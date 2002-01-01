Come impostare le pagine di prenotazione per l'ingresso dei clienti

Crea un Doodle

    Se la gestione delle telefonate di assunzione è complicata, non sei il solo. Tra e-mail, no-show e aspettative poco chiare, è facile perdere tempo ed energie prima ancora di aver parlato con un cliente.

    Ecco perché il tuo processo di acquisizione è importante e perché la tua pagina di prenotazione può fare il lavoro pesante per te.

    Con Doodle, creare una pagina di prenotazione pulita, di marca e utile per i nuovi clienti richiede solo pochi minuti. È semplice, intuitivo e funziona senza un abbonamento a pagamento, così puoi iniziare a fare un'ottima prima impressione senza costi aggiuntivi.

    Ecco come creare un'esperienza di prenotazione professionale, efficiente e facile per tutti.

    1. Fai in modo che il primo contatto sia senza sforzo

    I nuovi clienti sono spesso nervosi o insicuri. Un processo di prenotazione confuso non aiuta. La tua pagina di prenotazione è la loro prima interazione con te, quindi facciamo in modo che sia senza problemi.

    Una pagina impostata con cura segnala che:

    • Sei organizzato

    • Dai valore al loro tempo

    • Sei facile da gestire

    Con Doodle non hai bisogno di competenze tecniche o di molteplici strumenti. Un semplice link sostituisce le lunghe catene di e-mail e le riprogrammazioni dell'ultimo minuto, garantendo a entrambi la massima tranquillità fin dall'inizio.

    2. Crea una pagina di prenotazione dedicata ai nuovi clienti

    Non inviare i nuovi clienti alla tua disponibilità generale. Crea invece una pagina di prenotazione dedicata ai nuovi clienti. In questo modo potrai controllare le aspettative e adattare il flusso di lavoro alle persone che ti incontrano per la prima volta.

    Per configurarla:

    • Vai alla tua dashboard Doodle e crea una pagina di prenotazione.

    • Dai alla sessione un nome accogliente come "Chiamata introduttiva", "Chiamata di benvenuto" o "Consultazione iniziale".

    • Scegli una sessione di breve durata, l'ideale è 15 o 30 minuti.

    Usa la descrizione della sessione per far sapere ai clienti cosa si aspettano: "Questa è una breve sessione introduttiva per conoscerci ed esplorare se siamo adatti a lavorare insieme".

    In questo modo si stabilisce il tono e si elimina l'incertezza prima ancora di iniziare la telefonata.

    3. Aggiungi la tua disponibilità e proteggi il tuo tempo

    Non è necessario aprire tutta la tua agenda. Limita quando e quanto spesso rispondi alle chiamate di assunzione per rimanere concentrato e carico di energia.

    Nelle impostazioni della tua pagina di prenotazione:

    • Imposta finestre di disponibilità solo per queste sessioni (ad esempio lunedì e mercoledì mattina).

    • Aggiungi dei buffer prima e dopo, in modo da poterti preparare, decomprimere o prendere appunti.

    • Utilizza dei limiti per controllare il numero di ingressi consentiti al giorno o alla settimana.

    Con Doodle è facile costruire un programma che vada bene per te e che si adatti alla tua vita.

    4. Marca la tua pagina di prenotazione per creare fiducia

    La tua pagina di prenotazione deve riflettere chi sei e cosa offri. Con le opzioni di personalizzazione premium di Doodle, puoi rendere la tua pagina veramente tua, aiutando i clienti a sentirsi sicuri prima ancora di aver parlato con te.

    Personalizza:

    • Il tuo logo o la foto del profilo

    • Il tuo nome, il tuo titolo professionale e la tua area di specializzazione

    • Una breve e calorosa descrizione della sessione

    • Il colore del tuo marchio (o semplicemente scegli qualcosa di calmo e professionale)

    Questi piccoli accorgimenti aiutano la tua pagina a distinguersi dai programmatori generici e a far capire ai clienti chi stanno per incontrare.

    5. Fai le domande giuste ma non esagerare

    Doodle raccoglie automaticamente il nome e l'e-mail del cliente durante la prenotazione: non c'è bisogno di chiederlo di nuovo.

    Utilizza invece domande personalizzate per raccogliere un contesto utile, come ad esempio:

    • "Su cosa vorresti concentrarti nella nostra prima sessione?".

    • "Hai già lavorato con qualcuno in questo campo?".

    • "C'è qualcosa che vuoi che io sappia prima di incontrarci?".

    Mantieni un tono discorsivo e facoltativo. Non è questo il luogo per compilare moduli medici o legali dettagliati. Stai semplicemente dimostrando che ti interessa abbastanza da prepararti.

    Un consiglio: una domanda ponderata può dare il via a una prima conversazione migliore. Ad esempio, potresti chiedere: "Cosa devo sapere per il nostro primo incontro per aiutarti a sentirti a tuo agio?".

    6. Sincronizza il tuo calendario e invia promemoria

    Una volta impostata la tua pagina di prenotazione, collega il tuo calendario esistente per evitare doppie prenotazioni o confusione.

    Doodle supporta:

    • Google Calendar

    • Microsoft Outlook

    • Promemoria integrati per te e per il cliente

    Questo assicura che tutti arrivino puntuali e con le giuste aspettative. Non sono necessari altri passaggi.

    7. Opzionale ma potente: Riscuotere il pagamento in anticipo

    Se ti fai pagare per le chiamate di ingresso, anche per un piccolo importo, collegare Stripe alla tua pagina di prenotazione può aiutarti a ridurre i no-show e a stabilire un impegno fin dall'inizio.

    Vantaggi:

    • I clienti pagano quando prenotano

    • Si evitano i controlli della fattura

    • I clienti seri sono più propensi a seguire la pratica

    Questo è particolarmente utile per i professionisti che offrono coaching, consulenza o terapia, dove il tempo è prezioso e limitato.

    Lascia che la tua pagina di prenotazione faccia l'onboarding per te

    Una volta che la tua pagina di prenotazione è attiva, funziona da sola:

    • Nessuna email di risposta

    • Nessuna confusione nel calendario

    • Nessun sovraccarico amministrativo

    • Nessuna opportunità persa

    • Nessuna necessità di rincorrere le conferme

    I nuovi clienti avranno una prima esperienza professionale e senza intoppi. Hai il controllo del tuo tempo e puoi concentrare le tue energie dove è più importante. Puoi condividere il link della tua pagina di prenotazione ovunque i tuoi clienti si trovino, rendendo la programmazione semplice e accessibile.

    Luoghi ideali per condividere il link della tua pagina di prenotazione:

    Dove condividerlo

    Perché funziona

    Firma delle e-mail e newsletter

    Appare in ogni messaggio - la promozione passiva è facile da realizzare

    Il sito web della tua attività (pagina dei contatti/servizi)

    Aiuta i visitatori a compiere un'azione immediata senza inviarti un'e-mail

    Biografia su LinkedIn o profilo Instagram

    Trasforma il traffico del profilo in prenotazioni con un solo tocco

    Email di benvenuto per i clienti o documenti di benvenuto

    Rende il passo successivo chiaro e semplice per i nuovi clienti

    DM o strumenti di chat (WhatsApp, SMS, Slack)

    Perfetto per programmare in modo casuale le conversazioni in corso

    Comunità o forum online

    Raggiunge i potenziali clienti dove stanno già trascorrendo il loro tempo

    Imposta oggi stesso la tua pagina di prenotazione per i clienti e lascia che Doodle si occupi della programmazione, così potrai concentrarti sulle persone che contano.

