Consejos de planificación asíncrona para equipos técnicos remotos

Planificar es difícil cuando tu equipo está repartido por zonas horarias, haciendo malabarismos con múltiples proyectos e intentando mantener la concentración entre llamadas consecutivas. ¿Y en tecnología? Es aún más complicado. Ingenieros, diseñadores, jefes de producto, informáticos, control de calidad... todos trabajan con plazos distintos y necesidades diferentes.

La planificación asíncrona no es sólo un detalle. Es la única forma de que los equipos técnicos remotos puedan mantenerse alineados sin ahogarse en reuniones. Pero para hacerlo bien hace falta algo más que activar "No molestar" y esperar lo mejor.

Aquí tienes 5 consejos de planificación asíncrona que facilitan la alineación de tu equipo, reducen el caos de los calendarios y realmente consiguen hacer las cosas.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

1. Mantén las herramientas sencillas y visibles

A los equipos tecnológicos remotos les encantan las herramientas, pero cuando cada uno utiliza una distinta, la planificación se convierte en una labor detectivesca. ¿Dónde está el alcance del proyecto? ¿Hemos finalizado el sprint? ¿Quién está actualizando el backlog?

La solución: Elige un lugar para hacer un seguimiento de los planes, las decisiones y las actualizaciones. Todo el mundo debe saber dónde buscar.

Tu centro de planificación asíncrona podría incluir

Objetivos y plazos del proyecto

Preguntas abiertas y bloqueos

Actualizaciones o decisiones semanales

Enlaces a documentos o especificaciones relevantes

Podría ser una página compartida de Notion, un Google Doc o un tablón del proyecto. Hazlo público, fácil de actualizar y ligero. Tu equipo te lo agradecerá.

2. Utiliza check-ins asíncronos, no sólo reuniones

En las reuniones de estado, a menudo sólo habla una persona mientras los demás escuchan a medias. Los check-ins asíncronos pueden hacer el mismo trabajo, más rápido y con menos interrupciones.

Prueba estos formatos:

Formato Ventajas Contras Actualización del hilo de Slack Rápido, consultable, transparente Puede resultar ruidoso en canales grandes Registros de nociones o documentos Estructurado y fácil de consultar Necesita disciplina para actualizarse Vídeo corto en telar Toque humano, bueno para los recorridos Más difícil de hojear o citar

El objetivo es mantenerse informado sin detener el trabajo. Si alguien necesita una conversación más profunda, reserva una cita 1:1, pero no recurras por defecto a las reuniones para cada actualización.

3. Planifica teniendo en cuenta la flexibilidad

Los plazos son importantes. Pero en tecnología, las prioridades cambian rápidamente. La planificación asíncrona te da margen para pivotar cuando lo necesites.

Eso empieza con la flexibilidad sobre cuándo y cómo se planifica. La Encuesta Grupal de Doodle facilita encontrar un momento que funcione en todas las zonas horarias y roles. Sin cadenas interminables de correos electrónicos, sólo una votación rápida.

Tampoco necesitas que todo el mundo planifique al mismo tiempo. Documenta el plan, deja que la gente lo revise según su horario, y reúnete sólo cuando realmente añada valor.

4. Incluye al departamento de TI desde el principio en el proceso de planificación

En muchas empresas, los informáticos tienen en silencio las claves para hacer las cosas. Conocen las herramientas, las limitaciones y la configuración de los equipos de todos los departamentos.

Involúcralos en la planificación desde el principio, sobre todo cuando estés coordinando funciones o incorporando nuevas herramientas. Pueden ayudar a detectar bloqueos, señalar los límites del sistema o sugerir mejores formas de trabajar en equipo.

Cuando el departamento de TI no participa hasta el final, corres el riesgo de tener que repetir el trabajo, sufrir retrasos y perder mucho tiempo en la coordinación. Y nadie tiene tiempo para eso.

5. Incorpora amortiguadores de tiempo y revisiones asíncronas

No todos los comentarios tienen que producirse en directo. Cuando incluyes revisiones asincrónicas en tu programa, das tiempo a la gente para pensar y reduces las idas y venidas.

Utiliza la Página de Reservas de Doodle para que los miembros del equipo puedan reservar sesiones 1:1 o sesiones de planificación con clientes potenciales en su propio horario. Se acabó el tener que ponerse en contacto unos con otros para encontrar una hora que funcione.

¿Tienes clientes o socios externos? La integración de Stripe en la Página de Reservas significa que puedes cobrar automáticamente cuando programen tiempo contigo.

La seguridad importa, especialmente cuando se planifica de forma asíncrona

La planificación asíncrona implica más información flotando entre herramientas, documentos y mensajes. Mantener esos datos seguros no es opcional: es fundamental.

Doodle ofrece seguridad de nivel empresarial, incluyendo

Certificación SOC 2

Diseño que da prioridad a la privacidad

No se comparten datos personales sin consentimiento

Tendrás la tranquilidad de saber que los datos de programación de tu equipo -y la información de tus clientes- están protegidos.

Por qué Doodle funciona para equipos técnicos asíncronos

Doodle se creó para este tipo de trabajo. A distancia. Flexible. Claro.

Tanto si estás

Dirigiendo una sesión de planificación de sprints con una Encuesta Grupal

Permitir que voluntarios o miembros del equipo se apunten a tareas con un Planificador de Eventos

Ofreciendo disponibilidad fácil con un 1:1

Compartir tu Página de Reservas para que otros reserven tiempo sin tener que ir de un lado a otro.

Doodle hace que el trabajo asíncrono... funcione.

Y con Doodle Pro, desbloquearás

Encuestas, Páginas de Reservas y 1:1 ilimitados

Marca personalizada

Sin anuncios

Herramientas de conferencia web como Microsoft Teams y Webex

Descripciones de reuniones inteligentes generadas por IA

Cobro de pagos con Stripe

En los equipos tecnológicos remotos, async ya no es opcional. Doodle te ayuda a planificar de forma más inteligente, a mantenerte alineado y a proteger el tiempo de tu equipo.