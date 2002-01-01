Agendamento
Como encontrar o melhor horário para realizar suas revisões de sprint
Uma revisão de sprint existe para inspecionar o progresso, obter feedback construtivo e adaptar o plano. O horário do calendário que você escolhe permite isso ou o prejudica. Se você colocar a revisão em um horário com pouca energia, as pessoas chegarão atrasadas, estarão presentes pela metade ou nem aparecerão. Depois disso, o feedback fica pingando, os tickets são reabertos e a equipe sai com mais perguntas do que decisões. Escolha um período de maior energia com a sobreposição certa e a mesma reunião se torna nítida: as demonstrações acontecem, as críticas são honestas e as próximas etapas são claras o suficiente para desbloquear o próximo sprint.
Sinais de que seu cronograma precisa ser consertado (e por que isso prejudica)
As pessoas-chave chegam atrasadas ou saem mais cedo → as demonstrações se prolongam, as decisões são negligenciadas.
O feedback chega após a revisão → os tíquetes são reabertos, o retrabalho aumenta.
O intervalo de tempo reduz o tempo de foco → as multitarefas aumentam, os problemas são perdidos.
Esses são problemas de tempo disfarçados de problemas de agenda. Se dois ou mais forem verdadeiros, mude o horário antes de você reescrever o formato. Na maioria das equipes, o simples fato de mudar a reunião em uma ou duas horas altera a energia da sala, reduz os desentendimentos durante a sessão e diminui o trabalho de "acompanhamento" que geralmente se estende para o próximo sprint.
Princípios para escolher o melhor horário
Maximize a energia: o meio do dia, o meio da semana (de terça a quinta) é melhor que o primeiro/último horário.
Respeite a sobreposição: escolha a maior interseção de fuso horário; se não for possível uma sobreposição perfeita, alterne quem flexiona cada sprint.
Mantenha a concisão: faça revisões de 45 a 60 minutos; deixe os aprofundamentos para um acompanhamento individual.
Seja consistente: o mesmo dia e horário em cada sprint cria o hábito e a assiduidade.
Integre as partes interessadas de forma inteligente: ofereça uma breve janela de demonstração por meio de uma página de reservas.
Esses princípios funcionam porque correspondem ao comportamento real da atenção. O meio da semana evita a triagem de segunda-feira e a fadiga de sexta-feira. A alternância torna justa a colaboração entre regiões, o que melhora a participação. Revisões curtas forçam demonstrações mais nítidas e evitam que o debate ocupe toda a hora; perguntas mais profundas são respondidas em intervalos 1:1 focados, onde as decisões acontecem mais rapidamente.
Táticas de agendamento
Bloqueio de tempo: reserve as últimas 2 a 3 horas do sprint (com buffers) para a revisão.
Agrupe demonstrações relacionadas: agrupe trabalhos semelhantes para manter o contexto.
Use as ferramentas do Doodle:
Página de reservas para uma "janela de demonstração" das partes interessadas.
Enquete de grupo para conseguir uma vaga entre equipes e zonas.
Folha de registro para que os apresentadores façam demonstrações de 7 minutos com 3 minutos de perguntas e respostas.
Trate a programação como parte da entrega, não como administração. Um bloco dedicado no final do sprint significa que os apresentadores não estão correndo dos canais de incidentes para as demonstrações. O agrupamento de demonstrações relacionadas mantém a sala em um único modo mental, o que gera perguntas melhores. E, ao transferir a coordenação para o Doodle - página de reservas para as partes interessadas, enquete de grupo para o espaço principal, folha de inscrição para a ordem de apresentação - você elimina o turbilhão de mensagens administrativas que geralmente rouba horas da equipe.
Horários recomendados por região
Combinação de regiões
Janela sugerida
EUA-UE
De terça a quinta, início da tarde CET (manhã ET)
UE-APAC
Terça-feira, início da manhã na UE (tarde/noite na APAC); alternar a cada sprint
Fuso horário único
Quarta a quinta, no meio da manhã
Pense nesta tabela como um modelo inicial, não como uma regra. Faça um rápido experimento em dois sprints: escolha a janela de correspondência mais próxima, meça a participação e o rendimento das decisões e, em seguida, ajuste. Se um público-alvo importante não puder participar da revisão ao vivo, mantenha o horário principal estável e encaminhe-o pela janela de demonstração da página de reservas; o feedback dele ainda chegará a tempo sem atrapalhar a reunião principal.
Esta semana (vitórias rápidas)
Publicar uma página de reservas do Doodle: "Janela de Demonstrações - Revisão do Sprint".
Lance uma enquete de grupo do Doodle (encerra em 24 horas) para bloquear o espaço.
Configure uma planilha de registro do Doodle com uma demonstração de 7 minutos + intervalos de 3 minutos para perguntas e respostas.
Use isso como um teste leve, não como uma reorganização. Anuncie o motivo, execute o novo cronograma em dois sprints e compare. Você verá reuniões mais curtas, menos tíquetes reabertos e uma aceitação mais rápida do trabalho realizado.
Encerramento
O tempo certo transforma a revisão do sprint de um ritual de status em um mecanismo de decisão. Quando o Doodle lida com a página de reservas, a enquete de grupo, a planilha de inscrição e os acompanhamentos individuais, você concorda com um espaço uma vez, mantém o foco da sessão e dá à sua equipe mais horas para criar - e não para perseguir calendários.
