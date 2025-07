5 consigli per gestire gli appuntamenti a pagamento

Gestire gli appuntamenti a pagamento dovrebbe essere facile. Ma se siete alle prese con fatture, pagamenti e cancellazioni dell'ultimo minuto, è facile perdere tempo e pazienza. Se gestite sessioni settimanali, consulenze una tantum o programmi di coaching, questi cinque consigli vi aiuteranno a essere pagati più velocemente e a tenere sotto controllo la vostra agenda.

Entriamo nel vivo.

1. Stabilite in anticipo aspettative chiare

Prima che qualcuno prenoti del tempo con voi, assicuratevi che sappia cosa sta ricevendo e quanto costa. Spiegate la vostra tariffa, le modalità di pagamento e cosa succede in caso di cancellazione all'ultimo minuto.

Non è necessario che sia complicato. Basta una breve riga nella conferma della prenotazione o nell'e-mail. Essere chiari vi evita conversazioni scomode in seguito e aiuta i clienti a sentirsi più sicuri.

2. Utilizzate la fatturazione manuale solo quando ha davvero senso

La fatturazione manuale può funzionare se avete pochi clienti di alto livello o se offrite qualcosa di molto personalizzato. Ma siamo onesti: richiede molto tempo. Bisogna inviare la fattura, controllare se hanno pagato, inviare solleciti... e a volte aspettare più del dovuto.

Se emettete la fattura manualmente, tenetela stretta: includete i termini di pagamento, le date di scadenza e fate il follow-up quando necessario. Ma per le sessioni ripetute o per tutto ciò che offrite regolarmente, c'è un modo migliore.

3. Offrite pagamenti con un solo clic al momento della prenotazione

Il modo più semplice per evitare ritardi nei pagamenti? Chiedere il pagamento al momento della prenotazione dell'appuntamento.

Grazie alla collaborazione tra Doodle e Stripe, i clienti possono scegliere l'orario e pagare la sessione in un'unica soluzione. Sia che si utilizzi la pagina di prenotazione di Doodle o un link 1:1, basta impostare la tariffa e condividere il link. Il pagamento avviene automaticamente come parte del processo di prenotazione.

Questo significa che:

Nessuna prenotazione non pagata

Nessuna ricerca

Meno cancellazioni

Semplicemente un'esperienza più fluida per tutti.

4. Creare un unico link da utilizzare più volte

Una volta impostata la disponibilità e la tariffa, non è necessario ricreare la configurazione per ogni nuovo cliente. Potete usare lo stesso link di Doodle per ogni sessione, sia che si tratti di una telefonata una tantum, di un check-in settimanale o di un appuntamento regolare di coaching.

In questo modo si risparmia tempo da parte vostra e si semplifica la prenotazione da parte loro. Nessuna confusione. Nessuna email aggiuntiva.

5. Tenete traccia delle vostre entrate in modo intelligente

Se i pagamenti arrivano da tutte le direzioni, la situazione può diventare rapidamente confusa. Ma Stripe si occupa di tutto ciò che sta dietro le quinte: ricevute, pagamenti, dashboard - è tutto lì.

Sarete in grado di controllare rapidamente chi ha pagato, cosa sta arrivando e quando. Non sono necessari fogli di calcolo.

Semplificate le cose per voi e per i vostri clienti

Meno tempo si dedica all'amministrazione, più tempo si recupera per il lavoro vero e proprio. Questi suggerimenti vi aiutano a mantenere il controllo, a evitare lo stress da pagamento e ad avere un aspetto più professionale.

Migliaia di professionisti utilizzano già Doodle con Stripe per rendere gli appuntamenti a pagamento semplici e senza problemi. Siete pronti a unirvi a loro?