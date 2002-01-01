Come impostare le pagine di prenotazione per l'ingresso dei clienti

Se la gestione delle telefonate di assunzione è complicata, non sei il solo. Tra e-mail, no-show e aspettative poco chiare, è facile perdere tempo ed energie prima ancora di aver parlato con un cliente.

Ecco perché il tuo processo di acquisizione è importante e perché la tua pagina di prenotazione può fare il lavoro pesante per te.

Con Doodle, creare una pagina di prenotazione pulita, di marca e utile per i nuovi clienti richiede solo pochi minuti. È semplice, intuitivo e funziona senza un abbonamento a pagamento, così puoi iniziare a fare un'ottima prima impressione senza costi aggiuntivi.

Ecco come creare un'esperienza di prenotazione professionale, efficiente e facile per tutti.

1. Fai in modo che il primo contatto sia senza sforzo

I nuovi clienti sono spesso nervosi o insicuri. Un processo di prenotazione confuso non aiuta. La tua pagina di prenotazione è la loro prima interazione con te, quindi facciamo in modo che sia senza problemi.

Una pagina impostata con cura segnala che:

Sei organizzato

Dai valore al loro tempo

Sei facile da gestire

Con Doodle non hai bisogno di competenze tecniche o di molteplici strumenti. Un semplice link sostituisce le lunghe catene di e-mail e le riprogrammazioni dell'ultimo minuto, garantendo a entrambi la massima tranquillità fin dall'inizio.

2. Crea una pagina di prenotazione dedicata ai nuovi clienti

Non inviare i nuovi clienti alla tua disponibilità generale. Crea invece una pagina di prenotazione dedicata ai nuovi clienti. In questo modo potrai controllare le aspettative e adattare il flusso di lavoro alle persone che ti incontrano per la prima volta.

Per configurarla:

Vai alla tua dashboard Doodle e crea una pagina di prenotazione .

Dai alla sessione un nome accogliente come "Chiamata introduttiva", "Chiamata di benvenuto" o "Consultazione iniziale" .

Scegli una sessione di breve durata, l'ideale è 15 o 30 minuti.

Usa la descrizione della sessione per far sapere ai clienti cosa si aspettano: "Questa è una breve sessione introduttiva per conoscerci ed esplorare se siamo adatti a lavorare insieme".

In questo modo si stabilisce il tono e si elimina l'incertezza prima ancora di iniziare la telefonata.

3. Aggiungi la tua disponibilità e proteggi il tuo tempo

Non è necessario aprire tutta la tua agenda. Limita quando e quanto spesso rispondi alle chiamate di assunzione per rimanere concentrato e carico di energia.

Nelle impostazioni della tua pagina di prenotazione:

Imposta finestre di disponibilità solo per queste sessioni (ad esempio lunedì e mercoledì mattina ).

Aggiungi dei buffer prima e dopo, in modo da poterti preparare, decomprimere o prendere appunti.

Utilizza dei limiti per controllare il numero di ingressi consentiti al giorno o alla settimana.

Con Doodle è facile costruire un programma che vada bene per te e che si adatti alla tua vita.

4. Marca la tua pagina di prenotazione per creare fiducia

La tua pagina di prenotazione deve riflettere chi sei e cosa offri. Con le opzioni di personalizzazione premium di Doodle, puoi rendere la tua pagina veramente tua, aiutando i clienti a sentirsi sicuri prima ancora di aver parlato con te.

Personalizza:

Il tuo logo o la foto del profilo

Il tuo nome, il tuo titolo professionale e la tua area di specializzazione

Una breve e calorosa descrizione della sessione

Il colore del tuo marchio (o semplicemente scegli qualcosa di calmo e professionale)

Questi piccoli accorgimenti aiutano la tua pagina a distinguersi dai programmatori generici e a far capire ai clienti chi stanno per incontrare.

5. Fai le domande giuste ma non esagerare

Doodle raccoglie automaticamente il nome e l'e-mail del cliente durante la prenotazione: non c'è bisogno di chiederlo di nuovo.

Utilizza invece domande personalizzate per raccogliere un contesto utile, come ad esempio:

"Su cosa vorresti concentrarti nella nostra prima sessione?".

"Hai già lavorato con qualcuno in questo campo?".

"C'è qualcosa che vuoi che io sappia prima di incontrarci?".

Mantieni un tono discorsivo e facoltativo. Non è questo il luogo per compilare moduli medici o legali dettagliati. Stai semplicemente dimostrando che ti interessa abbastanza da prepararti.

Un consiglio: una domanda ponderata può dare il via a una prima conversazione migliore. Ad esempio, potresti chiedere: "Cosa devo sapere per il nostro primo incontro per aiutarti a sentirti a tuo agio?".

6. Sincronizza il tuo calendario e invia promemoria

Una volta impostata la tua pagina di prenotazione, collega il tuo calendario esistente per evitare doppie prenotazioni o confusione.

Doodle supporta:

Google Calendar

Microsoft Outlook

Promemoria integrati per te e per il cliente

Questo assicura che tutti arrivino puntuali e con le giuste aspettative. Non sono necessari altri passaggi.

7. Opzionale ma potente: Riscuotere il pagamento in anticipo

Se ti fai pagare per le chiamate di ingresso, anche per un piccolo importo, collegare Stripe alla tua pagina di prenotazione può aiutarti a ridurre i no-show e a stabilire un impegno fin dall'inizio.

Vantaggi:

I clienti pagano quando prenotano

Si evitano i controlli della fattura

I clienti seri sono più propensi a seguire la pratica

Questo è particolarmente utile per i professionisti che offrono coaching, consulenza o terapia, dove il tempo è prezioso e limitato.

Lascia che la tua pagina di prenotazione faccia l'onboarding per te

Una volta che la tua pagina di prenotazione è attiva, funziona da sola:

Nessuna email di risposta

Nessuna confusione nel calendario

Nessun sovraccarico amministrativo

Nessuna opportunità persa

Nessuna necessità di rincorrere le conferme

I nuovi clienti avranno una prima esperienza professionale e senza intoppi. Hai il controllo del tuo tempo e puoi concentrare le tue energie dove è più importante. Puoi condividere il link della tua pagina di prenotazione ovunque i tuoi clienti si trovino, rendendo la programmazione semplice e accessibile.

Luoghi ideali per condividere il link della tua pagina di prenotazione:

Dove condividerlo Perché funziona Firma delle e-mail e newsletter Appare in ogni messaggio - la promozione passiva è facile da realizzare Il sito web della tua attività (pagina dei contatti/servizi) Aiuta i visitatori a compiere un'azione immediata senza inviarti un'e-mail Biografia su LinkedIn o profilo Instagram Trasforma il traffico del profilo in prenotazioni con un solo tocco Email di benvenuto per i clienti o documenti di benvenuto Rende il passo successivo chiaro e semplice per i nuovi clienti DM o strumenti di chat (WhatsApp, SMS, Slack) Perfetto per programmare in modo casuale le conversazioni in corso Comunità o forum online Raggiunge i potenziali clienti dove stanno già trascorrendo il loro tempo

Imposta oggi stesso la tua pagina di prenotazione per i clienti e lascia che Doodle si occupi della programmazione, così potrai concentrarti sulle persone che contano.