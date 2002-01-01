Pianificazione
Consigli per la pianificazione asincrona dei team tecnici remoti
La pianificazione è difficile quando il tuo team è sparpagliato in diversi fusi orari, si destreggia tra più progetti e cerca di rimanere concentrato tra una telefonata e l'altra. E nel settore tecnologico? Le cose si complicano ancora di più. Ingegneri, designer, product manager, IT, QA: tutti lavorano con tempistiche diverse e con esigenze diverse.
La pianificazione asincrona non è solo una cosa da fare. È l'unico modo in cui i team tecnologici remoti possono rimanere allineati senza affogare nelle riunioni. Ma per farlo bene non basta attivare la funzione "Non disturbare" e sperare nel meglio.
Ecco 5 consigli per la pianificazione asincrona che rendono più facile allineare il tuo team, ridurre il caos del calendario e portare a termine le cose.
1. Mantieni gli strumenti semplici e visibili
I team tecnologici remoti amano gli strumenti, ma quando tutti ne usano di diversi, la pianificazione si trasforma in un lavoro da detective. Dov'è l'ambito del progetto? Abbiamo concluso lo sprint? Chi sta aggiornando il backlog?
La soluzione: Scegli un unico posto dove tenere traccia dei piani, delle decisioni e degli aggiornamenti. Tutti devono sapere dove guardare.
Il tuo centro di pianificazione asincrona potrebbe includere:
Obiettivi e tempistiche del progetto
Domande aperte e blocchi
Aggiornamenti o decisioni settimanali
Link a documenti o specifiche rilevanti
Potrebbe essere una pagina Notion condivisa, un Google Doc o una bacheca di progetto. Rendilo pubblico, facile da aggiornare e leggero. Il tuo team ti ringrazierà.
2. Usa i check-in asincroni, non solo le riunioni
Le riunioni di stato sono spesso caratterizzate da una sola persona che parla mentre gli altri ascoltano a metà. I check-in asincroni possono fare lo stesso lavoro, più velocemente e con meno interruzioni.
Prova questi formati:
Formato
Pro
Contro
Aggiornamento del thread di Slack
Veloce, ricercabile, trasparente
Può diventare rumoroso in canali di grandi dimensioni
Registri di nozioni o documenti
Strutturati e facili da consultare
Necessita di disciplina per l'aggiornamento
Breve video di Loom
Tocco umano, ottimo per i walkthrough
Più difficile da scremare o citare
L'obiettivo è rimanere informati senza interrompere il lavoro. Se qualcuno ha bisogno di una conversazione più approfondita, allora prenota un incontro 1:1, ma non ricorrere a riunioni per ogni aggiornamento.
3. Pianifica tenendo conto della flessibilità
Le scadenze sono importanti. Ma nel settore tecnologico le priorità cambiano velocemente. La pianificazione asincrona ti dà la possibilità di cambiare quando è necessario.
Questo inizia con la flessibilità di quando e come avviene la pianificazione. Il Sondaggio di Gruppo di Doodle permette di trovare facilmente un orario che vada bene per tutti i fusi orari e i ruoli. Niente catene di e-mail interminabili, solo un voto veloce.
Non è nemmeno necessario che tutti pianifichino nello stesso momento. Documenta il piano, lascia che le persone lo rivedano in base ai loro impegni e riunisciti solo quando questo aggiunge veramente valore.
4. Coinvolgi il reparto IT nel processo di pianificazione
In molte aziende, l'IT detiene silenziosamente le chiavi per portare a termine le cose. Conosce gli strumenti, le limitazioni e l'organizzazione dei team dei vari reparti.
Coinvolgili nella pianificazione fin dalle prime fasi, soprattutto quando si tratta di coordinare funzioni diverse o di introdurre nuovi strumenti. Possono aiutarti a individuare i blocchi, a segnalare i limiti del sistema o a suggerire modi migliori per lavorare tra i team.
Se il reparto IT non viene coinvolto fino alla fine, rischi di subire ritardi e di perdere molto tempo per il coordinamento. E nessuno ha tempo per questo.
5. Prevedere buffer temporali e revisioni asincrone
Non tutti i feedback devono avvenire in diretta. Se inserisci le revisioni asincrone nel tuo programma, dai alle persone il tempo di pensare e riduci il tira e molla.
Utilizza la Pagina di Prenotazione di Doodle per consentire ai membri del team di prenotare sessioni 1:1 o di pianificazione con i leader secondo i loro orari. Non è più necessario inviarsi l'un l'altro per trovare un orario che vada bene.
Hai clienti o partner esterni? L'integrazione di Stripe in Booking Page ti permette di riscuotere automaticamente i pagamenti quando i clienti fissano un appuntamento con te.
La sicurezza è importante, soprattutto quando si pianifica in modo asincrono
La pianificazione asincrona significa più informazioni che circolano tra strumenti, documenti e messaggi. Mantenere questi dati al sicuro non è facoltativo: è fondamentale.
Doodle offre una sicurezza di livello aziendale, tra cui:
Certificazione SOC 2
Design orientato alla privacy
Nessun dato personale condiviso senza consenso
Puoi stare tranquillo sapendo che i dati di pianificazione del tuo team e le informazioni dei tuoi clienti sono protetti.
Perché Doodle è perfetto per i team tecnici asincroni
Doodle è stato costruito per questo tipo di lavoro. Remoto. Flessibile. Chiaro.
Sia che tu stia:
Gestire una sessione di pianificazione dello sprint con un Sondaggio di Gruppo
Permettere ai volontari o ai membri del team di iscriversi alle attività con un Pianificatore di Eventi
Offrire una facile disponibilità con un 1:1
Condividere la tua Pagina di Prenotazione per permettere ad altri di prenotare il tempo senza dover fare avanti e indietro.
Doodle rende il lavoro asincrono... funzionante.
E con Doodle Pro, sbloccherai:
Sondaggi, Pagine di prenotazione e 1:1 illimitati
Marchio personalizzato
Nessuna pubblicità
Strumenti per conferenze web come Microsoft Teams e Webex
Descrizioni intelligenti degli incontri generate dall'intelligenza artificiale
Raccolta di pagamenti con Stripe
Nei team tecnologici remoti, l'asincronia non è più un optional. Doodle ti aiuta a pianificare in modo più intelligente, a rimanere allineato e a proteggere il tempo del tuo team.
