I numerosi vantaggi di Doodle come calendario di gruppo

L'utilizzo di Doodle per la programmazione delle riunioni di gruppo offre numerosi vantaggi, primo fra tutti la funzione di calendario di gruppo. È possibile fare un sondaggio per tutti i colleghi, i clienti o il team e trovare il momento migliore per incontrarsi, indipendentemente dalle dimensioni del gruppo. Iniziate oggi stesso e scoprite quanto tempo risparmierete!

Vedere il calendario individuale e di gruppo online nello stesso posto

Coordinare gli appuntamenti può essere una seccatura e lo è ancora di più se si hanno più calendari di gruppo da gestire. Collegando il vostro calendario potrete facilmente vedere tutti i vostri appuntamenti accanto agli orari suggeriti nel sondaggio Doodle. Potete collegare il vostro calendario nelle impostazioni del vostro account, in alto a destra della pagina.

Collegare il calendario è il modo migliore per ottenere il massimo da Doodle. È possibile sincronizzare Doodle con il calendario di Google, Outlook e altri tipi di calendario tramite un feed ICS.

Trovate l'ora migliore per incontrarvi con il vostro calendario di gruppo online.

Dopo aver creato il nome dell'evento (il luogo e la descrizione sono facoltativi) nella fase uno, è possibile selezionare le date potenziali per l'incontro di gruppo.

Per selezionare le opzioni di orario per la riunione, si può scegliere la vista settimana o la vista calendario. Scegliere prima il giorno e poi gli orari desiderati.

Nella terza fase della creazione del sondaggio, potete usufruire di tutte le funzioni aggiuntive che vi aiutano a semplificare la programmazione. Potete limitare il numero di voti per partecipante, nascondere le sue informazioni o aggiungere una terza opzione "se necessario" per una maggiore flessibilità. Se passate a un account Professional, potete aggiungere delle scadenze per ottenere i voti ancora più velocemente e richiedere i dettagli di contatto per potervi mettere in contatto con i partecipanti dopo la riunione.

Aggiungete il vostro nome per il quarto passo, la vostra e-mail e poi inviate il Doodle che avete creato ai vostri ospiti. È sufficiente aggiungere i loro indirizzi e-mail alla casella per inviare gli inviti. I partecipanti possono votare le date che preferiscono e, in pochi minuti, avrete trovato il momento migliore per la vostra riunione. Scegliete la data finale e chiudete il sondaggio per informare tutti. Doodle è il modo migliore per programmare le riunioni.

Sincronizzare gli appuntamenti con il calendario

Una volta trovato il momento migliore per incontrarsi, è possibile sincronizzare automaticamente la data sul calendario collegato. Doodle è il miglior creatore di sondaggi per assicurarsi di non avere un doppio appuntamento o un overbooking con le riunioni.

