

6. Sincronize seu calendário e envie lembretes

Depois que a página de reservas estiver configurada, conecte seu calendário existente para evitar reservas duplicadas ou confusão.

O Doodle é compatível com você:

Google Agenda

Microsoft Outlook

Lembretes incorporados para você e o cliente

Isso garante que todos cheguem no horário e com as expectativas corretas. Você não precisa de etapas adicionais.

7. Opcional, mas poderoso: Receba o pagamento adiantado

Se você cobrar pelas chamadas de admissão, mesmo que seja um valor pequeno, conectar o Stripe à sua página de reservas pode ajudar a reduzir o não comparecimento e estabelecer o compromisso desde o início.

Benefícios:

Os clientes pagam quando fazem a reserva

Você evita o acompanhamento de faturas

É mais provável que os clientes sérios continuem a trabalhar

Isso é especialmente útil para profissionais que oferecem coaching, consultoria ou terapia, em que o tempo é valioso e limitado.

Deixe que sua Booking Page faça a integração para você

Quando sua página de reservas de admissão estiver ativa, ela funcionará por conta própria:

Você não precisa ficar trocando e-mails

Sem confusão no calendário

Sem sobrecarga administrativa

Sem oportunidades perdidas

Não há necessidade de buscar confirmações

Os novos clientes têm uma primeira experiência profissional e tranquila. Você mantém o controle do seu tempo e concentra sua energia onde é mais importante. Você pode compartilhar o link da Booking Page onde quer que seus clientes estejam, tornando o agendamento simples e acessível.

Ótimos lugares para você compartilhar o link da Booking Page:

Onde você pode compartilhá-lo Por que funciona Assinatura de e-mail e boletins informativos Aparece em todas as mensagens - promoção passiva facilitada Site da sua empresa (página de contato/serviços) Ajuda os visitantes a realizar uma ação imediata sem enviar um e-mail para você Biografia do LinkedIn ou perfil do Instagram Transforma o tráfego do perfil em reservas com um toque E-mails de integração de clientes ou documentos de boas-vindas Torna a próxima etapa clara e fácil para novos clientes DMs ou ferramentas de bate-papo (WhatsApp, SMS, Slack) Perfeito para agendamento casual em conversas em andamento Comunidades ou fóruns on-line Alcança clientes potenciais onde eles já estão passando tempo

Configure sua página de agendamento de entrada de clientes hoje mesmo e deixe que o Doodle cuide do agendamento, para que você possa se concentrar nas pessoas que importam.