5 conseils pour gérer les rendez-vous payants comme un pro

La gestion des rendez-vous payés devrait être facile. Mais si vous devez jongler avec les factures, suivre les paiements ou gérer les annulations de dernière minute, il est facile de perdre du temps et de la patience. Que vous organisiez des séances hebdomadaires, des consultations ponctuelles ou des programmes de coaching, ces cinq conseils vous aideront à être payé plus rapidement et à maîtriser votre emploi du temps.

Entrons dans le vif du sujet.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

1. Définir des attentes claires dès le départ

Avant que quelqu'un ne prenne rendez-vous avec vous, assurez-vous qu'il sait ce qu'il obtiendra et ce que cela lui coûtera. Précisez vos tarifs, les modalités de paiement et ce qui se passe en cas d'annulation de dernière minute.

Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Une simple ligne dans votre confirmation de réservation ou dans votre courriel suffit. En étant franc, vous éviterez des conversations désagréables par la suite et vous aiderez vos clients à se sentir plus en confiance.

2. N'utilisez la facturation manuelle que lorsque c'est vraiment nécessaire

La facturation manuelle peut fonctionner si vous n'avez que quelques clients très exigeants ou si vous offrez quelque chose de très personnalisé. Mais soyons honnêtes : elle prend beaucoup de temps. Vous devez envoyer la facture, vérifier si le client a payé, envoyer des rappels... et parfois attendre plus longtemps que vous ne le devriez.

Si vous facturez manuellement, soyez rigoureux : indiquez vos conditions de paiement, les dates d'échéance et assurez un suivi si nécessaire. Mais pour les sessions répétées ou tout ce que vous offrez régulièrement, il y a une meilleure façon de procéder.

3. Proposez des paiements en un clic au moment de la réservation

Le moyen le plus simple d'éviter les retards de paiement ? Demander le paiement au moment de la prise de rendez-vous.

Grâce à la collaboration entre Doodle et Stripe, les clients peuvent choisir l'heure et payer la séance en une seule fois. Que vous utilisiez la page de réservation de Doodle ou un lien 1:1, il vous suffit de définir votre tarif et de partager votre lien. Le paiement s'effectue automatiquement dans le cadre du processus de réservation.

Cela signifie que :

Pas de réservations non payées

Pas de poursuites

Moins d'annulations

Une expérience plus fluide pour tout le monde.

4. Créez un lien unique que vous pourrez réutiliser à l'infini

Une fois que vous avez défini votre disponibilité et votre tarif, vous n'avez pas besoin de recréer la configuration pour chaque nouveau client. Vous pouvez utiliser le même lien Doodle pour chaque session, qu'il s'agisse d'un appel ponctuel, d'une rencontre hebdomadaire ou d'une séance de coaching régulière.

Cela vous permet de gagner du temps et de simplifier la réservation pour vos clients. Pas de confusion. Pas d'e-mails supplémentaires.

5. Suivez vos revenus de manière intelligente

Si vos paiements arrivent de toutes parts, les choses peuvent vite devenir compliquées. Mais Stripe s'occupe des coulisses : reçus, paiements, tableaux de bord - tout est là.

Vous serez en mesure de vérifier rapidement qui a payé, ce qui a été reçu et quand. Aucune feuille de calcul n'est nécessaire.

Facilitez votre travail et celui de vos clients

Moins vous consacrez de temps à l'administration, plus vous pouvez vous consacrer à votre travail. Ces conseils vous permettent de garder le contrôle, d'éviter le stress lié aux paiements et d'avoir l'air plus professionnel.

Des milliers de professionnels utilisent déjà Doodle avec Stripe pour rendre les rendez-vous payants simples et fluides. Prêt à les rejoindre ?