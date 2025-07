5 tips til at styre betalte aftaler som en professionel

Det burde føles nemt at administrere betalte aftaler. Men hvis du jonglerer med fakturaer, jagter betalinger eller håndterer aflysninger i sidste øjeblik, er det nemt at miste tid og tålmodighed. Uanset om du kører ugentlige sessioner, engangskonsultationer eller coachingprogrammer, vil disse fem tips hjælpe dig med at blive betalt hurtigere og holde din tidsplan under kontrol.

Lad os komme i gang.

1. Sæt klare forventninger på forhånd

Før nogen booker tid hos dig, skal du sørge for, at de ved, hvad de får, og hvad det koster. Fortæl om din pris, hvordan betalingen foregår, og hvad der sker, hvis de aflyser i sidste øjeblik.

Det behøver ikke at være kompliceret. En hurtig linje i din bookingbekræftelse eller e-mail er nok. At være ærlig sparer dig for ubehagelige samtaler senere - og hjælper også kunderne med at føle sig mere trygge.

2. Brug kun manuel fakturering, når det virkelig giver mening

Manuel fakturering kan fungere, hvis du kun har nogle få kunder med stor berøringsflade eller tilbyder noget meget specielt. Men lad os være ærlige - det er tidskrævende. Du skal sende fakturaen, tjekke, om de har betalt, sende påmindelser ... og nogle gange vente længere, end du burde.

Hvis du fakturerer manuelt, så hold det stramt: angiv dine betalingsbetingelser, forfaldsdatoer, og følg op, når det er nødvendigt. Men til gentagne sessioner eller andet, du tilbyder regelmæssigt, er der en bedre måde.

3. Tilbyd betaling med et enkelt klik på bookingtidspunktet

Den nemmeste måde at undgå betalingsforsinkelser på? Bed om betaling, når aftalen er booket.

Når Doodle og Stripe arbejder sammen, kan kunderne vælge en tid og betale for sessionen på én gang. Uanset om du bruger Doodles bookingside eller et 1:1-link, skal du bare angive din pris og dele dit link. Betalingen sker automatisk som en del af bookingprocessen.

Det betyder, at:

Ingen ubetalte bookinger

Ingen forfølgelse

Færre aflysninger

Bare en mere smidig oplevelse for alle.

4. Opret et link, du kan bruge igen og igen

Når du har angivet din tilgængelighed og pris, behøver du ikke at genskabe opsætningen for hver ny klient. Du kan bruge det samme Doodle-link til hver session - uanset om det er et enkeltstående opkald, et ugentligt check-in eller dit faste coaching-spot.

Det sparer tid på din side og gør det nemt at booke på deres. Ingen forvirring. Ingen ekstra e-mails.

5. Hold styr på dine indtægter på den smarte måde

Hvis dine betalinger kommer ind fra alle retninger, kan det hurtigt blive noget rod. Men Stripe tager sig af det, der foregår bag kulisserne: kvitteringer, udbetalinger, dashboards - det hele er der.

Du kan hurtigt tjekke, hvem der har betalt, hvad der kommer ind og hvornår. Ingen regneark er nødvendige.

Gør tingene lettere for dig og dine kunder

Jo mindre tid du bruger på administration, jo mere tid får du tilbage til det egentlige arbejde. Disse tips hjælper dig med at bevare kontrollen, undgå betalingsstress og se mere professionel ud, mens du gør det.

