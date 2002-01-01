Consigli per la pianificazione asincrona dei team tecnici remoti

La pianificazione è difficile quando il tuo team è sparpagliato in diversi fusi orari, si destreggia tra più progetti e cerca di rimanere concentrato tra una telefonata e l'altra. E nel settore tecnologico? Le cose si complicano ancora di più. Ingegneri, designer, product manager, IT, QA: tutti lavorano con tempistiche diverse e con esigenze diverse.

La pianificazione asincrona non è solo una cosa da fare. È l'unico modo in cui i team tecnologici remoti possono rimanere allineati senza affogare nelle riunioni. Ma per farlo bene non basta attivare la funzione "Non disturbare" e sperare nel meglio.

Ecco 5 consigli per la pianificazione asincrona che rendono più facile allineare il tuo team, ridurre il caos del calendario e portare a termine le cose.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

1. Mantieni gli strumenti semplici e visibili

I team tecnologici remoti amano gli strumenti, ma quando tutti ne usano di diversi, la pianificazione si trasforma in un lavoro da detective. Dov'è l'ambito del progetto? Abbiamo concluso lo sprint? Chi sta aggiornando il backlog?

La soluzione: Scegli un unico posto dove tenere traccia dei piani, delle decisioni e degli aggiornamenti. Tutti devono sapere dove guardare.

Il tuo centro di pianificazione asincrona potrebbe includere:

Obiettivi e tempistiche del progetto

Domande aperte e blocchi

Aggiornamenti o decisioni settimanali

Link a documenti o specifiche rilevanti

Potrebbe essere una pagina Notion condivisa, un Google Doc o una bacheca di progetto. Rendilo pubblico, facile da aggiornare e leggero. Il tuo team ti ringrazierà.

2. Usa i check-in asincroni, non solo le riunioni

Le riunioni di stato sono spesso caratterizzate da una sola persona che parla mentre gli altri ascoltano a metà. I check-in asincroni possono fare lo stesso lavoro, più velocemente e con meno interruzioni.

Prova questi formati:

Formato Pro Contro Aggiornamento del thread di Slack Veloce, ricercabile, trasparente Può diventare rumoroso in canali di grandi dimensioni Registri di nozioni o documenti Strutturati e facili da consultare Necessita di disciplina per l'aggiornamento Breve video di Loom Tocco umano, ottimo per i walkthrough Più difficile da scremare o citare

L'obiettivo è rimanere informati senza interrompere il lavoro. Se qualcuno ha bisogno di una conversazione più approfondita, allora prenota un incontro 1:1, ma non ricorrere a riunioni per ogni aggiornamento.

3. Pianifica tenendo conto della flessibilità

Le scadenze sono importanti. Ma nel settore tecnologico le priorità cambiano velocemente. La pianificazione asincrona ti dà la possibilità di cambiare quando è necessario.

Questo inizia con la flessibilità di quando e come avviene la pianificazione. Il Sondaggio di Gruppo di Doodle permette di trovare facilmente un orario che vada bene per tutti i fusi orari e i ruoli. Niente catene di e-mail interminabili, solo un voto veloce.

Non è nemmeno necessario che tutti pianifichino nello stesso momento. Documenta il piano, lascia che le persone lo rivedano in base ai loro impegni e riunisciti solo quando questo aggiunge veramente valore.

4. Coinvolgi il reparto IT nel processo di pianificazione

In molte aziende, l'IT detiene silenziosamente le chiavi per portare a termine le cose. Conosce gli strumenti, le limitazioni e l'organizzazione dei team dei vari reparti.

Coinvolgili nella pianificazione fin dalle prime fasi, soprattutto quando si tratta di coordinare funzioni diverse o di introdurre nuovi strumenti. Possono aiutarti a individuare i blocchi, a segnalare i limiti del sistema o a suggerire modi migliori per lavorare tra i team.

Se il reparto IT non viene coinvolto fino alla fine , rischi di subire ritardi e di perdere molto tempo per il coordinamento. E nessuno ha tempo per questo.

5. Prevedere buffer temporali e revisioni asincrone

Non tutti i feedback devono avvenire in diretta. Se inserisci le revisioni asincrone nel tuo programma, dai alle persone il tempo di pensare e riduci il tira e molla.

Utilizza la Pagina di Prenotazione di Doodle per consentire ai membri del team di prenotare sessioni 1:1 o di pianificazione con i leader secondo i loro orari. Non è più necessario inviarsi l'un l'altro per trovare un orario che vada bene.

Hai clienti o partner esterni? L'integrazione di Stripe in Booking Page ti permette di riscuotere automaticamente i pagamenti quando i clienti fissano un appuntamento con te.

La sicurezza è importante, soprattutto quando si pianifica in modo asincrono

La pianificazione asincrona significa più informazioni che circolano tra strumenti, documenti e messaggi. Mantenere questi dati al sicuro non è facoltativo: è fondamentale.

Doodle offre una sicurezza di livello aziendale, tra cui:

Certificazione SOC 2

Design orientato alla privacy

Nessun dato personale condiviso senza consenso

Puoi stare tranquillo sapendo che i dati di pianificazione del tuo team e le informazioni dei tuoi clienti sono protetti.

Perché Doodle è perfetto per i team tecnici asincroni

Doodle è stato costruito per questo tipo di lavoro. Remoto. Flessibile. Chiaro.

Sia che tu stia:

Gestire una sessione di pianificazione dello sprint con un Sondaggio di Gruppo

Permettere ai volontari o ai membri del team di iscriversi alle attività con un Pianificatore di Eventi

Offrire una facile disponibilità con un 1:1

Condividere la tua Pagina di Prenotazione per permettere ad altri di prenotare il tempo senza dover fare avanti e indietro.

Doodle rende il lavoro asincrono... funzionante.

E con Doodle Pro, sbloccherai:

Sondaggi, Pagine di prenotazione e 1:1 illimitati

Marchio personalizzato

Nessuna pubblicità

Strumenti per conferenze web come Microsoft Teams e Webex

Descrizioni intelligenti degli incontri generate dall'intelligenza artificiale

Raccolta di pagamenti con Stripe

Nei team tecnologici remoti, l'asincronia non è più un optional. Doodle ti aiuta a pianificare in modo più intelligente, a rimanere allineato e a proteggere il tempo del tuo team.