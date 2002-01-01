Cómo configurar Páginas de Reserva para la captación de clientes

Si las llamadas de admisión te parecen un lío, no eres el único. Entre las idas y venidas de correos electrónicos, las ausencias y las expectativas poco claras, es fácil perder tiempo y energía incluso antes de hablar con un cliente.

Por eso es importante tu proceso de admisión, y por eso tu Página de Reservas puede hacer el trabajo pesado por ti.

Con Doodle, crear una página de reservas limpia, con tu marca y útil para los nuevos clientes es cuestión de minutos. Es sencilla, intuitiva y funciona sin suscripción de pago, por lo que puedes empezar a causar una gran primera impresión sin gastos adicionales.

A continuación te explicamos cómo crear una experiencia de admisión que sea profesional, eficiente y fácil para todos.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

1. Haz que el primer contacto no suponga ningún esfuerzo

Los nuevos clientes suelen estar nerviosos o inseguros. Un proceso de reserva confuso no ayudará. Tu Página de Reservas es su primera interacción contigo, así que hagamos que sea fluida.

Una página bien configurada indica:

Eres organizado

Valoras su tiempo

Es fácil trabajar contigo

Con Doodle, no necesitas conocimientos técnicos ni múltiples herramientas. Un simple enlace sustituye a las largas cadenas de correos electrónicos y a las reprogramaciones de última hora, lo que os da tranquilidad a ambos desde el principio.

2. Crea una página de reservas exclusiva para nuevos clientes

No envíes a los nuevos clientes a tu página de disponibilidad general. En lugar de eso, crea una Página de Reservas sólo para la captación de clientes. Esto te ayuda a controlar las expectativas y a adaptar el flujo a las personas que te conocen por primera vez.

Para configurarla:

Ve a tu panel de control de Doodle y crea una Página de Reserva

Pon a la sesión un nombre acogedor, como "Llamada de presentación", "Llamada de bienvenida" o "Consulta inicial".

Elige una sesión de corta duración, 15 o 30 minutos es lo ideal

Utiliza la descripción de la sesión para que sepan qué esperar: "Esta es una breve sesión introductoria para conocernos y explorar si encajamos bien para trabajar juntos".

Esto establece el tono y elimina la incertidumbre incluso antes de que empiece la llamada.

3. Añade tu disponibilidad y protege tu tiempo

No hace falta que abras todo tu calendario. Limita cuándo y con qué frecuencia atiendes las llamadas de admisión para mantenerte centrado y con energía.

En la configuración de tu Página de Reservas:

Establece ventanas de disponibilidad sólo para estas sesiones (por ejemplo, lunes y miércoles por la mañana )

Añade buffers antes y después, para que puedas prepararte, descomprimirte o tomar notas.

Utiliza límites para controlar cuántas tomas permites al día o a la semana

Doodle facilita la creación de un horario que funcione para ti y se adapte a tu vida.

4. Marca tu Página de Reservas para generar confianza

Tu Página de Reservas debe reflejar quién eres y qué ofreces. Con las opciones de personalización premium de Doodle, puedes hacer que tu página sea verdaderamente tuya, ayudando a que los clientes se sientan seguros antes incluso de haber hablado contigo.

Personaliza:

Tu logotipo o foto de perfil

Tu nombre, título profesional y área de especialización

Una descripción breve y cálida de la sesión

El color de tu marca (o simplemente elige algo tranquilo y profesional)

Estos pequeños toques ayudan a que tu página destaque entre los programadores genéricos, y dan a los clientes una idea de con quién se van a reunir.

5. Haz las preguntas adecuadas, pero de forma ligera

Doodle recoge automáticamente el nombre y el correo electrónico del cliente durante la reserva: no hace falta volver a preguntar.

En su lugar, utiliza preguntas personalizadas para recopilar contexto útil, como por ejemplo

"¿En qué te gustaría centrarte en nuestra primera sesión?"

"¿Has trabajado antes con alguien de este campo?"

"¿Hay algo que te gustaría que supiera antes de reunirnos?".

Que sea algo conversacional y opcional. No es el lugar para detallar formularios médicos o legales. Simplemente estás demostrando que te importa lo suficiente como para prepararte.

Consejo profesional: Una pregunta bien pensada puede desencadenar una primera conversación mejor. Por ejemplo, podrías preguntar: "¿Qué necesito saber en nuestro primer encuentro para que te sientas cómoda?".

6. Sincroniza tu calendario y envía recordatorios

Una vez configurada tu Página de Reservas, conecta tu calendario existente para evitar dobles reservas o confusiones.

Doodle es compatible:

Google Calendar

Microsoft Outlook

Recordatorios incorporados tanto para ti como para el cliente

Esto garantiza que todos lleguen a tiempo y con las expectativas correctas. No se necesitan pasos adicionales.

7. Opcional pero potente: Cobra por adelantado

Si cobras por las llamadas de admisión, aunque sea una pequeña cantidad, conectar Stripe a tu Página de Reservas puede ayudarte a reducir las ausencias y a establecer un compromiso desde el principio.

Ventajas:

Los clientes pagan cuando reservan

Te ahorras el seguimiento de las facturas

Es más probable que los clientes serios se comprometan

Esto es especialmente útil para los profesionales que ofrecen coaching, consultoría o terapia, donde el tiempo es valioso y limitado.

Deja que tu Página de Reservas haga la incorporación por ti

Una vez que tu Página de Reservas de admisión está activa, funciona por sí sola:

Sin correos electrónicos de ida y vuelta

Sin confusiones de calendario

Sin agobios administrativos

Sin oportunidades perdidas

Sin necesidad de perseguir confirmaciones

Los nuevos clientes tienen una primera experiencia profesional y sin complicaciones. Tú mantienes el control de tu tiempo y concentras tu energía donde más importa. Puedes compartir el enlace de tu Página de Reservas donde ya estén tus clientes, haciendo que la programación sea sencilla y accesible.

Buenos lugares para compartir el enlace de tu Página de Reservas:

Dónde compartirlo Por qué funciona Firma de correo electrónico y boletines Aparece en todos los mensajes: promoción pasiva más fácil El sitio web de tu empresa (página de contacto/servicios) Ayuda a los visitantes a realizar una acción inmediata sin enviarte un correo electrónico Biografía de LinkedIn o perfil de Instagram Convierte el tráfico del perfil en reservas con un solo toque Correos electrónicos de incorporación de clientes o documentos de bienvenida Hace que el siguiente paso sea claro y fácil para los nuevos clientes DMs o herramientas de chat (WhatsApp, SMS, Slack) Perfecto para la programación casual en conversaciones en curso Comunidades o foros online Llega a los clientes potenciales allí donde ya están pasando el tiempo

Configura hoy mismo tu Página de reserva de captación de clientes y deja que Doodle se encargue de la programación, para que puedas centrarte en las personas que te importan.