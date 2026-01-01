समूह कैलेंडर के रूप में Doodle के कई लाभ

आपके लिए Doodle का उपयोग करने के सभी प्रकार के बेहतरीन लाभ हैं। समूह बैठक अनुसूचीकरण, सबसे खास तौर पर - एक समूह कैलेंडर के रूप में इसका कार्य। आप एक सर्वेक्षण बनाएँ अपने सभी सहकर्मियों, ग्राहकों या अपनी टीम के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजें और मिलें - चाहे समूह का आकार कोई भी हो। आज ही शुरू करें और देखें कि आप कितना समय बचाएंगे!

अपना व्यक्तिगत और समूह कैलेंडर एक ही जगह ऑनलाइन देखें।

तिथियों का समन्वय करना झंझट भरा हो सकता है, और यदि आपके पास कई समूह कैलेंडर हैं जिन्हें आपको संभालना हो तो यह और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। जब आप अपना कैलेंडर कनेक्ट करते हैं, तो आप अपने Doodle पोल में सुझाए गए समयों के ठीक बगल में अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स आसानी से देख सकते हैं। आप पेज के ऊपरी दाहिने कोने में अपनी खाता सेटिंग्स में अपना कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं।

ग्रुप पोल बनाएँ

अपने कैलेंडर को कनेक्ट करना Doodle का अधिकतम लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप Doodle को अपने Google कैलेंडर, Outlook कैलेंडर और अन्य प्रकार के कैलेंडरों के साथ ICS फ़ीड के माध्यम से सिंक कर सकते हैं।

और यदि आपका समूह एक साथ Google कैलेंडर, Outlook और Apple कैलेंडर में फैला हुआ है, तो वह जंगली करतब उनमें से एक है। 3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल अपर्याप्त हो जाता है — वह बिंदु जहाँ समन्वय के लिए एक मंच चाहिए, न कि एक और कैलेंडर।

अपने ऑनलाइन समूह कैलेंडर के साथ मिलने का सबसे अच्छा समय खोजें

एक बार जब आपने पहले चरण में कार्यक्रम का नाम बना लिया (स्थान और विवरण वैकल्पिक हैं), तो आप समूह बैठक के लिए संभावित तिथियाँ चुन सकते हैं।

ग्रुप पोल बनाएँ

आप अपनी मीटिंग के लिए समय विकल्प चुनने हेतु सप्ताह दृश्य या कैलेंडर दृश्य चुन सकते हैं। पहले दिन चुनें और फिर अपनी पसंद के समय चुनें।

पोल बनाने के तीसरे चरण में, आप अपनी शेड्यूलिंग को सुव्यवस्थित करने में मदद के लिए सभी प्रकार की अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप प्रति प्रतिभागी वोटों की संख्या सीमित कर सकते हैं, उनकी जानकारी छिपा सकते हैं या अधिक लचीलेपन के लिए एक तीसरा 'अगर जरूरत हो' विकल्प जोड़ सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल खाते में अपग्रेड करते हैं तो आप समयसीमाएँ जोड़ सकते हैं ताकि आपको अपने वोट और भी तेज़ी से मिलें और संपर्क विवरण अनिवार्य कर सकते हैं ताकि आप अपनी बैठक के बाद अपने प्रतिभागियों से फिर से संपर्क कर सकें।

चौथे चरण के लिए अपना नाम, अपना ईमेल दर्ज करें और फिर आपने जो Doodle बनाया है उसे अपने मेहमानों को भेजें। बस निमंत्रण भेजने के लिए उनके ईमेल पते बॉक्स में डालें। वे अपनी पसंद की तारीखों पर वोट कर सकते हैं और मिनटों में ही आप अपनी बैठक के लिए सबसे अच्छा समय ढूंढ लेते हैं। अंतिम तारीख चुनें और पोल बंद कर दें ताकि सभी को पता चल जाए। मीटिंग शेड्यूल करने का सबसे अच्छा तरीका Doodle है।

ग्रुप पोल बनाएँ

अपनी अपॉइंटमेंट्स को अपने कैलेंडर से सिंक करें

एक बार जब आप मिलने का सबसे उपयुक्त समय ढूंढ लेते हैं, तो आप तारीख को अपने जुड़े हुए कैलेंडर में स्वचालित रूप से सिंक कर सकते हैं। Doodle सबसे अच्छा है। सर्वेक्षण निर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप बैठकों के लिए खुद को दोहरी या अति-आरक्षित न कर लें।

अपने कैलेंडर पर सहजता से अनुसूचित करें