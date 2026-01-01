De många fördelarna med Doodle som gruppkalender

Det finns massor av fantastiska fördelar med att använda Doodle för din planering av gruppmöten, framför allt dess funktion som gruppkalender. Du kan skapa en omröstning för alla dina kollegor, kunder eller ditt team och hitta den bästa tiden för ett möte – oavsett gruppens storlek. Kom igång redan idag och se hur mycket tid du sparar!

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Se din personliga kalender och gruppkalendern online på samma ställe

Att samordna datum kan vara besvärligt, och ännu mer om du har flera gruppkalendrar att hålla reda på. När du kopplar ihop din kalender kan du enkelt se alla dina bokade tider precis bredvid de föreslagna tiderna i din Doodle-omröstning. Du kan koppla ihop din kalender i dina kontoinställningar längst upp till höger på sidan.

Att koppla ihop din kalender är det bästa sättet att få ut mesta möjliga av Doodle. Du kan synkronisera Doodle med din Google-kalender, Outlook-kalender och andra kalendrar via ett ICS-flöde.

Och om din grupp använder både Google Kalender, Outlook och Apple Kalender samtidigt, är den här jongleringen ett av de tre tillfällen då du växer ur ditt kalenderverktyg – den punkt då samordningen kräver en plattform, inte ytterligare en kalender.

Hitta den bästa tiden för ett möte med hjälp av din online-gruppkalender

När du har skapat namnet på evenemanget (plats och beskrivning är valfria) i steg ett kan du välja möjliga datum för gruppmötet.

Du väljer antingen veckovyn eller kalendervyn för att välja tidsalternativ för ditt möte. Välj först dagen och sedan de tider som passar dig.

I steg tre när du skapar en omröstning kan du utnyttja alla möjliga extrafunktioner som hjälper dig att effektivisera din schemaläggning. Du kan begränsa antalet röster per deltagare, dölja deras uppgifter eller lägga till ett tredje alternativ ”vid behov” för ökad flexibilitet. Om du uppgraderar till ett Professional-konto kan du lägga till tidsfrister för att få in rösterna ännu snabbare och kräva kontaktuppgifter så att du kan återkomma till deltagarna efter mötet.

Ange ditt namn i steg fyra, din e-postadress och skicka sedan den Doodle-enkät du har skapat till dina gäster. Lägg bara till deras e-postadresser i rutan för att skicka inbjudningarna. De kan rösta på de datum de föredrar och på bara några minuter har du hittat den bästa tiden för ert möte. Välj det slutgiltiga datumet och stäng omröstningen för att informera alla. Doodle är det bästa sättet att planera möten.

Synkronisera dina möten med din kalender

När du har hittat den bästa tiden för mötet kan du synkronisera datumet automatiskt med din anslutna kalender. Doodle är det bästa enkätens upphovsman för att se till att du inte bokar in för många möten eller dubbelbokar.

Planera smidigt i din kalender