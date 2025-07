5 Tipps für die Verwaltung bezahlter Termine wie ein Profi

Die Verwaltung bezahlter Termine sollte einfach sein. Aber wenn Sie mit Rechnungen jonglieren, Zahlungen nachgehen oder sich mit Absagen in letzter Minute herumschlagen müssen, verlieren Sie leicht Zeit und Geduld. Ganz gleich, ob Sie wöchentliche Sitzungen, einmalige Beratungen oder Coaching-Programme durchführen, diese fünf Tipps helfen Ihnen, schneller bezahlt zu werden und Ihren Zeitplan unter Kontrolle zu halten.

Legen wir los.

1. Legen Sie im Vorfeld klare Erwartungen fest

Bevor jemand einen Termin bei Ihnen bucht, sollten Sie sicherstellen, dass er weiß, was er bekommt und was es kostet. Machen Sie klar, wie hoch der Preis ist, wie die Zahlungen erfolgen und was passiert, wenn der Kunde in letzter Minute absagt.

Das muss nicht kompliziert sein. Eine kurze Zeile in Ihrer Buchungsbestätigung oder E-Mail reicht aus. Wenn Sie ehrlich sind, ersparen Sie sich später unangenehme Gespräche - und auch Ihre Kunden fühlen sich sicherer.

2. Verwenden Sie die manuelle Rechnungsstellung nur dann, wenn sie wirklich sinnvoll ist

Die manuelle Rechnungsstellung kann sinnvoll sein, wenn Sie nur wenige Kunden mit hohem Kontaktbedarf haben oder etwas sehr Individuelles anbieten. Aber seien wir ehrlich - sie ist zeitaufwändig. Sie müssen die Rechnung verschicken, prüfen, ob der Kunde gezahlt hat, Mahnungen verschicken... und manchmal länger warten, als Sie sollten.

Wenn Sie Ihre Rechnungen manuell ausstellen, halten Sie sie kurz und bündig: Geben Sie Ihre Zahlungsbedingungen und Fälligkeitstermine an, und halten Sie bei Bedarf Rücksprache. Aber für wiederholte Sitzungen oder alles, was Sie regelmäßig anbieten, gibt es einen besseren Weg.

3. Bieten Sie Zahlungen per Mausklick zum Zeitpunkt der Buchung an

Der einfachste Weg, Zahlungsverzögerungen zu vermeiden? Bitten Sie um die Zahlung, wenn der Termin gebucht ist.

Wenn Doodle und Stripe zusammenarbeiten, können Kunden einen Termin wählen und die Sitzung in einem Schritt bezahlen. Egal, ob Sie die Buchungsseite von Doodle oder einen 1:1-Link verwenden, Sie legen einfach Ihren Preis fest und teilen Ihren Link. Die Zahlung erfolgt automatisch als Teil des Buchungsprozesses.

Das bedeutet:

Keine unbezahlten Buchungen

Keine Nachforschungen

Weniger Stornierungen

Einfach eine reibungslosere Erfahrung für alle.

4. Erstellen Sie einen Link, den Sie immer wieder verwenden können

Sobald Sie Ihre Verfügbarkeit und Ihren Preis festgelegt haben, müssen Sie die Einstellungen nicht für jeden neuen Kunden neu vornehmen. Sie können denselben Doodle-Link für jede Sitzung verwenden - egal, ob es sich um einen einmaligen Anruf, einen wöchentlichen Check-in oder Ihren regelmäßigen Coaching-Spot handelt.

Das spart Zeit auf Ihrer Seite und macht die Buchung für den Kunden einfach. Keine Verwirrung. Keine Extra-E-Mails.

5. Behalten Sie den Überblick über Ihre Einnahmen auf intelligente Weise

Wenn Ihre Zahlungen aus allen Richtungen eintreffen, kann es schnell unübersichtlich werden. Aber Stripe kümmert sich um alles, was hinter den Kulissen passiert: Quittungen, Auszahlungen, Dashboards - alles da.

So können Sie schnell überprüfen, wer bezahlt hat, was eingeht und wann. Keine Tabellenkalkulationen erforderlich.

Erleichterung für Sie und Ihre Kunden

Je weniger Zeit Sie mit der Verwaltung verbringen, desto mehr Zeit bleibt Ihnen für die eigentliche Arbeit. Diese Tipps helfen Ihnen, den Überblick zu behalten, Zahlungsstress zu vermeiden und dabei auch noch professionell auszusehen.

Tausende von Berufsleuten nutzen bereits Doodle mit Stripe, um bezahlte Termine einfach und reibungslos abzuwickeln. Sind Sie bereit, sich ihnen anzuschließen?