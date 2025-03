Vi har undersøgt hundredvis af medarbejdere for at finde ud af, hvilke faktorer der har størst indflydelse på produktiviteten på arbejdspladsen.

Amerikanerne arbejder hårdere end nogensinde før og har mindre at vise frem for det

Work-Life-undersøgelsen blandt fuldtidsansatte ledere i Fortune 500-virksomheder fremhæver en bekymrende tendens: Amerikanerne bruger flere timer forbundet til arbejdet og går glip af deres privatliv for ikke at være mere produktive. Det er ikke ualmindeligt at føle sig presset til at arbejde over, og en fjerdedel af alle respondenter mener, at det er afgørende for at komme videre i deres karriere.

Størstedelen af medarbejderne arbejder uden for normal arbejdstid og har deltaget i møder i løbet af en ferie

Fireogfyrre procent af lederne arbejder nu i gennemsnit 52 timer om ugen, og dette tal stiger til 58 blandt medarbejdere på højt niveau, hvoraf 65 % rapporterer, at de arbejder overtid. Og det er ikke overraskende, når man tænker på, at over en fjerdedel af de adspurgte medarbejdere indrømmer, at de har brugt 20 timer eller mere på møder i løbet af en enkelt uge. Disse ekstra timer foregår heller ikke nødvendigvis på kontoret - de griber ind i privatlivet:

Næsten alle de adspurgte ledende medarbejdere (99 %) deltog i et møde på deres fritid, mens 85 % af de øvrige medarbejdere deltog i et møde.

Over halvdelen af de ledende medarbejdere (53 %) deltog i et møde på en helligdag.

For ledere uden for ledelsesniveauet deltog 57 % i et møde under en personlig aftale, og 40 % ringede ind under en ferie.

Ledende medarbejdere aflyser personlige planer i gennemsnit to gange om måneden, og for 20 % af de ledende medarbejdere stiger det til fem eller flere om måneden.

Mens planer med venner og familie kan flyttes, og ferier kan genoptages, efter at et opkald er afsluttet, er der visse milepæle og begivenheder, der kun finder sted én gang i livet, som ikke kan stoppes på grund af arbejdet. Doodles undersøgelse afslørede:

Mere end en fjerdedel (28 %) af respondenterne er gået glip af et familiemedlems eller en nær vens bryllup.

Næsten en tredjedel (29 %) af de adspurgte angiver, at de er gået glip af en dimission.

At springe over fødselsdagsfester var det mest almindelige (45 %).

Det mest hjerteskærende resultat var de 26 %, der gik glip af deres barns første ord, mens de arbejdede overtid.

De møder, de deltager i, giver intet resultat

Det er særligt frustrerende for dem, der går glip af personlige planer, at de møder, de deltager i, ofte er dårligt ledet og ikke udretter noget (59 %) - eller endda møder, som de slet ikke behøvede at deltage i (60 %). Dårligt ledede møder fører til uengagerede medarbejdere, og deltagerne vender sig mod andre aktiviteter for at fylde tiden ud, herunder:

Se videoer

Tage selfies

Falde i søvn

Sende sms'er

Forlader rummet for at tage et andet opkald

Arbejde med andre opgaver

Det er uretfærdigt at skyde skylden på selve møderne - nogle af de største innovationer, idéer og virksomheder i vores tid startede alle med et møde. Vi misbruger møderne og deltager i dem uden klare parametre og mål. I virksomheder, der eksperimenterede med en firedages arbejdsuge, steg produktiviteten faktisk, fordi folk var nødt til at være meget mere effektive med deres tid; der blev opnået store gevinster ved at begrænse mødetiden, begrænse antallet af deltagere og have en klar dagsorden og et klart formål.

