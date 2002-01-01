Dicas de planejamento assíncrono para equipes de tecnologia remotas

O planejamento é difícil quando a sua equipe está espalhada por vários fusos horários, fazendo malabarismos com vários projetos e tentando manter o foco entre chamadas consecutivas. E na área de tecnologia? Isso fica ainda mais complicado. Engenheiros, designers, gerentes de produtos, TI, controle de qualidade - todos trabalhando em prazos diferentes, com necessidades diferentes.
O planejamento assíncrono não é apenas uma coisa boa de se ter. É a única maneira de as equipes de tecnologia remotas se manterem alinhadas sem se afogarem em reuniões. Mas para fazer isso corretamente é preciso mais do que apenas ativar o "Não perturbe" e esperar pelo melhor.
Aqui estão 5 dicas de planejamento assíncrono que facilitam o alinhamento da sua equipe, eliminam o caos do calendário e realmente fazem as coisas acontecerem.
1. Mantenha as ferramentas simples e visíveis
As equipes de tecnologia remota adoram ferramentas, mas quando todos estão usando ferramentas diferentes, o planejamento se transforma em trabalho de detetive. Onde está o escopo do projeto? Já finalizamos o sprint? Quem está atualizando o backlog?
A solução: Escolha um local para acompanhar os planos, as decisões e as atualizações. Todos devem saber onde procurar.
Seu centro de planejamento assíncrono pode incluir:
Metas e cronogramas do projeto
Questões em aberto e bloqueadores
Atualizações ou decisões semanais
Links para documentos ou especificações relevantes
Pode ser uma página compartilhada do Notion, um Google Doc ou um quadro de projeto. Mantenha-o público, fácil de atualizar e leve. Sua equipe agradecerá a você.
2. Use check-ins assíncronos, não apenas reuniões
As reuniões de status geralmente são apenas uma pessoa falando enquanto as outras ficam meio que ouvindo. Os check-ins assíncronos podem fazer o mesmo trabalho - mais rapidamente e com menos interrupções.
Experimente estes formatos:
Formato
Prós
Contras
Atualização de thread do Slack
Rápida, pesquisável e transparente
Pode ficar barulhento em canais grandes
Registros de noções ou documentos
Estruturado e fácil de consultar
Você precisa de disciplina para atualizar
Vídeo curto do Loom
Toque humano, bom para orientações
Mais difícil de ler ou citar
O objetivo é manter-se informado sem interromper o trabalho. Se alguém precisar de uma conversa mais aprofundada, marque uma reunião individual, mas não use reuniões como padrão para cada atualização.
3. Planeje com flexibilidade em mente
Os prazos são importantes. Mas na área de tecnologia, as prioridades mudam rapidamente. O planejamento assíncrono dá a você espaço para mudar quando for necessário.
Isso começa com a flexibilidade em relação a quando e como o planejamento acontece. Com o Group Poll do Doodle, você pode encontrar facilmente um horário que funcione em todos os fusos horários e funções. Você não precisa de cadeias intermináveis de e-mails, apenas uma votação rápida.
Você também não precisa que todos planejem ao mesmo tempo. Documente o plano, deixe que as pessoas o revisem de acordo com a agenda delas e só se reúnam quando isso realmente agregar valor.
4. Inclua a TI no início do processo de planejamento
Em muitas empresas, a TI detém discretamente as chaves para que as coisas sejam feitas. Eles conhecem as ferramentas, as limitações e a configuração da equipe em todos os departamentos.
Inclua-os no planejamento desde o início, especialmente quando você estiver coordenando várias funções ou integrando novas ferramentas. Eles podem ajudar a identificar bloqueadores, sinalizar os limites do sistema ou sugerir maneiras melhores de trabalhar com as equipes.
Quando a TI não é incluída até o final, você corre o risco de retrabalho, atrasos e muito tempo perdido na coordenação. E ninguém tem tempo para isso.
5. Crie amortecedores de tempo e revisões assíncronas
Nem todo feedback precisa ser feito ao vivo. Ao incluir revisões assíncronas em sua programação, você dá às pessoas tempo para pensar - e reduz as idas e vindas.
Use a página de agendamento do Doodle para permitir que os membros da equipe agendem sessões individuais ou de planejamento com os leads em sua própria agenda. Você não precisará mais ficar se comunicando para encontrar um horário que funcione.
Você tem clientes ou parceiros externos? A integração com o Stripe na Booking Page significa que você pode cobrar pagamentos automaticamente quando eles agendarem um horário com você.
A segurança é importante, especialmente no planejamento assíncrono
O planejamento assíncrono significa mais informações flutuando em ferramentas, documentos e mensagens. Manter esses dados seguros não é opcional - é fundamental.
O Doodle oferece segurança de nível empresarial, incluindo:
Certificação SOC 2
Design que prioriza a privacidade
Nenhum dado pessoal é compartilhado sem consentimento
Você fica tranquilo sabendo que os dados de agendamento da sua equipe - e as informações dos seus clientes - estão protegidos.
Por que o Doodle funciona para equipes de tecnologia assíncrona
O Doodle foi criado para esse tipo de trabalho. Remoto. Flexível. Claro.
Não importa se você está:
Executar uma sessão de planejamento de sprint com uma enquete de grupo
Permitir que voluntários ou membros da equipe se inscrevam para tarefas com uma planilha de inscrição
Oferecendo disponibilidade fácil com uma sessão 1:1
Compartilhando sua página de reservas para permitir que outras pessoas reservem um horário sem precisar ficar trocando ideias
Com o Doodle, você faz o trabalho assíncrono... funcionar.
E com o Doodle Pro, você terá acesso a:
Enquetes, páginas de reservas e reuniões individuais ilimitadas
Marca personalizada
Sem anúncios
Ferramentas de conferência pela Web, como Microsoft Teams e Webex
Descrições de reuniões geradas por IA inteligente
Cobrança de pagamentos com o Stripe
Em equipes de tecnologia remotas, a assincronia não é mais opcional. O Doodle ajuda você a planejar de forma mais inteligente, manter-se alinhado e proteger o tempo da sua equipe.
Agendamento