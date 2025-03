Har du nogensinde tænkt på, hvordan du kan få din kalender til at arbejde for dig? Denne liste er din one-stop-shop. Læs videre og få 55 superpraktiske tips, der kan hjælpe dig med at få din kalender til at løfte dit kalenderspil til det næste niveau. Hvorfor 55? Når man lever og ånder for planlægning og produktivitet, som vi gør, er det svært at stoppe, når man først er kommet i gang...

Gå i gang med disse kalenderhacks

Gå digitalt

Hvis du stadig bruger en papirkalender, spiller du sikkert stadig e-mailping-pong, når du skal planlægge et møde. En onlinekalender har langt flere funktioner end en papirkalender - tænk på smart planlægning, samarbejdskalendere, påmindelser om begivenheder og meget mere. Kan din månedens kat i vægkalender gøre alt det? Hold op med at læse denne artikel, og stifte bekendtskab med en digital kalender - hint! Der ligger sikkert en på dit computerskrivebord og venter på at blive opdaget - og kom så tilbage. Hvorfor ikke prøve Doodle, mens du er i gang? Vi venter på dig.

Hold det enkelt

Hvis du bruger mere end én kalender, er det uundgåeligt: Før eller senere vil en vigtig begivenhed eller en vigtig aftale slippe ud af syne. Hold dig til én onlineplanlægger, og lær at få den til at fungere for dig - denne guide er et godt sted at starte.

Synkroniser din Google-kalender

Glem ikke at synkronisere Doodles gratis onlinekalender med dit foretrukne kalenderprogram: Alle møder, du planlægger via Doodle, vil automatisk blive vist i din kalender. Hvor nemt er det ikke!

Kend dig selv

Når du har valgt en digital kalender at arbejde med og synkroniseret den med Doodle for nemt at holde styr på dine møder, er det tid til at fylde den op med alle de begivenheder og forpligtelser, der står på din online-dagsorden. Før du lader dig rive med af tidsblokering og farvekoder (vi deler mere om disse hacks senere: TL;DR, du kan finde dem her), skal du tage dig et øjeblik til at overveje dine præferencer for planlægning. Det er alt for nemt at blive begejstret og fylde morgenerne med morgenmøder, for så at huske, at du faktisk ikke er sammenhængende, før du har drukket din tredje kop kaffe kl. 10.00. Hvis du overvejer, hvilken form for tidsplan der er realistisk for dig, kan du undgå at blive overforpligtet, overtræt og undermotiveret!

Det nytter ikke noget at planlægge en aftale...

...hvis du ikke kan huske at overholde den. Du skal ikke skrive et møde ind i din kalender og så glemme det! Der er en superenkel måde at sikre, at din kalender ikke er "ude af syne, ude af sind". Er du klar? Her er den:

Indstil din online kalender som skrivebordsbaggrund

Hver gang du logger ind på din computer, kan du se præcis, hvad du har planlagt for dagen, ugen og måneden.

Brug påmindelser om begivenheder

Hvis du vil være dobbelt så sikker på, at du har styr på alle dine forpligtelser, skal du sørge for at slå påmindelser om begivenheder til - disse automatiske meddelelser holder dig på sporet.

Men brug IKKE standardindstillingerne for påmindelser!

Når du har en fyldt kalender, er det sidste, du har brug for, en strøm af påmindelser om begivenheder. Leg lidt med din planlægers indstillinger for at tilpasse påmindelser på en måde, der passer dig. Måske har du ikke brug for påmindelser om tilbagevendende begivenheder. Hvis en påmindelse 2 minutter før et møde vil være mindre forstyrrende end en påmindelse 15 minutter før, kan du indstille et kortere påmindelsestidspunkt. Men nogle møder kræver mere forberedelse - indstil din påmindelse til f.eks. at gå af en time før sådanne møder.

Mist ikke dit flow

Påmindelser er fantastiske ... så længe de ikke afbryder dit arbejdsflow. Nogle gange er en meddelelse om en e-mailhændelse alt den opmuntring, du har brug for, til at stoppe dit dybdeborende arbejde og klikke dig over til din indbakke. Og hvis du åbner begivenhedsinvitationen, kan du lige så godt gennemgå de andre nye e-mails ... ikke sandt? Hvis denne situation lyder bekendt, skal du undgå indbakken og i stedet oprette skrivebordsnotifikationer.

Foretrækker du alle dine oplysninger på én gang?

Nogle kalendere giver dig mulighed for at vælge en e-mail med en daglig dagsorden i stedet for at modtage påmindelser og notifikationer i løbet af dagen. Og hvis du foretrækker at se tingene "på et øjeblik" ...

Brug det personlige Doodle Dashboard

Alle dine afstemninger og mødeanmodninger vises her, ét sted. Enkelt!

Smartere møder for travle mennesker

Brug Doodle til at planlægge dine møder

Få først og fremmest møder bekræftet og ind i din kalender med et minimum af besvær ved hjælp af Doodles anmodninger om mødeinvitationer. Foreslå tidspunkter, inviter deltagere, og lad dem stemme om deres foretrukne tidspunkter, vælg derefter den bedste mulighed, og giv deltagerne besked via et link eller en e-mail.

Send kalenderinvitationer

Når du har fundet det bedste tidspunkt at mødes på, kan du med Doodle Premium sende en kalenderinvitation til alle dine deltagere, så mødet automatisk bliver optaget i alles kalendere. Smart, ikke sandt? Hvis du vil prøve det, kan du starte din prøveperiode med Doodle Premium. Hvis du allerede er Doodle Premium-bruger, så ved du sikkert, at du også kan...

Send påmindelser og opdateringer

Hvis du ønsker at sende en personlig påmindelse til mødedeltagere eller opdatere dem med nye oplysninger om dit møde, kan du også gøre det med Doodle Premium. Fik vi nævnt, at prøveversionen er gratis?

Brug Doodle 1:1

Premium-brugere får også adgang til Doodle 1:1, et intuitivt værktøj til at oprette individuelle møder. Det er ligesom en almindelig anmodning om mødeinvitation, men det er endnu mere strømlinet. Send en invitation med et par mulige tidspunkter, vent på, at den anden person bekræfter sit foretrukne tidspunkt, og skriv derefter mødet ind i din kalender ... vent, sagde vi "skriv mødet ind i din kalender"? Vi mener, læn dig tilbage og slap af: Vi har allerede tilføjet det der for dig.

Opret tilbagevendende møder

Hvis din arbejdsuge altid starter med et stand-up mandag morgen, eller hvis du har en regelmæssig feedback-session med din chef, skal du ikke spilde tid på at indtaste de samme møder uge efter uge - indstil disse møder til at være tilbagevendende, så de automatisk vises i din kalender.

Juster dine tidsrum!

De fleste onlinekalendere bruger som standard tidsrum på 30 minutter og en time. Medmindre du ændrer disse indstillinger, vil du opleve, at du planlægger 30 minutter til opkald, der højst burde tage 20 minutter, og en time til møder, der kunne gennemføres på 45 minutter. Tilpas dine tidsrum for at planlægge møder mere effektivt.

Planlæg møder i bidder

Det er en af de mest irriterende ting ved møder: Når de er dårligt planlagt og organiseret, kan møder distrahere dig fra, du ved, det egentlige arbejde, som du skal udføre hver dag. Forskning viser, at du har brug for tid uden distraktioner for at opnå "flow-tilstand" - og at hver gang du bliver afbrudt, tager det i gennemsnit 25 minutter at finde dit fokus igen. Skab den tid, du har brug for til at løse komplekse opgaver, ved at planlægge møder i bidder - f.eks. tre møder efter hinanden om eftermiddagen i stedet for spredt ud over hele dagen.

Tag kontakt

Opbevar kontaktoplysningerne for alle de inviterede til dit møde i din kalenderbegivenhed, så de er nemme at få fat i når som helst - Doodle Premium gør dette automatisk med kalenderinvitationer. Hvis du holder et møde på afstand, kan du også tilføje Skype-brugernavne!

Brug smarte titler

Det er ikke bare fantasiløst at mærke alle møder i din kalender med "Møde" - det er uhensigtsmæssigt og ubrugeligt. Giv hvert møde en specifik titel, så du kan se præcis, hvad der er på dagsordenen: "Budgetopdatering" eller "Pitch" er langt mere informativt end "Møde".

Placering, placering, placering

Glem ikke at notere stedet for hvert af dine møder - det sparer dig for at skulle finde ud af, hvor du præcist skal være i sidste øjeblik.

Brug mindre tid på at planlægge og mere tid på at gøre. Tilmeld dig en gratis prøveperiode på 14 dage.

Tidsstyringstips, som du kan indføre lige nu

Integrer din To-Do liste

De fleste digitale kalendere giver dig mulighed for at integrere din To-Do liste, så du kan se dagens opgaver sammen med dagens aftaler. Det kan være fristende at fylde alle ledige pladser i din kalender med møder og sociale arrangementer - et blik på den femten punkter lange to-do-liste i hjørnet af skærmen kan få dig til at bruge din tid mere fornuftigt...

Planlæg ikke opgaver omkring møder

Hvis du ikke giver dine daglige opgaver lige stor vægt med dine daglige møder, kan du finde dig selv i at skynde dig at afslutte alt på din liste eller proppe en opgave, der normalt tager en time, ind i tre pauser på 20 minutter. Hvis du planlægger opgaver og møder, undgår du overplanlægning og har langt større chance for rent faktisk at få dit arbejde gjort. I den forbindelse, hvorfor ikke prøve...

Tidsblokering

Hvis det er godt nok til Richard Branson og Michelle Obama, så må det være et forsøg værd. Time-blocking tager konceptet med din to-do-liste og oversætter det til et kalenderformat: Du tildeler en del tid til hver opgave og behandler den som enhver anden forpligtelse i din kalender. Hvis du tildeler en tidsgrænse til hver opgave, er det sandsynligt, at du vil fuldføre den mere effektivt. Desuden kan det at oversætte den urealistiske 37-punkts to-do-liste til tidsblokke få dig til at revurdere, hvilke opgaver der er vigtige, og hvilke opgaver der kan uddelegeres, udskydes eller endog glemmes.

Prioritér!

Når det gælder tidsblokering, skal du sørge for at tage fat på dine vigtigste opgaver først. Planer ændres, og der opstår distraktioner, så giv dig selv den bedst mulige chance for at fuldføre dine mest presserende opgaver hver dag.

Tænk småt

Har du hørt om mikroplanlægning? Det er et system, hvor du planlægger din tid helt ned til det sidste minut - og nogle produktivitetseksperter sværger til det. Vi foreslår ikke, at du planlægger din dag i 5 minutters bidder, som nogle mikroplanlæggere gør - men de irriterende ti minutters pause mellem møderne behøver ikke at være spildtid. Brug din kalender til at afsætte små tidsrum til hurtige opgaver, som f.eks. at sende en e-mail eller to.

Arbejde i bunker

Prøv at udføre lignende opgaver i flere omgange. Hvis du skal skrive tre medarbejdervurderinger, skal du afsætte tid nok i din kalender til at afslutte dem alle på én gang i stedet for at arbejde på dem på forskellige tidspunkter af dagen. Forskellige opgaver kræver forskellige former for fokus og kræver forskellige sæt af færdigheder. Hvis du tager fat på lignende opgaver på samme tid, betyder det, at du skal foretage færre mentale justeringer i løbet af dagen. For at hjælpe dig med at gøre dette kan du prøve at...

Sortere opgaver efter typer

Tænk på opgaver som at skrive e-mails, arrangere møder og lave aftaler som administrative opgaver, tænk på opgaver som brainstorming eller skrivning som kreative opgaver osv. Prøv at gruppere opgaver i din kalender efter type.

Rejsetid

Når du arrangerer møder, kan det være fristende at planlægge dem i forlængelse af hinanden - men glem ikke at tage højde for din rejsetid. Selv hvis du blot skal flytte fra et mødelokale til det næste, kan du undgå at føle dig presset, hvis du giver dig selv 5 minutter til at nå frem.

Buffertid

Buffertid kan være lige så vigtig som rejsetid! Hvis du ved, at dit første møde på dagen sandsynligvis vil være intenst og datadrevet, mens dit andet møde omfatter idéudveksling med en potentiel kunde, så giv dig selv nok tid mellem de to møder til at komme i den rette sindstilstand.

Planlæg pauser

Har du glemt frokost? Ja, det lyder heller ikke muligt for os. Men sandheden er, at det på travle dage kan være let at glemme at spise mad eller drikke vand - du ved, alle de grundlæggende ting, der holder dig i live. Du kan ikke udføre et godt arbejde, hvis du ikke er velernæret og velhydreret, så planlæg nogle pauser ind i din dag.

Planlæg distraktioner

Selv om vi nogle gange glemmer frokost, er der nogle ting, som vi aldrig glemmer at gøre. Vigtige ting, som at tjekke sociale medier eller scrolle gennem kattekillingemes. Der er ikke noget galt med at give sig hen til lidt let distraktion, så længe du ikke lader det overtage din dag. Hvis du ved, at du vil klikke dig over på dit twitter-feed, så planlæg det! Planlæg en ti minutters twitterpause, og hold dig til tidsgrænsen! På den måde bliver din uskyldige distraktion ikke til et problematisk tidsrøveri.

Planlæg tid til at gøre ingenting

På samme måde som du bør forsøge at planlægge pauser og distraktioner, bør du også forsøge at planlægge noget tid hver uge til at lave ... ingenting. Det er din tid til at tænke, brainstorme, dagdrømme, slappe af og slukke - og det er lige så produktivt som den tid, du bruger på at fokusere på dit arbejde. Tid til at gøre ingenting er vigtigt for at genoplade din hjerne og give næring til din kreativitet.

Markér dig selv som travl

På mange arbejdspladser vil du ikke være den eneste, der har adgang til din kalender. Din leder og dit team kan måske også se den, så de ved, hvornår du er ledig. Og hver gang du ikke er til møde, må du være ledig - ikke sandt? Hvis du ikke har et møde, men stadig ikke vil forstyrres, skal du markere dig selv som ledig i din kalender. Dine kolleger vil vide, at de ikke må afbryde dig, og du kan spille Candy Crush - undskyld, vi mener, at du kan færdiggøre dine budgettal - i fred.

Lad ikke arbejdet tage overhånd

Selv om du primært bruger din kalender til arbejdsformål, bør du overveje at tilføje personlige forpligtelser (f.eks. din partners fødselsdagsmiddag) og mål (et besøg i fitnesscenteret tre gange om ugen) til din kalender. Det er en enkel måde at forsøge at holde den flygtige balance mellem arbejde og privatliv i tankerne.

Handy Hacks er for gode til ikke at dele

Kategorier er din ven!

Bruger du din kalender til at holde styr på arbejdsforpligtelser, personlige aftaler, sociale arrangementer, fitnessmål, familiefødselsdage og meget mere? Vi håber, at svaret er ja - og hvis ikke, så gå tilbage og læs vores 35. tip igen, tak! Men når din kalender arbejder så hårdt, er det nogle gange svært at holde styr på alle dine forpligtelser. Hvorfor ikke organisere dem i kategorier - arbejde, socialt, familie, fitness og så videre. Du kan endda skjule visse kategorier, hvis du synes, at de er for distraherende.

Farvekodning

Hvad kunne være bedre end kategorier? Kategorier med farvekodning! Giv hver kategori en anden farve, så du kan skelne alle dine forpligtelser fra hinanden med et enkelt blik.

Få et nyt perspektiv

De fleste kalendere tilbyder fire standardvisningstilstande: Dag, uge, måned og år. Hvis du bruger den daglige tilstand, kan det være let at blive optaget af kortsigtede mål og miste overblikket over det store billede. Tag dig tid til at skifte perspektiv: Tjek også, hvordan din uge, måned og dit år ser ud.

Arbejdsugevisning

Der er ikke noget værre end at kigge på weekenden i din kalender, fyldt med lovende sociale engagementer, når det først er mandag morgen. Hvis du ikke ønsker at blive distraheret af tanken om lørdagsfester og picnics søndag eftermiddag, når ugen knap nok er begyndt, kan du skifte til en arbejdsugevisning.

Lær dine genveje at kende

En rigtig kalenderninja kender alle de relevante tastaturgenveje. Ved du, at vi lige talte om at ændre visningstilstand? Hvis du bruger Google Calendar, skal du bruge "1" eller "d" for at få vist i daglig tilstand, "2" eller "w" for at få vist i ugentlig tilstand og - du gættede det - "3" eller "m" for at få vist i månedlig tilstand. Og der er meget mere, hvor det kom fra! Gør dig bekendt med kalenderens tastaturgenveje, og gør planlægningen endnu hurtigere og nemmere.

Afvis automatisk invitationer

I en ideel verden ville du ikke arbejde uden for kontortid. Og du ville heller ikke acceptere mødeinvitationer, der falder uden for kontortid. Måske kan din kalender ikke forhindre du arbejder *overarbejde, men den kan stoppe med at planlægge møder efter arbejdsdagen er slut. Du skal blot angive dine arbejdstider i din kalender og derefter indstille kalenderen til automatisk at afvise møder, der falder uden for disse timer.

Brug verdensuret

Hvis du gør forretninger med internationale partnere, eller hvis du arbejder for et multinationalt firma med kontorer rundt om i verden, skal du stifte bekendtskab med funktionen verdensur: Du behøver ikke længere spekulere på, om det er for tidligt at ringe til kontoret i New York!

Tilføj specifikke tidszoner

Du kan også tilføje en bestemt tidszone - eller flere tidszoner for den sags skyld - direkte i din kalendervisning.

Planlæg møder på tværs af tidszoner med Doodle

Verdensure og tidszoneindstillinger er helt sikkert praktiske - men når det kommer til at koordinere kalendere med kunder og kolleger i forskellige tidszoner, er det bedst ikke at tage nogen chancer. Brug Doodles tidszonefunktion til problemfrit at afgøre mødetider med deltagere i flere tidszoner.

Dele er at tage vare på hinanden (også for kalendere)

Del kalendere med dit team

Slå indstillingerne for deling til, så alle i dit team kan se, hvilke forpligtelser du har, og hvornår du er tilgængelig (glem ikke at markere dig selv som optaget, når du ikke ønsker at blive afbrudt).

Og opret en delt teamkalender

En hovedkalender, som hele teamet kan få adgang til, med fælles deadlines, teammøder og helligdage kan hjælpe med at holde alle på sporet.

Prøv en projektbaseret kalender

En projektbaseret kalender fungerer efter samme princip som en fælles teamkalender. Hvis du forsøger at gennemføre et stort projekt, kan en dedikeret kalender sikre, at alle holder sig til deres opgaver. Indstil den, så alle, der har en interesse i projektet, kan få adgang til den, og tilføj alle relevante møder, mål og deadlines.

Del kalendere med familie og venner

Når du lever et travlt liv, kan det være alt for svært at finde tid til at mødes til middag med venner - og alt for nemt at glemme at ringe til dine bedsteforældre i anledning af deres guldbryllupsdag. Hvis du deler kalendere med din familie og venner, kan du holde styr på sociale og familiemæssige forpligtelser. Og hvis det at forsøge at arrangere en middag med dine tre bedste venner stadig involverer ugevis af kalenderarbejde, så glem ikke, at Doodle-afstemninger er lige så nyttige til at arrangere sociale møder som professionelle møder.

Skjul delte kalendere

Hvis du har fulgt vores råd og delt kalendere med kolleger, familie og venner - og oprettet endnu et par dedikerede kalendere for en god ordens skyld - så kan du måske finde dig selv i at skulle gennemgå dine venners travle datingskemaer og din mors bogklubmøder i et forsøg på at nå frem til dine egne forpligtelser. Der er en nem løsning på dette problem: Du skal bare vælge at skjule alle kalendere, som du ikke behøver at se hele tiden. Du kan altid klikke på dem, når du har brug for at tjekke noget.

Extra-kredit Kalender Hacks

Se både bagud og fremad

Selvfølgelig bruger du din kalender til at styre din fremtid - men vidste du, at du også kan bruge den til at arkivere din fortid? Tilføj noter til vigtige møder, efter du har holdt dem - hvad der blev drøftet, hvad der blev nævnt i smalltalk, andre interessante punkter - og søg derefter i din kalender, når du vil genopfriske din hukommelse. Kolleger og kunder vil blive imponeret over din evne til at huske, og din kalender gør nu dobbeltarbejde. Win-win!

Udforsk Add-Ons

Overvejer du, hvad du skal have på om morgenen? Bed din kalender om at vise dig vejret. Spekulerer du på, om Merkur er retrograd i denne måned? Find ud af det med sikkerhed ved at tilføje en astrologisk kalender. Uanset hvilken digital kalender du bruger, har den helt sikkert et væld af interessante ekstrafunktioner - få mest muligt ud af dem!

Glem ikke helligdage

De fleste kalendere viser automatisk helligdagene i dit område - men hvis du er ligesom os, glemmer du dem nok ikke. Men vidste du, at du også kan indstille din kalender til også at vise helligdage i andre regioner? Det er en praktisk måde at holde styr på, hvilke helligdage dine internationale kolleger fejrer.

Vær genial med fødselsdage

Vær den medarbejder, der kommer med kage til chefens fødselsdag, ved at tilføje alles fødselsdage i din kalender - du vil snart være den mest populære medarbejder på kontoret.

Udforsk udvidelser

Giv din kalenders funktionalitet ekstraudstyr med udvidelser - som f.eks.Doodle-udvidelsen, der er specielt designet til brug med din Google Kalender. Planlægning har aldrig været nemmere!

Og download en kalenderapp

Hold styr på alle dine forpligtelser og opgaver med en mobil app, der giver dig adgang til din kalender og alle dens oplysninger på farten. Må vi foreslå, at du prøver vores? Doodle Mobile synkroniserer ikke kun med din personlige kalender, den giver dig mulighed for at holde styr på alle dine aktuelle doodle afstemninger og skabe og besvare nye afstemninger, uanset hvor du er. Nu er der virkelig ingen undskyldning for ikke at have styr på din kalender - god planlægning!