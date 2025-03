Nous avons interrogé des centaines d'employés pour découvrir les facteurs qui influent le plus sur la productivité au travail.

Les Américains travaillent plus dur que jamais et en ont moins pour leur argent.

L'enquête Work-Life menée auprès des cadres à temps plein des entreprises du classement Fortune 500 met en évidence une tendance inquiétante : Les Américains passent plus d'heures connectées au travail et font l'impasse sur leur vie personnelle pour ne pas être plus productifs. Il n'est pas rare de ressentir une pression pour faire des heures supplémentaires, un quart des personnes interrogées pensent que c'est essentiel pour faire avancer leur carrière.

La majorité des employés travaillent en dehors des heures normales de bureau et ont assisté à des réunions pendant un jour férié.

Quarante-quatre pour cent des cadres travaillent en moyenne 52 heures par semaine et ce chiffre passe à 58 chez les cadres supérieurs, dont 65 % déclarent faire des heures supplémentaires. Et ce n'est pas une surprise si l'on considère que plus d'un quart des employés interrogés admettent avoir passé 20 heures ou plus en réunion au cours d'une seule semaine. Ces heures supplémentaires n'ont pas nécessairement lieu au bureau non plus - elles empiètent sur la vie personnelle :

Presque tous les cadres supérieurs interrogés (99 %) ont participé à une réunion pendant leur congé parental, contre 85 % pour les autres.

Plus de la moitié des cadres supérieurs (53 %) ont participé à une réunion pendant un congé observé.

Pour les cadres non supérieurs, 57 % ont participé à une réunion pendant un rendez-vous personnel et 40 % ont composé pendant leurs vacances.

Les cadres annulent leurs plans personnels en moyenne deux fois par mois, pour 20 % des cadres supérieurs, ce chiffre grimpe à cinq ou plus par mois.

Alors que les plans avec les amis et la famille peuvent être reprogrammés et que les vacances peuvent reprendre après la fin d'un appel, il y a certaines étapes importantes et certains événements uniques dans la vie qui ne peuvent pas être interrompus pour le travail. L'enquête de Doodle a révélé :

Plus d'un quart (28 %) des personnes interrogées ont manqué le mariage d'un membre de leur famille ou d'un ami proche.

Près d'un tiers (29 %) des personnes interrogées indiquent avoir manqué une remise de diplôme.

L'omission d'une fête d'anniversaire est la plus courante (45 %).

La constatation la plus déchirante est celle des 26 % qui ont manqué les premiers mots de leur enfant en faisant des heures supplémentaires.

Les réunions auxquelles ils assistent ne servent à rien

Ce qui est particulièrement frustrant pour les personnes qui renoncent à leurs projets personnels, c'est que les réunions auxquelles elles participent sont souvent mal gérées et n'ont servi à rien (59 %), voire même qu'elles n'avaient pas besoin d'y participer (60 %). Les réunions mal gérées entraînent un désengagement des employés et les participants se tournent vers d'autres activités pour occuper le temps, notamment :

Regarder des vidéos

Prendre des selfies

S'endormir

Envoyer des SMS

Quitter la pièce pour prendre un autre appel

Travailler sur d'autres tâches

Il est injuste de rejeter la faute sur les réunions elles-mêmes - certaines des plus grandes innovations, idées et entreprises de notre époque ont toutes commencé par une réunion. Nous faisons un mauvais usage des réunions et nous nous y engageons sans paramètres ni objectifs clairs. Dans les entreprises qui ont expérimenté la semaine de quatre jours, la productivité a en fait augmenté parce que les gens devaient être beaucoup plus efficaces avec leur temps ; des gains importants ont été réalisés en limitant les temps de réunion, en limitant les participants et en ayant un ordre du jour et un objectif clairs.

Pour obtenir des conseils sur la manière d'organiser de meilleures réunions et de rendre leur temps aux employés, consultez le de Doodle (https://doodle.com/en/resources/blog/).