Wie man Buchungsseiten für die Kundenaufnahme einrichtet

Wenn du das Gefühl hast, dass es schwierig ist, Anrufe zu verwalten, bist du nicht allein. Zwischen dem Hin und Her von E-Mails, dem Nichterscheinen und unklaren Erwartungen kann es leicht passieren, dass du Zeit und Energie verlierst, bevor du überhaupt mit einem Kunden gesprochen hast.

Deshalb ist dein Aufnahmeprozess so wichtig, und deine Buchungsseite kann dir die Arbeit abnehmen.

Mit Doodle brauchst du nur wenige Minuten, um eine saubere, markengerechte und hilfreiche Buchungsseite für neue Kunden einzurichten. Es ist einfach, intuitiv und funktioniert ohne ein kostenpflichtiges Abonnement - so kannst du ohne zusätzlichen Aufwand einen guten ersten Eindruck hinterlassen.

Hier erfährst du, wie du eine professionelle, effiziente und einfache Buchungsseite für alle erstellst.

1. Sorge dafür, dass sich dein erster Kontakt mühelos anfühlt

Neue Kunden sind oft nervös oder unsicher. Ein verwirrender Terminplanungsprozess ist da nicht hilfreich. Deine Buchungsseite ist ihre erste Interaktion mit dir - also lass uns dafür sorgen, dass sie reibungslos verläuft.

Eine durchdacht gestaltete Seite signalisiert:

Du bist organisiert

Du weißt ihre Zeit zu schätzen

Die Zusammenarbeit mit dir ist einfach

Mit Doodle brauchst du keine technischen Kenntnisse oder mehrere Tools. Ein einfacher Link ersetzt lange E-Mail-Ketten und Terminverschiebungen in letzter Minute - so habt ihr beide von Anfang an Ruhe.

2. Erstelle eine eigene Buchungsseite für neue Kunden

Schicke neue Kunden nicht zu deiner allgemeinen Verfügbarkeit. Erstelle stattdessen eine Buchungsseite nur für neue Kunden. So kannst du die Erwartungen kontrollieren und den Ablauf auf Menschen, die dich zum ersten Mal treffen, abstimmen.

So richtest du sie ein:

Gehe zu deinem Doodle-Dashboard und erstelle eine Buchungsseite

Gib der Sitzung einen einladenden Namen wie "Einführungsgespräch", "Willkommensgespräch" oder "Erstberatung".

Wähle eine kurze Sitzungsdauer, 15 oder 30 Minuten sind ideal.

Gib in der Sitzungsbeschreibung an, was sie erwarten können: "Dies ist ein kurzes Kennenlerngespräch, um herauszufinden, ob wir gut zusammenarbeiten können."

Das gibt den Ton an und beseitigt die Unsicherheit, bevor das Gespräch überhaupt beginnt.

3. Gib deine Verfügbarkeit an und schütze deine Zeit

Du musst nicht deinen ganzen Kalender öffnen. Schränke ein, wann und wie oft du Anrufe annimmst, um konzentriert und energiegeladen zu bleiben.

In den Einstellungen deiner Buchungsseite:

Lege Verfügbarkeitsfenster nur für diese Sitzungen fest (z. B. Montag- und Mittwochvormittag )

Füge Puffer für die Zeit davor und danach ein, damit du dich vorbereiten, entspannen oder Notizen machen kannst.

Verwende Limits, um zu kontrollieren, wie viele Termine du pro Tag oder Woche zulässt.

Doodle macht es dir leicht, einen Zeitplan zu erstellen, der für dich funktioniert und in dein Leben passt.

4. Gestalte deine Buchungsseite, um Vertrauen aufzubauen

Deine Buchungsseite sollte widerspiegeln, wer du bist und was du anbietest. Mit den Premium-Personalisierungsoptionen von Doodle kannst du deine Seite zu deiner eigenen machen, damit sich deine Kunden sicher fühlen, bevor sie überhaupt mit dir gesprochen haben.

Anpassen:

Dein Logo oder Profilfoto

Dein Name, deine Berufsbezeichnung und dein Fachgebiet

Eine warme, kurze Sitzungsbeschreibung

Deine Markenfarbe (oder wähle einfach etwas Ruhiges und Professionelles)

Mit diesen kleinen Aufmerksamkeiten hebt sich deine Seite von den allgemeinen Terminplanern ab und gibt den Kunden ein Gefühl dafür, wen sie treffen.

5. Stelle die richtigen Fragen, aber halte sie leicht

Doodle erfasst bei der Buchung automatisch den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden - du musst also nicht noch einmal nachfragen.

Verwende stattdessen benutzerdefinierte Fragen, um hilfreiche Informationen zu sammeln, wie z. B.:

"Worauf möchtest du dich in unserer ersten Sitzung konzentrieren?"

"Hast du schon einmal mit jemandem aus diesem Bereich gearbeitet?"

"Gibt es irgendetwas, das ich wissen sollte, bevor wir uns treffen?"

Bleib im Gespräch und fakultativ. Dies ist nicht der richtige Ort für detaillierte medizinische oder rechtliche Formulare. Du zeigst damit nur, dass du dich gut vorbereiten willst.

Pro-Tipp: Eine durchdachte Frage kann ein besseres erstes Gespräch auslösen. Du könntest zum Beispiel fragen: "Was muss ich für unser erstes Treffen wissen, damit du dich wohl fühlst?"

6. Synchronisiere deinen Kalender und sende Erinnerungen

Sobald deine Buchungsseite eingerichtet ist, verbinde deinen bestehenden Kalender, um doppelte Buchungen oder Verwirrung zu vermeiden.

Doodle unterstützt:

Google Kalender

Microsoft Outlook

Eingebaute Erinnerungen für dich und den Kunden

So wird sichergestellt, dass alle pünktlich und mit den richtigen Erwartungen kommen. Keine zusätzlichen Schritte nötig.

7. Optional, aber leistungsstark: Bezahlung im Voraus einfordern

Wenn du für die Aufnahme von Gesprächen Geld verlangst - und sei es nur ein kleiner Betrag -, kann die Verbindung von Stripe mit deiner Buchungsseite dazu beitragen, die Zahl der Nichtteilnehmer/innen zu reduzieren und von Anfang an ein Engagement aufzubauen.

Vorteile:

Kunden zahlen, wenn sie buchen

Du überspringst die Nachbearbeitung von Rechnungen

Seriöse Kunden sind eher bereit, den Termin wahrzunehmen.

Dies ist besonders nützlich für Fachleute, die Coaching, Beratung oder Therapie anbieten, wo Zeit sowohl wertvoll als auch begrenzt ist.

Lass deine Buchungsseite das Onboarding für dich erledigen

Sobald deine Buchungsseite online ist, läuft sie ganz von alleine:

Kein Hin- und Herschreiben von E-Mails

Kein Kalenderwirrwarr

Kein übermäßiger Verwaltungsaufwand

Keine verpassten Gelegenheiten

Du musst keine Bestätigungen mehr einholen

Neue Kunden erhalten eine reibungslose, professionelle erste Erfahrung. Du behältst die Kontrolle über deine Zeit und konzentrierst deine Energie auf das Wesentliche. Du kannst den Link zu deiner Buchungsseite überall dort teilen, wo deine Kunden bereits sind, und so die Terminplanung einfach und zugänglich machen.

Gute Orte, um den Link zu deiner Buchungsseite zu teilen:

Wo du ihn teilen kannst Warum es funktioniert E-Mail-Signatur und Newsletter Taucht in jeder Nachricht auf - passive Werbung leicht gemacht Deine Unternehmenswebsite (Kontakt-/Dienstleistungsseite) Hilft Besuchern, sofort zu handeln, ohne eine E-Mail an dich zu schreiben LinkedIn-Bio oder Instagram-Profil Verwandelt den Profilverkehr mit einem Fingertipp in Buchungen Kundeneinführungs-E-Mails oder Willkommensdokumente Macht den nächsten Schritt für neue Kunden klar und einfach DMs oder Chat-Tools (WhatsApp, SMS, Slack) Perfekt für gelegentliche Terminvereinbarungen in laufenden Gesprächen Online-Communities oder Foren Erreicht potenzielle Kunden dort, wo sie bereits Zeit verbringen

Richte noch heute deine Buchungsseite für die Kundenaufnahme ein und überlasse Doodle die Terminplanung, damit du dich auf die Menschen konzentrieren kannst, die dir wichtig sind.