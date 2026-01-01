Zastanawiałeś się kiedyś, jak sprawić, by Twój kalendarz pracował dla Ciebie? Ta lista to wszystko, czego potrzebujesz. Zapoznaj się z 55 niezwykle praktycznymi wskazówkami, które pozwolą Ci przenieść korzystanie z kalendarza na wyższy poziom. Dlaczego akurat 55? Cóż, kiedy tak jak my żyjesz planowaniem i produktywnością, trudno jest przestać, gdy już się zacznie…

Zacznij od tych sprytnych trików związanych z kalendarzem

Przejdź na technologię cyfrową

Jeśli nadal korzystasz z kalendarza papierowego, to założymy się, że prawdopodobnie wciąż grasz w „ping-ponga” z e-mailami za każdym razem, gdy musisz zaplanować spotkanie. Kalendarz online oferuje o wiele więcej funkcji niż ten papierowy – pomyśl o inteligentnym planowaniu, kalendarzach do współpracy, przypomnieniach o wydarzeniach i nie tylko. Czy Twój kalendarz ścienny z „Kotem miesiąca” potrafi to wszystko? Przestań czytać ten artykuł, zapoznaj się z kalendarzem cyfrowym – podpowiedź! Prawdopodobnie masz go już na pulpicie swojego komputera i tylko czeka, aż go odkryjesz – a potem wróć tutaj. Skoro już o tym mowa, może wypróbujesz Doodle? Poczekamy.

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Nie komplikuj

Jeśli korzystasz z więcej niż jednego kalendarza, to nieuniknione: prędzej czy później jakieś ważne wydarzenie lub pilne spotkanie umknie Twojej uwadze. Trzymaj się jeden planer online i dowiedz się, jak go wykorzystać – ten przewodnik to dobry punkt wyjścia.

Zsynchronizuj swój Kalendarz Google

Nie zapomnij zsynchronizować bezpłatnego kalendarza internetowego Doodle ze swoim ulubionym programem kalendarzowym: wszystkie spotkania zaplanowane za pośrednictwem Doodle automatycznie pojawią się w Twoim kalendarzu. To naprawdę proste!

Poznaj siebie

Gdy już wybierzesz kalendarz cyfrowy, z którego chcesz korzystać, i zsynchronizujesz go z Doodle, aby bez wysiłku śledzić swoje spotkania, nadszedł czas, by wypełnić go wszystkimi wydarzeniami i zobowiązaniami, które znajdują się w Twoim internetowym terminarzu. Zanim dasz się ponieść planowaniu bloków czasowych i oznaczaniu kolorami (więcej o tych trikach opowiemy później: TL;DR, znajdziesz je tutaj), poświęć chwilę na zastanowienie się nad swoimi preferencjami dotyczącymi planowania. Zbyt łatwo jest dać się ponieść emocjom i wypełnić poranki spotkaniami przy śniadaniu, by potem przypomnieć sobie, że tak naprawdę nie jesteś w stanie jasno myśleć, dopóki nie wypijesz trzeciej filiżanki kawy o 10 rano. Zastanowienie się nad tym, jaki harmonogram realistycznie Ci odpowiada, pozwoli Ci uniknąć przeładowania obowiązkami, przemęczenia i spadku motywacji!

Nie ma sensu umawiać się na wizytę…

…jeśli nie pamiętasz o tym, żeby to zapisać. Nie wpisuj spotkania do kalendarza, a potem o nim nie zapominaj! Jest jeden bardzo prosty sposób, żeby kalendarz nie stał się dla Ciebie czymś w stylu „co z oczu, to z serca”. Gotowy? Oto on:

Ustaw swój kalendarz internetowy jako tło pulpitu

Za każdym razem, gdy zalogujesz się na swoim komputerze, zobaczysz dokładnie, jakie masz plany na dziś, na ten tydzień i na ten miesiąc.

Korzystaj z przypomnień o wydarzeniach

Aby mieć podwójną pewność, że wywiązujesz się ze wszystkich swoich zobowiązań, pamiętaj o włączeniu przypomnień o wydarzeniach – te automatyczne powiadomienia pomogą Ci zachować porządek.

Ale NIE korzystaj z domyślnych ustawień przypomnień!

Kiedy masz wypełniony kalendarz, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest lawina przypomnień o wydarzeniach. Wypróbuj różne ustawienia swojego terminarza, aby dostosować przypomnienia tak, jak Ci odpowiada. Być może nie potrzebujesz przypomnień o wydarzeniach cyklicznych. Jeśli przypomnienie na 2 minuty przed spotkaniem będzie mniej przeszkadzać niż to wysyłane 15 minut wcześniej, ustaw krótszy czas przypomnienia. Z drugiej strony niektóre spotkania wymagają więcej przygotowań – w takim przypadku ustaw przypomnienie na przykład na godzinę przed takimi spotkaniami.

Nie trać rytmu

Przypomnienia są świetne… o ile nie zakłócają toku pracy. Czasami powiadomienie e-mailowe o wydarzeniu to jedyna zachęta, jakiej potrzebujesz, by przerwać pracę wymagającą głębokiego skupienia i przejść do skrzynki odbiorczej. A skoro już otworzysz zaproszenie na wydarzenie, równie dobrze możesz przejrzeć też te inne nowe e-maile… prawda? Jeśli ta sytuacja brzmi znajomo, unikaj skrzynki odbiorczej i zamiast tego skonfiguruj powiadomienia na pulpicie.

Wolisz otrzymać wszystkie informacje naraz?

Niektóre kalendarze dają możliwość wyboru codziennego e-maila z podsumowaniem zadań zamiast otrzymywania przypomnień i powiadomień w ciągu dnia. A jeśli wolisz mieć wszystko „na jednym spojrzeniu”…

Skorzystaj z spersonalizowanego panelu Doodle

Wszystkie Twoje ankiety i zaproszenia na spotkania są wyświetlane właśnie tutaj, w jednym miejscu. To proste!

Bardziej efektywne spotkania dla zapracowanych osób

Skorzystaj z serwisu Doodle, aby zaplanować spotkania

Po pierwsze, zadbaj o to, by spotkania zostały potwierdzone i wpisane do kalendarza przy minimalnym wysiłku, korzystając z funkcji zaproszeń do spotkań w serwisie Doodle. Zaproponuj terminy, zaproś uczestników i pozwól im zagłosować na preferowane terminy, a następnie wybierz najlepszą opcję i poinformuj o tym uczestników za pomocą linku lub wiadomości e-mail.

Wysyłaj zaproszenia kalendarzowe

Gdy już ustalisz najlepszy termin spotkania, dzięki Doodle Premium możesz wysłać zaproszenie do kalendarza wszystkim uczestnikom, dzięki czemu spotkanie zostanie automatycznie wpisane do wszystkich kalendarz. Fajne, prawda? Jeśli chcesz spróbować, rozpocznij okres próbny Doodle Premium. Jeśli jesteś już użytkownikiem Doodle Premium, to pewnie wiesz, że możesz również…

Wysyłaj przypomnienia i aktualizacje

Jeśli chcesz wysłać spersonalizowane przypomnienie do uczestników spotkania lub przekazać im najnowsze informacje dotyczące spotkania, Doodle Premium również Ci to umożliwia. Czy wspominaliśmy już, że okres próbny trwa bezpłatny?

Skorzystaj z Doodle 1:1

Użytkownicy Premium otrzymują również dostęp do Doodle 1:1, intuicyjne narzędzie do umawiania spotkań indywidualnych. Działa podobnie jak zwykłe zaproszenie na spotkanie, ale jest jeszcze bardziej uproszczone. Wystarczy wysłać zaproszenie z kilkoma propozycjami terminów, poczekać, aż druga osoba potwierdzi preferowany termin, a następnie wpisać spotkanie do kalendarza… chwileczkę, czy powiedzieliśmy „wpisać spotkanie do kalendarza”? Chodzi nam o to, że możesz się zrelaksować: już dodaliśmy to za Ciebie.

Tworzenie spotkań cyklicznych

Jeśli Twój tydzień pracy zawsze zaczyna się od poniedziałkowego porannego spotkania stand-upowego lub regularnych spotkań z przełożonym poświęconych omówieniu wyników, nie trać czasu na wprowadzanie tych samych spotkań tydzień po tygodniu – ustaw je jako cykliczne, a pojawią się automatycznie w Twoim kalendarzu.

Dostosuj swoje przedziały czasowe!

Większość kalendarzy internetowych domyślnie wykorzystuje przedziały czasowe trwające 30 minut i jedną godzinę. Jeśli nie zmienisz tych ustawień, będziesz rezerwować 30 minut na rozmowy, które powinny zająć co najwyżej 20 minut, oraz godzinę na spotkania, które można zakończyć w ciągu 45 minut. Dostosuj przedziały czasowe, aby efektywniej planować spotkania.

Planuj spotkania w blokach

To jedna z najbardziej irytujących rzeczy związanych ze spotkaniami: gdy są one źle zaplanowane i zorganizowane, mogą odwracać uwagę od – no wiesz – faktycznej pracy, którą musisz wykonywać każdego dnia. Badania pokazują, że aby osiągnąć „stan flow”, potrzebujesz czasu wolnego od czynników rozpraszających – a każde przerwanie pracy wymaga średnio 25 minut, by ponownie się skupić. Zarezerwuj sobie czas potrzebny na realizację złożonych zadań, planując spotkania w blokach – na przykład trzy spotkania jedno po drugim po południu, zamiast rozłożonych w ciągu całego dnia.

Skontaktuj się z nami

Zapisz dane kontaktowe wszystkich zaproszonych osób w wydarzeniu w kalendarzu, aby w każdej chwili łatwo było się z nimi skontaktować – Doodle Premium robi to automatycznie w zaproszeniach kalendarzowych. Jeśli spotkanie odbywa się zdalnie, dodaj też nazwy użytkowników Skype’a!

Korzystaj z inteligentnych tytułów

Oznaczanie każdego spotkania w kalendarzu jako „Spotkanie” to nie tylko brak wyobraźni – to po prostu niepraktyczne. Nadaj każdemu spotkaniu konkretny tytuł, abyś dokładnie wiedział, co znajduje się w porządku obrad: „Aktualizacja budżetu” lub „Prezentacja” to nazwy znacznie bardziej wyczerpujące niż „Spotkanie”.

Lokalizacja, lokalizacja

Nie zapomnij zapisać miejsca każdego ze spotkań – dzięki temu unikniesz gorączkowego szukania w ostatniej chwili, próbując ustalić, gdzie dokładnie powinieneś się znaleźć.

Poświęcaj mniej czasu na planowanie, a więcej na działanie. Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnego 14-dniowego okresu próbnego.

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Wskazówki dotyczące zarządzania czasem, które możesz zastosować już teraz

Zintegruj swoją listę zadań do wykonania

Większość kalendarzy cyfrowych umożliwia zintegrowanie listy zadań do wykonania, dzięki czemu można przeglądać zadania na dany dzień obok zaplanowanych spotkań. Może kusić, by wypełnić każdą wolną rubrykę w kalendarzu spotkaniami i zobowiązaniami towarzyskim – jednak rzut oka na piętnastopunktową listę zadań w rogu ekranu może skłonić cię do mądrzejszego wykorzystania czasu…

Nie planuj zadań w czasie, gdy odbywają się spotkania

Jeśli nie potraktujesz swoich codziennych zadań na równi z codziennymi spotkaniami, może się okazać, że będziesz się spieszyć, by wykonać wszystko z listy, albo próbować upchnąć zadanie, które zazwyczaj zajmuje godzinę, w trzy 20-minutowe przerwy. Planowanie zarówno zadań, jak i spotkań zapobiega przeładowaniu harmonogramu i znacznie zwiększa szanse na faktyczne wykonanie pracy. Skoro o tym mowa, może warto spróbować…

Planowanie czasu

Jeśli ta metoda sprawdziła się u Richarda Bransona i Michelle Obamy, to na pewno warto ją wypróbować. Metoda blokowania czasu opiera się na przekształceniu listy zadań do wykonania w format kalendarza: w skrócie, przypisujesz określony czas do każdego zadania i traktujesz je tak samo, jak każde inne zobowiązanie w kalendarzu. Wyznaczenie limitu czasowego dla każdego zadania oznacza, że prawdopodobnie wykonasz je bardziej efektywnie; co więcej, przełożenie tej nierealistycznej 37-punktowej listy rzeczy do zrobienia na bloki czasowe może skłonić cię do ponownej oceny, które zadania są ważne, a które można zlecić innym, odłożyć na później, a nawet o nich zapomnieć.

Ustal priorytety!

Jeśli chodzi o planowanie czasu metodą „time-blocking”, pamiętaj, aby najpierw zająć się najważniejszymi zadaniami. Plany się zmieniają, a czynniki rozpraszające uwagę pojawiają się nieustannie, więc zapewnij sobie jak największą szansę na wykonanie każdego dnia najpilniejszych zadań.

Myśl na małą skalę

Słyszałeś o mikroplanowaniu? To system, w którym planujesz swój czas co do minuty – a niektórzy eksperci od produktywności bardzo go cenią. Nie sugerujemy, abyś planował swój dzień w 5-minutowych przedziałach, jak robią to niektórzy zwolennicy mikroplanowania – ale ta irytująca dziesięciominutowa przerwa między spotkaniami nie musi być straconym czasem. Wykorzystaj swój kalendarz, aby przeznaczyć krótkie przedziały czasu na szybkie zadania, takie jak wysłanie jednego lub dwóch e-maili.

Praca w partiach

Postaraj się wykonywać podobne zadania partiami. Jeśli masz do sporządzenia trzy oceny pracowników, zarezerwuj w kalendarzu wystarczająco dużo czasu, aby zająć się nimi wszystkimi za jednym razem, zamiast pracować nad nimi w różnych momentach dnia. Różne zadania wymagają różnego rodzaju skupienia i wykorzystują różne zestawy umiejętności. Wykonywanie podobnych zadań w tym samym czasie oznacza mniej zmian w nastawieniu umysłowym w ciągu dnia. Aby ci to ułatwić, spróbuj…

Sortuj zadania według typów

Potraktuj takie czynności jak pisanie e-maili, organizowanie spotkań i umawianie terminów jako zadania administracyjne, a takie jak burza mózgów czy pisanie – jako zadania twórcze i tak dalej. Spróbuj pogrupować zadania w kalendarzu według rodzaju.

Czas podróży

Planując spotkania, można ulec pokusie, by ustalać je jedno po drugim – nie zapomnij jednak uwzględnić czasu potrzebnego na przemieszczanie się. Nawet jeśli po prostu przechodzisz z jednej sali konferencyjnej do drugiej, zarezerwowanie sobie 5 minut na dotarcie na miejsce pozwoli ci uniknąć pośpiechu.

Czas buforowy

Czas rezerwowy może być równie ważny jak czas dojazdu! Jeśli wiesz, że pierwsze spotkanie tego dnia będzie prawdopodobnie intensywne i oparte na danych, a drugie będzie polegało na wymianie pomysłów z potencjalnym klientem, zostaw sobie wystarczająco dużo czasu między nimi, aby odpowiednio się na nie nastroić.

Harmonogram przerw

Zapomnieć o obiedzie? Tak, nam też wydaje się to niemożliwe. Ale prawda jest taka, że w pracowite dni łatwo zapomnieć o jedzeniu czy piciu wody – no wiesz, o tych wszystkich podstawowych rzeczach, które pozwalają nam przeżyć. Nie da się dobrze pracować, jeśli nie jesteś dobrze odżywiony i nawodniony, więc nie wahaj się i zaplanuj sobie kilka przerw w ciągu dnia.

Czynniki rozpraszające uwagę związane z harmonogramem

Nawet jeśli czasami zdarza nam się zapomnieć o obiedzie, są pewne rzeczy, które nigdy o czym się zapomina. O ważnych sprawach, takich jak sprawdzanie mediów społecznościowych czy przeglądanie memów z kotkami. Nie ma nic złego w odrobinie rozrywki, o ile nie pozwolisz, by przejęła kontrolę nad Twoim dniem. Jeśli wiesz, że zamierzasz przejść do swojego feedu na Twitterze, zaplanuj to! Zaplanuj dziesięciominutową przerwę na Twittera i trzymaj się tego limitu czasowego! Dzięki temu twoja niewinna rozrywka nie zamieni się w kłopotliwą stratę czasu.

Zaplanuj czas na nicnierobienie

Tak samo jak warto zaplanować przerwy i chwile na odwrócenie uwagi, tak samo warto co tydzień zarezerwować sobie trochę czasu na… nicnierobienie. To czas na przemyślenia, burzę mózgów, marzenia, relaks i odcięcie się od wszystkiego – i jest on równie produktywny jak czas poświęcony na pracę. Czas na nicnierobienie jest niezbędny do naładowania baterii umysłu i pobudzenia kreatywności.

Oznacz się jako zajęty

W wielu miejscach pracy nie będziesz jedyną osobą mającą dostęp do swojego kalendarza. Twój przełożony i zespół również mogą go przeglądać, dzięki czemu będą wiedzieć, kiedy jesteś dostępny. A skoro nie jesteś na spotkaniu, to musisz być dostępny – prawda? Jeśli nie masz spotkania, ale mimo to nie chcesz, żeby Ci przeszkadzano, zaznacz w kalendarzu, że jesteś zajęty. Twoi współpracownicy będą wiedzieć, że nie powinni Ci przeszkadzać, a Ty będziesz mógł w spokoju pograć w Candy Crush – przepraszamy, mieliśmy na myśli dopracowanie danych budżetowych.

Nie pozwól, by praca przejęła nad tobą kontrolę

Nawet jeśli korzystasz z kalendarza głównie w celach służbowych, warto rozważyć dodanie do niego osobistych zobowiązań (np. kolacji z okazji urodzin partnera) oraz celów (trzy wizyty na siłowni w tygodniu). To prosty sposób, by spróbować i pamiętaj o tej nieuchwytnej równowadze między pracą a życiem prywatnym.

Praktyczne triki, które warto udostępnić

Kategorie to Twoi przyjaciele!

Czy korzystasz z kalendarza, aby śledzić zobowiązania zawodowe, osobiste spotkania, wydarzenia towarzyskie, cele fitness, urodziny członków rodziny i nie tylko? Mamy nadzieję, że odpowiedź brzmi „tak” – a jeśli nie, wróć i przeczytaj jeszcze raz naszą 35. wskazówkę! Jednak gdy kalendarz jest tak intensywnie wykorzystywany, czasami trudno jest ogarnąć wszystkie zobowiązania. Dlaczego by nie uporządkować ich według kategorii – Praca, Życie towarzyskie, Rodzina, Fitness i tak dalej. Możesz nawet ukryć niektóre kategorie, jeśli uważasz, że zbytnio rozpraszają Twoją uwagę.

Oznaczenia kolorystyczne

Co może być lepszego niż kategorie? Kategorie oznaczone kolorami! Przypisz każdej kategorii inny kolor, a wtedy jednym spojrzeniem rozróżnisz wszystkie swoje zobowiązania.

Zobacz to z innej perspektywy

Większość kalendarzy oferuje cztery standardowe tryby wyświetlania: dzień, tydzień, miesiąc i rok. Jeśli przeglądasz kalendarz w trybie dziennym, łatwo jest skupić się wyłącznie na celach krótkoterminowych i stracić z oczu szerszą perspektywę. Poświęć chwilę na zmianę punktu widzenia: sprawdź też, jak kształtuje się Twój tydzień, miesiąc i rok.

Widok tygodnia pracy

Nie ma nic gorszego niż patrzenie na weekend w kalendarzu, wypełniony obiecującymi spotkaniami towarzyskim, gdy jest dopiero poniedziałkowy poranek. Jeśli nie chcesz, by myśli o sobotnich imprezach i niedzielnych popołudniowych piknikach rozpraszały cię już na samym początku tygodnia, możesz przełączyć się na widok tygodnia roboczego.

Poznaj skróty klawiszowe

Prawdziwy mistrz kalendarza zna wszystkie przydatne skróty klawiaturowe. Pamiętasz, jak przed chwilą rozmawialiśmy o zmianie trybu wyświetlania? Jeśli korzystasz z Kalendarza Google, użyj klawisza „1” lub litery „d”, aby przejść do trybu dziennego, „2” lub „w” – do trybu tygodniowego, a – jak się domyślasz – „3” lub „m” – do trybu miesięcznego. A to dopiero początek! Zapoznaj się ze skrótami klawiaturowymi swojego kalendarza, a planowanie stanie się jeszcze szybsze i łatwiejsze.

Automatyczne odrzucanie zaproszeń

W idealnym świecie nie pracowałbyś poza godzinami pracy. Nie przyjmowałbyś też zaproszeń na spotkania wykraczające poza te godziny. Być może Twój kalendarz nie pozwala na to ty praca w nadgodzinach, ale można zapobiec planowaniu spotkań po zakończeniu dnia pracy. Wystarczy podać godziny pracy w kalendarzu, a następnie skonfigurować kalendarz tak, aby automatycznie odrzucał wszelkie spotkania wykraczające poza te godziny.

Skorzystaj z zegara światowego

Jeśli prowadzisz interesy z partnerami z zagranicy lub pracujesz w międzynarodowej firmie posiadającej oddziały na całym świecie, zapoznaj się z funkcją zegara światowego: już nie będziesz się zastanawiać, czy nie jest za wcześnie, by zadzwonić do biura w Nowym Jorku!

Dodaj konkretne strefy czasowe

Możesz również dodać konkretną strefę czasową – a nawet kilka stref czasowych – bezpośrednio w widoku kalendarza.

Umów się na spotkania w różnych strefach czasowych za pomocą serwisu Doodle

Zegary światowe i ustawienia stref czasowych są z pewnością przydatne – jednak gdy chodzi o uzgadnianie terminów z klientami i współpracownikami z różnych stref czasowych, lepiej nie ryzykować. Skorzystaj z funkcji stref czasowych serwisu Doodle, aby bez problemu ustalać terminy spotkań z uczestnikami z różnych stref czasowych.

Dzielenie się to troska (także o kalendarze)

Udostępniaj kalendarze swojemu zespołowi

Włącz ustawienia udostępniania, aby wszyscy członkowie zespołu mogli zobaczyć, jakie masz zobowiązania i kiedy jesteś dostępny (nie zapomnij zaznaczyć, że jesteś zajęty, gdy nie chcesz, aby ci przeszkadzano).

I utwórz wspólny kalendarz zespołu

Posiadanie głównego kalendarza, do którego dostęp ma cały zespół, zawierającego wspólne terminy, spotkania zespołowe i dni wolne, może pomóc wszystkim w utrzymaniu właściwego tempa pracy.

Wypróbuj kalendarz oparty na projektach

Kalendarz projektowy działa na podobnej zasadzie jak wspólny kalendarz zespołowy. Jeśli realizujesz duży projekt, dedykowany kalendarz pomoże wszystkim skupić się na zadaniach. Skonfiguruj go tak, aby dostęp do niego mieli wszyscy, których dotyczy projekt, i dodaj do niego wszystkie istotne spotkania, cele oraz terminy.

Udostępniaj kalendarze rodzinie i znajomym

Kiedy prowadzisz intensywny tryb życia, znalezienie czasu na kolację z przyjaciółmi może być naprawdę trudne – a o wiele łatwiej jest zapomnieć o zadzwonieniu do dziadków z okazji ich złotej rocznicy ślubu. Udostępnianie kalendarzy rodzinie i przyjaciołom może pomóc ci na bieżąco śledzić zobowiązania towarzyskie i rodzinne. A jeśli próbujesz zorganizować kolację z trójką swoich najlepszych przyjaciół nadal wymaga tygodniowych ustaleń dotyczących terminów, to pamiętaj, że ankiety Doodle są równie przydatne przy organizowaniu spotkań towarzyskich, jak i służbowych.

Ukryj kalendarze współdzielone

Jeśli skorzystałeś z naszej rady i udostępniłeś kalendarze współpracownikom, rodzinie i znajomym – a dla pewności utworzyłeś jeszcze kilka dodatkowych kalendarzy – może się okazać, że musisz przedzierać się przez napięte harmonogramy randek znajomych i spotkania klubu książki Twojej mamy, próbując dotrzeć do swoich własnych zobowiązań. Rozwiązanie jest proste: po prostu ukryj kalendarze, których nie musisz mieć cały czas na widoku. Zawsze możesz je wyświetlić, gdy będziesz chciał coś sprawdzić.

Sposoby na kalendarz – dodatkowe punkty

Spoglądaj zarówno wstecz, jak i w przyszłość

Jasne, używasz kalendarza do planowania przyszłości – ale czy wiesz, że możesz go również wykorzystać do archiwizowania przeszłości? Dodawaj notatki do najważniejszych spotkań po ich zakończeniu – co było omawiane, o czym rozmawiano przy okazji, wszelkie inne interesujące kwestie – a potem przeszukuj kalendarz, gdy zechcesz odświeżyć sobie pamięć. Współpracownicy i klienci będą pod wrażeniem Twojej pamięci, a Twój kalendarz pełni teraz podwójną funkcję. Korzyści dla wszystkich!

Poznaj dodatki

Zastanawiasz się rano, w co się ubrać? Poproś swój kalendarz, by pokazał Ci prognozę pogody. Chcesz wiedzieć, czy w tym miesiącu Merkury jest w retrogradacji? Dowiedz się tego na pewno, dodając kalendarz astrologiczny. Niezależnie od tego, z jakiego kalendarza cyfrowego korzystasz, na pewno oferuje on mnóstwo ciekawych dodatków – wykorzystaj je w pełni!

Nie zapomnij o świętach

Większość kalendarzy automatycznie wyświetla dni świąteczne obowiązujące w Twoim regionie – choć jeśli jesteś podobny do nas, raczej nie zapomnisz o nich. Ale czy wiesz, że możesz również ustawić kalendarz tak, aby wyświetlał dni świąteczne obowiązujące w innych regionach? To przydatny sposób na śledzenie, jakie święta mogą obchodzić Twoi zagraniczni współpracownicy.

Zadbaj o niezapomniane urodziny

Zostań pracownikiem, który przynosi tort na urodziny szefa, wpisując daty urodzin wszystkich do swojego kalendarza – wkrótce staniesz się najpopularniejszym pracownikiem w biurze.

Poznaj rozszerzenia

Zwiększ funkcjonalność swojego kalendarza dzięki rozszerzeniom – tak jak Rozszerzenie Doodle, stworzony specjalnie do użytku z Kalendarzem Google. Planowanie nigdy nie było łatwiejsze!

I pobierz aplikację z kalendarzem

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zobowiązaniami i zadaniami dzięki aplikacji mobilnej, która umożliwia dostęp do kalendarza i wszystkich zawartych w nim informacji z dowolnego miejsca. Czy możemy zaproponować wypróbowanie naszej aplikacji? Doodle Mobile nie tylko synchronizuje się z Twoim kalendarzem osobistym, pozwala to na śledzenie wszystkich aktualnych ankiet dotyczących rysunków Doodle oraz tworzyć nowe i odpowiadać na nie, gdziekolwiek jesteś. Teraz naprawdę nie ma już żadnej wymówki, by nie mieć kalendarza pod kontrolą – życzymy udanego planowania!