Sådan giver du kunderne mulighed for selvbooking, der passer til din dag

Dine kunder vil have fleksibilitet. Du vil have pålidelighed.

Uanset om du er fysioterapeut, massør, psykoterapeut eller leder gruppewellness-sessioner, bruger du sandsynligvis for meget tid på at koordinere bookinger, jagte bekræftelser og håndtere aflysninger i sidste øjeblik. Og alt det tager tid fra det, der faktisk betyder noget: at tage sig af mennesker.

Med Doodle kan du give kunderne mulighed for at booke sig selv, mens du har fuld kontrol over din tidsplan, din energi og din forretning. Lad os gennemgå, hvordan du gør det - med virkelige eksempler fra professionelle som dig.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Bloker det, der betyder noget, først

Start med at afsætte tid til det, der holder dig i gang. Pauser, frokost, forberedelse og papirarbejde - det fortjener alt sammen plads i din kalender. Det handler ikke om at være rigid. Det handler om at opbygge en arbejdsdag, der er bæredygtig.

Eksempel: Massageterapeut Efter hver session har du brug for tid til at vaske hænder, strække ud, nulstille dit rum og lade op. Ved at blokere en 15-minutters pause på din bookingside sikrer du, at den tid er beskyttet og synlig.

Eksempel: Familielæge Du har måske brug for korte pauser mellem aftalerne for at skrive noter, ringe til et apotek eller håndtere problemer i sidste øjeblik. Hvis din bookingside kun viser, hvad der rent faktisk er tilgængeligt, er du på forkant med kaosset.

Med Doodle bestemmer du, hvilke tider der er synlige, og hvornår folk kan booke. Det er dig, der har kontrollen, ikke din indbakke.

Buffere: Beskyt din energi mellem aftalerne

Back-to-back-sessioner ser måske effektive ud, men de dræner dig hurtigt. Ved at tilføje buffere mellem aftalerne får du tid til at nulstille og være til stede for den næste klient.

Eksempel: Psykoterapeut Et par stille minutter mellem sessionerne kan hjælpe dig med at reflektere over, hvad der lige er sket, forberede dig følelsesmæssigt på din næste aftale eller bare tage en dyb indånding. Buffere er ikke en luksus, de er en nødvendighed.

Et eksempel: Ergoterapeut I en travl klinik kan de ekstra minutter bruges til at rense udstyr, opdatere behandlingsplaner eller håndtere hastesager uden at komme bagud.

Med Doodle kan du indstille automatiske buffere mellem sessionerne, så din kalender forbliver realistisk og overskuelig.

Bliv betalt først, så folk rent faktisk dukker op

Udeblivelser er ikke bare spild af tid. De ødelægger din indkomst og forstyrrer din dag. Med Doodles Stripe-integration kan du opkræve betaling, når nogen booker. Det betyder færre aflysninger og mere stabile indtægter.

Et eksempel: Diætist eller hudlæge Hvis du driver en praksis med stor efterspørgsel, filtrerer forudbetaling udeblivelser og afbud i sidste øjeblik. Når klienter betaler på bookingtidspunktet, er de mere tilbøjelige til at forpligte sig, og du slipper for at jagte fakturaer.

Uanset om du booker 1:1-konsultationer eller små gruppesessioner, sker betalingerne automatisk og sikkert.

Tilbyd smarte sessionstyper til smartere planlægning

Ikke alle aftaler bør se ens ud. Forskellige klienter har brug for forskellige sessionslængder. Din bookingside bør afspejle det.

Eksempel: Psykoterapeut Tilbyd en kort introkonsultation til nye klienter og længere muligheder for tilbagevendende klienter. Du kan have 20-minutters opdagelsessamtaler og 30-, 45- eller 60-minutters sessioner til løbende behandling.

Eksempel: Børnelæge Opret separate sessionstyper til tjek af nyfødte, vaccinationer og sygebesøg i sidste øjeblik. Det holder din dag i balance, og dine ydelser er nemme at booke.

Eksempel: Wellness-coach Tilbyd personlige sessioner, hurtige opfølgninger eller planlægningssessioner i fuld længde - hver med deres egen tid og pris.

Med Doodle kan du oprette flere sessionstyper med tilpassede varigheder og beskrivelser, så din bookingside passer præcis til dine ydelser.

Er du vært for gruppeterapi eller wellness-arrangementer? Brug et tilmeldingsark

Gruppearrangementer kræver en anden form for planlægning. Uanset om det er terapi, uddannelse eller en workshop, har du brug for en enkel måde at styre deltagelsen på uden endeløse diskussioner frem og tilbage.

Med Doodles tilmeldingsformularer kan du styre sessionens detaljer, begrænse antallet af deltagere og lade folk tilmelde sig selv.

Et eksempel: Facilitator af gruppeterapi Kører du en session med seks personer til rygestop? Indstil antallet af ledige pladser, tilføj en beskrivelse af sessionen, og angiv stedet. Del linket, og Doodle tager sig af resten.

Eksempel: Sundhedsplejerske Der er vært for en ernæringsworkshop eller en diabetesgruppe? Deltagerne kan selv tilmelde sig uden at sende en e-mail eller ringe. Du møder op til et fyldt lokale, klar til at gå i gang.

Det er hurtigt, pålideligt og sparer timevis af administration.

Sæt det op én gang, og lad det køre

Når din bookingside eller dit tilmeldingsark er klar, skal du bare dele linket. Du kan tilføje det til din hjemmeside, inkludere det i e-mails eller sende det direkte til klienter.

Dine patienter vælger en tid, betaler, hvis det er nødvendigt, og får en bekræftelse med det samme.

Det betyder, at:

Ingen jagt på folk for at bekræfte

Ingen dobbeltbookinger

Ingen ubetalte aftaler

Ingen e-mails frem og tilbage

Din kalender bliver et selvbetjeningsværktøj, der fungerer, som du gør.

Lad Doodle håndtere administrationen, så du kan fokusere på behandling

Du startede ikke din praksis for at bruge din tid på at planlægge. Du startede den for at hjælpe folk. Doodle hjælper dig med at holde fokus på det ved at tage sig af alt bag kulisserne - booking, buffere, betalinger, grupperegistrering og meget mere.

Opret din bookingside i dag, og giv klienterne en nemmere måde at komme i kontakt med dig på - samtidig med at du holder din tidsplan sund.