Les nombreux avantages de Doodle comme calendrier de groupe

L'utilisation de Doodle pour vos réunions de groupe présente de nombreux avantages, notamment sa fonction de calendrier de groupe. Vous pouvez faire un sondage pour tous vos collègues, clients ou votre équipe et trouver le meilleur moment pour vous rencontrer, quelle que soit la taille du groupe. Commencez dès aujourd'hui et voyez combien de temps vous allez gagner !

Voir votre calendrier individuel et de groupe en ligne au même endroit

Coordonner les dates peut être une corvée, et encore plus si vous devez jongler avec plusieurs calendriers de groupe. Lorsque vous connectez votre calendrier, vous pouvez facilement voir tous vos rendez-vous juste à côté des heures suggérées dans votre sondage Doodle. Vous pouvez connecter votre calendrier dans les paramètres de votre compte, en haut à droite de la page.

La connexion de votre calendrier est le meilleur moyen de tirer le meilleur parti de Doodle. Vous pouvez synchroniser Doodle avec votre calendrier Google, votre calendrier Outlook et d'autres types de calendrier via un flux ICS.

Trouvez le meilleur moment pour vous réunir grâce à votre calendrier de groupe en ligne.

Une fois que vous avez créé le nom de l'événement (le lieu et la description sont facultatifs) à l'étape 1, vous pouvez sélectionner des dates potentielles pour la réunion de groupe.

Vous choisissez la vue hebdomadaire ou la vue calendrier pour sélectionner les options de temps pour votre réunion. Choisissez d'abord le jour, puis sélectionnez les heures qui vous conviennent.

À l'étape trois de la création d'un sondage, vous pouvez profiter de toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à rationaliser votre planification. Vous pouvez limiter le nombre de votes par participant, masquer leurs informations ou ajouter une troisième option "si nécessaire" pour plus de flexibilité. Si vous passez à un compte professionnel, vous pouvez ajouter des dates limites pour obtenir vos votes encore plus rapidement et exiger des coordonnées de contact pour pouvoir reprendre contact avec vos participants après votre réunion.

Ajoutez votre nom pour la quatrième étape, votre adresse électronique, puis envoyez le Doodle que vous avez créé à vos invités. Il suffit d'ajouter leur adresse électronique dans la case pour envoyer les invitations. Ils peuvent voter pour les dates qui leur plaisent et, en quelques minutes, vous avez trouvé le meilleur moment pour votre réunion. Choisissez la date finale et fermez le sondage pour en informer tout le monde. Doodle est le meilleur moyen de planifier des réunions.

Synchronisez vos rendez-vous avec votre calendrier

Une fois que vous avez trouvé le meilleur moment pour vous rencontrer, vous pouvez synchroniser la date automatiquement avec votre calendrier connecté. Doodle est le meilleur créateur de sondages pour vous assurer que vous ne doublez pas ou ne surchargez pas vos rendez-vous.

Programmation transparente sur votre calendrier