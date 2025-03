Os muitos benefícios do Doodle como um calendário de grupo

Há todos os tipos de grandes benefícios em utilizar o Doodle para sua programação de reuniões de grupo, mais notadamente - sua função como um calendário de grupo. Você pode fazer uma pesquisa para todos os seus colegas, clientes ou sua equipe e encontrar o melhor momento para se reunir - não importa o tamanho do grupo. Comece hoje mesmo e veja quanto tempo você vai economizar!

Veja seu calendário individual e de grupo online no mesmo lugar

Coordenar datas pode ser um incômodo e ainda mais se você tiver vários calendários de grupo para fazer malabarismos. Quando você conecta seu calendário, você pode facilmente ver todos os seus compromissos ao lado dos horários sugeridos em sua pesquisa Doodle. Você pode conectar seu calendário nas configurações de sua conta, no canto superior direito da página.

Conectar seu calendário é a melhor maneira de tirar o máximo proveito do Doodle. Você pode sincronizar o Doodle com seu Calendário Google, Outlook Calendar e outros tipos através de uma alimentação ICS.

Encontre o melhor momento para se reunir com seu calendário de grupo on-line

Uma vez criado o nome do evento (localização e descrição são opcionais) no primeiro passo, você pode selecionar datas potenciais para a reunião do grupo.

Você escolhe a visão da semana ou a visão do calendário para selecionar as opções de horário para sua reunião. Primeiro, escolha o dia e depois selecione as horas que você quiser.

No terceiro passo da criação da pesquisa, você pode tirar proveito de todos os tipos de recursos adicionais para ajudá-lo a agilizar sua programação. Você pode limitar o número de votos por participante, ocultar suas informações ou adicionar uma terceira opção "se necessário" para maior flexibilidade. Se você atualizar para uma conta Profissional, você pode adicionar prazos para obter seus votos ainda mais rapidamente e exigir detalhes de contato para que você possa voltar a entrar em contato com seus participantes após sua reunião.

Adicione seu nome para o passo quatro, seu e-mail e depois envie o Doodle que você criou para seus convidados. Basta adicionar seus endereços de e-mail à caixa para enviar os convites. Eles podem votar nas datas que quiserem e, em ata, você encontrou o melhor momento para sua reunião. Escolha a data final e feche a votação para que todos saibam. O Doodle é a melhor maneira de agendar reuniões.

Sincronize seus compromissos com seu calendário

Uma vez que você encontre a melhor hora para se reunir, você pode sincronizar a data automaticamente com seu calendário conectado. Doodle é o melhor criador da pesquisa para garantir que você não se duplique ou se sobrecarregue com reuniões.

Programe sem problemas em seu calendário